“Ganamos dejando la piel”, dijo David Vega, el ídolo de Olimpo, entre lágrimas

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva,com

Se quedó paralizado en el campo de juego cuando desde las tribunas y las plateas bajó el “olé, olé, olé, olé, `Chori’, Chori’”.

David Alejandro Vega alzó sus brazos, agradeció llevándose su mano derecha al corazón y soltó algunas lágrimas después de tanta tensión contenida.

“Era una final y había que dejar la vida. En el hotel, mientras concentrábamos, les pedí a los jugadores que no se desvíen del objetivo, que no se metan en las redes sociales, que no lean ni escuchen nada, que sólo piensen en triturar a Santamarina desde el pitazo inicial”, sostuvo el actual ídolo de Olimpo, quien a sus 38 años consiguió la regularidad que hacia tiempo no tenía.

El Rey David jugó los 5 encuentros y los 480 minutos de la era Broggi, al igual que Holgado, Llambay, Orozco y Salvador Sánchez.

“Para ganar este partido había que tener los cinco sentidos a disposición del equipo. Fuimos intensos, estuvimos atentos y concentrados y ganamos bien. Aunque la clave fue dejar la piel, matarnos por el compromiso que asumimos, que es dejar a Olimpo en la B Nacional”.

Números alegres



46

Partidos. Pasaron, además de un año, ocho meses y cinco días, para que Olimpo vuelva a marcar 3 goles en 90 minutos. No lo hacía desde el 26 de junio de 2017, cuando en la última fecha de la Superliga 16-17 venció 3-0 a Aldosivi en Mar del Plata, para obtener la tan ansiada permanencia. Después se sucedieron 27 cotejos de Primera división, dos de la Copa Argentina y 17 de la actual edición de la B Nacional. Al fin...



1

Sí, debutó “Llamba”. Said Llambay marcó su primer gol a nivel profesional. El zurdo de Stroeder siempre defendió la camiseta de Olimpo, con 32 presencias en las dos máximas categorías del fútbol argentino. En Reserva de AFA señaló 10 tantos y en el último torneo de la Liga del Sur (2018), hizo 3. “Cuando recibí el pase de Vidal, primero pensé en parar la pelota mirando hacia el arco, y cuando me quedó para definir cerré los ojos y le pegué por inercia. Es un gol que voy a recordar toda la vida”, dijo Said.



12

Goles. Le marcó Fernando Telechea a equipos de la Liga del Sur en distintas competencias, vistiendo las camisetas de Villa del Parque de Necochea, Alvarado y Santamarina. Le convirtió 8 a Bella Vista y es el primero que le hace a Olimpo. “A éste, a Telechea tendríamos que haber traído como refuerzo; es de otro nivel”, señaló un plateísta de Olimpo, reprobado por otros que se retiraban del Carminatti: “¡qué Telechea, tenemos a Gallegos, que ya lleva dos goles!”.