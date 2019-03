El bahiense que estrena un film asfixiante (entrevista, fotos y trailer)

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Gastón Duprat nos lo había anticipado en la previa a su anterior éxito ("Mi obra maestra", que ya está en Nétflix). Decía que en su próximo largometraje cambiaría roles con Mariano Cohn.

La siguiente película llegó y se estrenará el próximo jueves en salas de todo el país. Se trata de "4x4", dirigida por Cohn y producida por el bahiense Duprat.

La idea de la película es buenísima, pero lo que más curiosidad causa es de qué manera lograron narrar una historia adentro de una camioneta.

A ver. Resulta que una lujosa 4x4 está estacionada en la vereda en un barrio como tantos de Buenos Aires.

Un chico (Peter Lanzani) entra en ella para robar. Pero cuando quiere salir, no puede. Las puertas no responden, los vidrios tampoco, la 4x4 es un bunker blindado.

La situación es desesperante: está encerrado. Alguien desde afuera tiene el control del vehículo y parece tener un plan.

"Realmente es para verla en el cine porque es una gran experiencia sensorial", aclara Gastón Duprat.

—Recuerdo haber visto una película que se llama “Enterrado” (“Buried”, 2010), en donde el protagonista estaba encerrado en una caja bajo tierra. ¿De dónde surge la idea de hacer “4x4”?

—Está basada en algunos casos reales que se dieron en la Argentina que luego reinterpretamos y llevamos a otro lugar. Siempre quisimos hacer una película de encierro, que es un género en sí mismo. Me acuerdo de la película que me nombrás, también me acuerdo de otra que están dentro de una cabina de teléfono, con Colin Farrell (“Enlance mortal” o “Phone Booth”, 2002). Siempre nos interesó. Entonces econtramos esta idea y nos resultó super original porque fuera de la camioneta todo el mundo sigue su rutina ya que la camioneta está blindada con los vidrios negros. Eso le da un plus a la idea porque él está encerrado y puede ver todo.

—¿Qué otra motivación tuvieron a la hora de escribirla?

—Podíamos tocar una problemática de los límites entre la víctima y los victimarios. A pesar de que se han hecho en los últimos años como 3.000 películas en la Argentina, ninguna tocó ese tema: la gente vive enrejada, con cámaras por todos lados, con pinches, alambres de púa... esa realidad se ha cristalizado, entonces también proponemos con la película una reflexión sobre ese tema.

—También me lleva a otra reflexión: uno de los lugares más confortables que se pueden esperar como es una 4x4 termine siendo un espacio asfixiante y perturbador.

—Ya vas a ver lo que pasa. El dueño de la camioneta, quien lo encierra, hace uso de esas amenities del auto para maltratar y poner a prueba a su víctima.

—No puedo dejar de recordarte lo buena que estuvo “Mi obra maestra”. Me acuerdo de algunas escenas y largo una carcajada.

—La verdad que gustó mucho esa película y tiene esa mezcla de comedia y drama que a mi me gusta tanto y que esos actores (Brandoni y Fracella) hacen tan bien.

—Imagino que hubo un cambio gigante entre esa película con muchas locaciones al aire libre y esta.

—Totalmente, pero fue muy desafiante porque tuvimos que convertir las limitaciones como es filmar en un solo lugar, incómodo, adentro de una camioneta, en una virtud. Si uno no podía convertir esa limitación en virtud, estábamos en problemas. Hoy viendo la película creo que eso es un punto a favor. Se logró narrar en casi una hora y media de película algo con gran virtuosismo artístico y técnico.

El sonidista de "Jurassic World" y el director de fotografía de Alex de la Iglesia

El director del film es Mariano Cohn (con numerosos premios internacionales en su haber como el Goya, el Platino y el Ariel, dirigió "El hombre de al lado" y "El ciudadano Ilustre", entre otras películas; además fue el Productor de "Mi obra maestra").

La producción es de Jaume Roures y Javier Méndez Zori de Mediapro (ganadores de varios premios Oscar y Globos de Oro, produjeron Medianoche en Paris y Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen y Carnage de Roman Polanski).

La música es original y estuvo a cargo de Dante Spinetta (ganador de tres Premios Grammys Latinos). El Director de Fotografía es Kiko de la Rica ("La Comunidad", "Los Crímenes de Oxford", "Balada triste de trompeta", "Las Brujas de Zugarramurdi", de Alex de la Iglesia).

"Hoy viendo la película creo que eso es un punto a favor. Se logró narrar en casi una hora y media de película algo con gran virtuosismo artístico y técnico. Realmente, la película es para verla en el cine porque es una gran experiencia sensorial", aclara Gastón Duprat.

Los montajistas son David Gallard ("Rec" 1, 2, 3 y 4, trabajos que la han valido numerosos premios internacionales, entre ellos un Goya) y Elena Ruiz ("El orfanato" y "Lo imposible de J.A. Bayona", entre otros films por los cuales ha recibido numerosos premios, como el Goya). El diseño de sonido está a cargo de Oriol Tarragó ("Un monstruo vino a verme", "Jurassic World", "El orfanato", "Lo imposible", "El espinazo del diablo", entre otros films) y la supervisión de VFX está a cargo de los estudios Telson ("Las chicas del cable", "El desconocido", "Mama", "Extinction", "Oro", entre otros).