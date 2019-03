“La Liga Comercial crece a pasos agigantados, y es un orgullo para todo mi grupo de trabajo”

Lo ve desde otro lado, aunque con esa pelota y en ese arco... ¡si habrá convertido goles con su equipo: P. París! ¿O no, "Lucho"? Fotos: Jano Rueda-La Nueva.

"Es un orgullo ser el presidente de la Liga Comercial en su mejor momento social y deportivo”.

Sentado en la oficina principal de la sede propia, Luciano Udi respira hondo, infla el pecho y cuenta que la institución que preside desde hace seis años creció a pasos agigantados, para convertirse en la Liga amateur más importante de nuestra ciudad y del sur argentino.

Los números lo avalan: 92 equipos, 8 categorías y 46 partidos cada sábado.

“A veces pienso en todo lo que se creció y no lo puedo creer. No sé hasta dónde se puede llegar; sólo me enfocó en el próximo objetivo: completar la categoría Senior + 45, con 12 equipos en la A y 12 en la B”, señaló “Lucho”, el encargado de soplar las velitas por el 46 aniversario de la entidad, el pasado 22 de este mes.

“En lo deportivo, la Liga ofrece todo tipo de alternativas. En una misma divisional se enfrentan chicos jóvenes que nunca han jugado a nivel profesional con futbolistas que, pese a tener condiciones para estar en la Liga del Sur, eligen estar con nosotros”, sostuvo Udi, quien también es el secretario general del club Olimpo.

“Además, los jugadores + 35 (veteranos) con intensiones de seguir despuntando el vicio en forma competitiva también tienen su lugar, como los que se anotan en la categoría Senior, en su mayoría futbolistas que estuvieron en la Liga y que ahora tienen la posibilidad de volver”.

—Económicamente, ¿la Liga está consolidada?

—Sí, y con la intención de progresar. Estamos haciendo grandes inversiones en los predios del club Teléfonos, Sansinena y Unión Ferroviaria.

—¿Y socialmente?

—Estamos muy bien, con mucho flujo de gente en nuestra sede social y el salón de usos múltiples. Se dictan clases de gimnasia artísticva durante todo el año y seguimos apostando a las actividades solidarias para el Día del Niño, con los Scout de Cerri, con escuelas rurales y con el Club Deportivo Zona Norte, del cual somos padrinos. En ese aspecto, más que conformes.

Enseguida, Udi dejó el mate de lado para prender una de las computadoras con la base de datos y un programa estadístico único en Bahía Blanca.

“Hace tres años diseñamos este sistema junto a estudiantes de la Universidad Nacional del Sur. Reduce a un 99 por ciento el margen de error, sobre todo de jugadores mal incluidos. Además genera una base de datos sistematizada en una red para que todos puedan acceder y controlar las estadísticas, las expulsiones y las inhabilitaciones. Es una base histórica modelo que alberga 10.000 jugadores, algo que ni siquiera vi en AFA. Es un lujo que apretar un botón y tener la información que querés o buscás”.

—Siendo presidente, ¿se disfruta el fútbol de la Liga Comercial cada sábado?

—No lo disfrutás como un hincha, porque a cada complejo o cancha que voy activo el ojo de dirigente. Soy muy observador, miro el estado de los campos de juego, el comportamiento de las parcialidades, el desempeño de los árbitros... Permanentemente estoy mirando que es lo que hay que corregir para mejorar”.

“Eso sí, se disfruta más el fútbol amateur que el profesional, por un montón de cuestiones. La Liga Comercial te permite relacionarte con distintos tipos de sectores sociales, abrirte hacia distintos estamentos de la ciudad y de la zona”.

—Eso también es un orgullo...

—Es un orgullo ser el presidente de una Liga amateur que se maneja como profesional. Es mi tercer mandato, muchos años con el mismo grupo de trabajo, que sigue trabajando con la misma responsabilidad y compromiso.

“Puedo flaquear, estancarme, pero mis laderos surgen con nuevos proyectos, ambiciones renovadas, sueños a futuro, y eso me carga las pilas otra vez”.

—No tienen predio propio, aunque muchos asocian que las canchas del club teléfonos son de la Liga Comercial.

—El club Teléfonos es sinónimo de Liga Comercial, por historia y confiabilidad. Teléfonos creció de la mano de la liga y la Liga progresó gracias a la gran mano que le dio Teléfonos.

“El predio más nuevo es el de Sansinena, en el que estamos haciendo una apuesta fuerte, como en el de la Unión Ferroviaria, donde queremos llegar a 10 canchas (actualmente tiene 6). Nosotros ayudamos a ellos y ellos a nosotros, es así”.

—¿Se sufre más con Olimpo o con P. París, tu equipo en la Liga?

—Con París, es el equipo que más quiero, con el que crecí prácticamente. De la mano de mi papá Raúl, con París siempre en familia.

—¿Vas por la re-reelección?

—Llevo tres mandatos, es momento de darle lugar a otro. Habrá Asamblea la semana que viene y veremos que se resuelve. Estoy un poco cansado, pero las ganas de seguir siempre están.

—Después de muchos años, la información de la Liga volverá a salir en La Nueva.

—Uno de los logros más importantes de este 2019 es desembarcar con el anuncio y los resultados de cada fecha en el medio más grande de la ciudad. Tendremos un espacio (en la página web) que jerarquizará a la Liga, que se convertirá en consulta de casi 2.000 jugadores.

“Batata”, sinónimo de la Liga y de Teléfonos

“Cuando comencé en la Liga, en 1979, había 20 equipos. Hoy cuento 92 y no lo puedo creer”, sostuvo Rubén Lamoth, actual vicepresidente y emblema de la Liga Comercial.

“Es una institución que creció social y económicamente por medios propios. Se perfeccionó, tiene su sede propia y es ejemplo para un montón de otras entidades amateur”, admitió “Batata”, referente y actual tesorero del Club Teléfonos, que es parte de la Liga desde 1976.



Dos potencias, Udi y "Batata" Lamoth. Juntos son "dinamita".

“Teléfonos le aportó a la Liga un complejo con las primeras canchas de césped. Aunque nuestro granito de arena fue participar y colaborar con la Liga en lo que sea”, sostuvo el ex arquero, que pasó por Torello, Optica Obrera, Viñuela, Ramón Estomba y otra vez Teléfonos, desde 1995.

“La Liga no toma como propio ningún complejo, pero el más representativo es el de Teléfonos. Las canchas siempre están a disposición de la Liga, un programa que viene de años y no se va a modificar”.

“No me imagino irme de esta vida sin ver a Teléfonos fuera de la Liga o la Liga sin Teléfonos. Siempre fomenté los mejores lazos y lo voy a seguir haciendo. O me muero en la Liga o en Teléfonos, está decidido”.

Números que hablan por sí solos

92

Equipos. Le dan vida al torneo 2019 de la Liga Comercial, cifra récord para los 46 años de existencia de esta entidad fundada el 22 de marzo de 1973.

2.500

Jugadores. Distribuidos en 8 categorías: Regulares A, B y C; Veteranos A, B y C y Senior A y B. Dos torneos (Preparación y Oficial) y 28 cotejos para cada elenco.

23

Canchas. Utilizará la Liga cada sábado para la disputa de los 46 partidos. En los complejos de Unión Ferroviaria y Sansinena habrá 6 escenarios disponibles.

Para saber...

Grandes jugadores que pasaron. Otros que están...

José Percudani, Martin “Gula” Aguirre, Martin Carrillo, Gastón Salas, Ivan Taratiky, Rogelio Martinez,

Sebastian Racchi, Renato Cisneros, Rómulo Severini, Ariel Amaya, Mauro Laspada, Alfredo Oviedo, Gonzalo Gil

Pablo Arriagada, Mario Martinez, Horacio Schumacher, Dario Flores, Carlos Yulita, “Paquillo” Sanchez.