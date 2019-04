Massa: "Tenemos la obligación de defender a los jubilados"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, visitó hoy un centro de jubilados del partido bonaerense de Morón y afirmó que "tenemos la obligación de defenderlos".

“Son el sector más está sufriendo. Desde que asumió este gobierno, perdieron 17,50 % del poder de compra y sienten que el Estado los abandonó”, aseguró el precandidato a presidente por Alternativa Federal.

“Este gobierno mira como un número frío al PAMI y a la Anses para balancear sus cuentas y se olvida que detrás hay personas de carne y hueso que la pelearon toda la vida. Si son gente de bien y tienen corazón, los tienen que proteger. En lugar de eso, les sacaron poder de compra a cuentagotas, con una ley que les modificó el índice de cálculo del haber y demuestra el fracaso económico de Macri”, agregó.

Y continuó: “Hoy los jubilados tienen que sacar préstamos para pagar los servicios o esperan meses para recibir para que los atiendan, porque este gobierno también les bajó la prestación médica y les quitó medicamentos del PAMI. Ganaron 10 amigos de Macri y perdieron 35 millones de argentinos”.

“La Argentina que no respeta no cuida y no protege a su gente mayor no tiene futuro. Tenemos la obligación de defender a los jubilados. Quiero una Argentina en donde envejecer no sea un temor ni un suplicio ni un problema. Creo en el estado que protege y defiende a los más vulnerables. Gobierne quien gobierne, los jubilados tienen que dejar de ser una variable de ajuste”, indicó también Massa.