El puntaltense de la Selección recordó que su familia juntaba monedas para mandarlo a entrenar

Tras ser convocado a la selección argentina, el mediocampista puntaltense Domingo Blanco (23) recordó el esfuerzo que realizaba su familia para que él pudiera hacer lo que le gusta.

Contó que en el momento en que se enteró de la convocatoria, se le cruzó la imagen de "cuando era chico y me costaba ir a entrenar porque no tenía mucha plata; mi familia juntaba las monedas para que pudiera ir a entrenar".

Ayer, el DT Lionel Scaloni lo convocó para los amistosos que la Selección disputará ante Venezuela y Marruecos, el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

"Todavía no caigo. No voy a caer hasta que no esté allá —dijo en el programa Estudio fútbol el puntaltense surgido de las inferiores de Rosario Puerto Belgrano y que ahora es figura en Defensa y Justicia—. Estoy muy contento. En este momento hay que estar como estamos acá en Defensa, que disfrutamos jugar, que somos felices adentro de la cancha y que la pasamos bien en todo momento. Hay que seguir igual. Vamos a intentar llevarlo bien."

Blanco también tuvo un paso por Olimpo de Bahía Blanca, y luego lo compró Independiente, que después lo cedió a Defensa.

Desde la convocatoria de Marcelo "Chelo" Escudero en 1995, no había un puntaltense en la selección.