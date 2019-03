Messi hizo un gol en la victoria de Barcelona, que sigue firme en la punta

Barcelona, con un gol de penal del rosarino Lionel Messi, superó hoy de local a Rayo Vallecano por 3 a 1, en partido de la fecha 27 de la liga española de fútbol de primera división, y mantuvo la distancia en lo más alto de la tabla.

Messi anotó a los 5' del segundo tiempo; los otros tantos de Barcelona fueron de Gerard Piqué (39' PT) y el uruguayo Luis Suárez (36' ST).

Raúl de Tomás, a los 24' PT, había puesto en ventaja al Rayo, en el que Oscar Trejo y Franco Di Santo no salieron del banco de suplentes.

Con el triunfo, el equipo catalán llegó a los 63 puntos y conservó la ventaja de siete sobre Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, que a primera hora había superado en su estadio a Leganés por 1-0.

El "Colchonero" logró el tanto de la victoria a través de Saúl Ñíguez a los 5 minutos del segundo tiempo, luego de agarrar un rebote de un penal que ejecutó y se lo atajó el arquero ucraniano Andriy Lunin.

Tanto Barcelona como Atlético de Madrid tendrán en la semana compromisos de Champions: por la revancha de octavos, los de Messi recibirán el miércoles a Lyon de Francia (0 a 0 en la ida); y los del "Cholo" Simeone, con la ventaja del 2-0 de la ida, visitarán en Italia a la Juventus de Paulo Dybala.

En otro partido de este sábado por la fecha 27 de la liga española, Alavés y Eibar igualaron 1 a 1 en un clásico vasco.

El Alavés, que tuvo al argentino Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca), anotó a través del japonés Takashi Inui, mientras que el Eibar, que contó con Gonzalo Escalante (ex Boca), marcó a través del catalán Marc Cardona.

Finalmente Getafe, la revelación del certamen y con el arquero ex River Leandro Chichizola desde el inicio, se impuso de local por 2 a 1 a Huesca (Damián Musto y Ezequiel Ávila titulares).

-Mañana: Celta de Vigo-Betis, Girona-Valencia, Levante-Villarreal, Sevilla-Real Sociedad y Valladolid-Real Madrid.

-Principales posiciones: Barcelona 63, Atlético de Madrid 56, Real Madrid 48, Getafe 45, Alavés 41, Sevilla 37, Valencia y Betis 36. (Télam y La Nueva.)