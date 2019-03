La importancia de mantener la piel bien hidratada

Mantener la piel correctamente hidratada es, por excelencia, la propuesta de las distintas marcas de productos cosméticos para cuidar el aspecto y la estética.

Sin embargo, un reciente estudio sugiere que en las personas mayores una correcta hidratación de la piel mediante el uso de productos cutáneos podría tener además un efecto sobre la salud, colaborando con la prevención de un amplio rango de enfermedades, desde las cardiovasculares hasta la diabetes tipo II o el Alzheimer.

¿Cómo? Lo que tienen en común todas esas enfermedades es la presencia de inflamación, y una piel no correctamente hidratada podría generar un estado inflamatorio que luego alcance otros órganos.

“La inflamación puede provenir de un órgano suficientemente grande como para que una inflamación menor pueda afectar al cuerpo entero. Y la piel es un buen candidato debido a su extensión”, comentó el doctor Mao-Qiang Man, investigador del Departamento de Dermatología de la Universidad de California en San Francisco, EE.UU.

Man publicó sus hallazgos en la revista especializada Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Dicho estudio consistió en evaluar el impacto del uso de una crema hidratante sobre marcadores de inflamación sistémicos, es decir, elementos proinflamatorios que pudieran producirse en la piel y luego migrar hacia otras partes del cuerpo –como las citokinas– favoreciendo el desarrollo de enfermedades en las que participan fenómenos inflamatorios.

Para ello, invitaron a 33 personas de entre 58 y 95 años de edad. Eligieron personas mayores porque, como explicaron los investigadores, “a medida que envejecemos, experimentamos síntomas dermatológicos como picazón, sequedad y cambios en la acidez [de la piel]. Esto podría ocasionar que la piel experimente un pequeño estado inflamatorio que, debido a que se trata de un órgano tan extenso, eleve los niveles de citokinas circulantes en el organismo”.

Durante 30 días, los voluntarios tuvieron que ponerse dos veces al día una crema hidratante en todo su cuerpo. Al finalizar, los investigadores midieron la presencia en sangre de tres citokinas que son conocidas por estar relacionadas con enfermedades asociadas a la edad, como son la interleukina-1 beta, la interleukina-6 y el factor de necrosis tumoral alfa.

Se pudo observar que los niveles en sangre de las tres cirokinas eran menores a las que se observaron al inicio del estudio, e incluso menores que las registradas en el grupo control (adultos de igual edad en los que no se utilizaron cremas hidratantes).

Es más, destacaron los autores del estudio, “los niveles de citokina de los participantes resultaron equivalentes a los que se suele encontrar en personas de 30 años de edad”. De esta forma, el estudio suma nuevas evidencias a recientes hallazgos que señalan cómo influye la piel sobre la salud del cu