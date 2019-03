Suman 38 femicidios en lo que va del año

Con las dos mujeres asesinadas en las últimas horas en las provincias de Misiones y Buenos Aires, se registraron 38 femicidios en el país en lo que va del año, con un promedio de uno cada 36 horas, según la información difundida por fuentes policiales y judiciales:



ENERO



-Fue asesinada Celeste Castillo (25), baleada por su pareja policía, que luego se suicidó, en Santiago del Estero.



-Valeria Juárez (32) fue asesinada de un escopetazo por su padre en la provincia de Chaco. El hombre después se quitó la vida.



-Dahiana Moyano (24) fue asfixiada en Córdoba. Por el caso fue detenido un vecino.



-Joselin Mamani (10) fue hallada apuñalada 32 veces en su casa del partido bonaerense de Almirante Brown. Por el crimen, detuvieron a la ex pareja de la madre.



-La agente de Policía Gisel Varela (33) fue baleada por su ex pareja en Mar del Plata. El sospechoso fue detenido en Miramar.



-Murió Liliana Loyola (64) en San Juan, luego de agonizar más de un mes tras ser prendida fuego. Hay sospechas sobre su hijo, pero no está detenido.



-Susana Yas (77) fue asesinada a golpes en Mar del Plata. No hay detenidos.



-Agustina Imvinkelried (17) fue hallada asfixiada luego de desaparecer a la salida de un boliche de la ciudad santafesina de Esperanza. Un vecino, que era el principal sospechoso, se ahorcó.



-Danisa María del Luján Canale (39) fue asesinada de 10 mazazos en la cabeza en Gálvez, Santa Fe, y por el femicido fue detenido su marido.



-Fue asesinada de un tiro en el rostro la policía bonaerense y estudiante de enfermería Romina Elizabeth Ugarte (26) durante una discusión con su novio, también integrante de la fuerza de seguridad, que fue detenido.



-Liliana Ramona Olguín (49) fue asesinada a goles y puñaladas en la localidad mendocina de Las Heras. Fue detenido su ex marido.



-Silvia Pereyra (59) fue asesinada a puñaladas en su vivienda de la ciudad bonaerense de Chacabuco. Por el crimen detuvieron a un joven vecino suyo.



-Ramona Romero (23) fue asesinada a cuchillazos en su casa de la localidad de San Miguel, en Corrientes. Manuel Salgado (19), su expareja, se suicidó tras el hecho.



-En la ciudad correntina de Goya, fue encontrado el cuerpo de Sandra Bordón (35), asesinada a golpes en la cabeza. Su expareja fue acusado del hecho y permanecía prófugo.



-La oficial de la Policía Bonaerense Mariana Alejandra Del Arco (32) fue asesinada a balazos en su vivienda de la localidad bonaerense de Nueva Atlantis. Fue detenida su pareja, también integrante de la fuerza, el teniente primero Omar Ariel Acosta (53).



-Fueron hallados en Resistencia los restos de Angelina Cáceres (13), quien estaba desaparecida desde el 23 de diciembre. Permanece detenido Javier Peralta (21).



-Murió con quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo Silvia del Valle Moreno (40) en la ciudad de Tucumán. Fue detenido su pareja, David Ocampo (40).



-Fue encontrada muerta en un descampado de Villa Elisa (La Plata), la odontóloga Gissella Solís Calle (47). Su expareja se suicidó días después de su desaparición en un hotel de La Plata.



-Mataron a golpes en La Plata a María del Luján Alva (40) y su marido había denunciado que se había suicidado pero fue detenido como autor del crimen.



-Asesinan a balazos a Valeria Coppa (40) en las afueras de la catedral de Bariloche. Por el caso, permanece detenida su ex pareja, Mariano Cordi (41).



-Juana Carolina Brítez Rojas (34), embarazada de cinco meses, murió en un hospital de La Plata debido a las quemaduras que sufrió durante una pelea con su marido, Isidoro Brizuela (26) que también murió, en la localidad de Tolosa.



FEBRERO



-Camila Belén Camino (20) fue encontrada en la calle, con un tiro en la cabeza, en la localidad bonaerense de Zárate. Su pareja, Jonathan Hernán Genovese (25), fue detenido acusado de querer disimular el suicidio de la joven.



-Jésica Riquelme (26), embarazada de siete meses, fue asesinada de un golpe en la cabeza en la localidad entrerriana de Federal. Fue detenida su pareja, Jesús Sánchez (38), que luego se suicidó.



-Laly Escobar (36), una mujer trans, fue asesinada a balazos en el barrio Los Pinos de La Matanza. No hay detenidos.



-Lucía Morel (64) murió de un infarto durante una discusión que incluyó un forcejeo con su esposo en una clínica en la que estaba internada por una enfermedad en la localidad bonaerense de Maquinista Savio, partido de Escobar. El marido quedó acusado de femicidio.



-Patricia Gómez (53) fue asesinada de un balazo delante de su hija en la casa en la que vivían en barrio La France de Córdoba. Tras el femicidio, su marido se suicidó de un disparo en la cabeza.



-María Belén González (17) fue asesinada de una puñalada en la ciudad misionera de Posadas, crimen por el que fue detenido su novio.



-Solange Ortiz (26), que estuvo desaparecida varios días, fue encontrada muerta y enterrada en el patio de una vivienda de la localidad bonaerense de Salto. Por el hecho se detuvo a una pareja.



-Anahí Melisa Luna (26) fue asesinada a puñaladas en la localidad cordobesa de La Falda delante de su beba de dos meses. Por el hecho fue detenida su ex pareja, quien tenía antecedentes penales y recientemente había salido de la cárcel.



-Norma Dargel (33) fue asesinada con golpes de hacha en su casa de la localidad bonaerense de Marcos Paz. Por el hecho fue detenido su pareja, que confesó el hecho a la Policía.



-Daiana Elizabeth Devuono (27) fue asesinada de un tiro en la cabeza por su expareja, Sebastián Andrés Vedoya (34), quien luego se suicidó de un tiro en la boca en la localidad bonaerense de Glew, partido de Almirante Brown.



-Carolina Ledesma (21) fue asesinada hoy de un balazo en el abdomen en su casa de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, y por el femicidio acusan a un hombre que mantenía una relación con la víctima e intentó simular un asalto,



-Graciela Coria (47) murió tras agonizar una semana al ser rociada con alcohol y prendida fuego en un hecho por el que quedó detenido su marido, en Quilmes.



-Rocío Micaela Cortés (24) que había sido quemada durante una discusión con su pareja en la localidad bonaerense de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, murió tras 15 días de agonía en un centro de salud especializado en la ciudad de La Plata.



-Analía Verónica Gauna (46) fue asesinada a balazos por su pareja en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, que también hirió gravemente a un vecino que salió a la calle a ver qué pasaba y finalmente se suicidó de un tiro en la cabeza.



MARZO



-Carmen Alejandra Luján (30) fue asesinada a balazos en la cabeza en la localidad bonaerense de Caseros y por el crimen detuvieron a un amigo que estaba obsesionado con ella.



-Fiorella Aghem (20) fue hallada asesinada en una plantación de yerba mate de la localidad misionera de San Vicente. Fue detenido su ex novio.



-Vanina Catáneo (38) murió a raíz de quemaduras que sufrió en casi el 50 por ciento de su cuerpo en Lomas de Zamora. Por el hecho fue fue detenida su pareja. (Télam)