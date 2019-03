La bicicleta, esa otra forma de circular

Un grupo de ciclistas de nuestra ciudad ha aprovechado la conmemoración del Día Internacional del Ciclista y del Día Mundial de la Bicicleta, el 15 y 19 de abril, para animar a los vecinos a concurrir a sus trabajos en bicicleta.

Si bien no existen datos actualizados sobre la cantidad de ciclistas que hoy se movilizan por las calles bahienses, una simple observación del movimiento vial permite advertir la cada vez más importante presencia de esta forma de locomoción.

Considerado el medio sustentable por excelencia -no contamina, no genera ruidos-, son muchos quienes lo han elegido para realizar sus actividades diarias, aunque también son numerosos los que todavía, por distintas razones, no se deciden a adoptarlo.

Los beneficios de utilizar la bicicleta son certeros y precisos. Conforma una actividad física, lo cual siempre es favorable para el cuerpo. Es una buena manera de combatir el sobrepeso y la diabetes, fortalecer los músculos y prevenir dolores de espalda.

Es ideal para quienes tienen complicaciones en articulaciones, ya que a diferencia de actividades como correr o saltar, el 80% del peso del cuerpo es amortiguado por el asiento, lo cual evita que esas partes se vean exigidas de manera inadecuada.

A esto se suma que andar en bicicleta reduce el riesgo de infarto al generar un aumento del ritmo cardíaco y una menor presión arterial. Fortalece además el sistema inmunológico al alentar la movilización de las células "comebacterias".

Por último, se suma un componente económico. Con el valor de la nafta cerca de los 50 pesos y el del pasaje de ómnibus en 20, la bicicleta es gratuita. En tiempos donde la economía tiene a maltraer a los argentinos, se convierte en una alternativa para disminuir un gasto que tiene cada día más incidencia en la canasta familiar.

Dos cuestiones finales. Es necesario cumplir con las normativas vigentes para el uso de la bici, a partir de incorporar el casco, tener los frenos en condiciones y ropa adecuada.

También que los ciclistas respeten las normas de tránsito como cualquier otro y, finalmente, que el municipio siga avanzando con obras que favorezcan el uso, tanto ciclovías como espacios de estacionamiento y guardado de las bicicletas.