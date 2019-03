La Provincia descartó la posibilidad de poner Corfo en manos de los productores

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

Corfo no se va a privatizar ni quedar en manos de los productores; cuanto mucho, se podrá acordar el traspaso de algunas tareas desde el ente hacia el consorcio de riego.

Después de la salomónica decisión de la Provincia de hacerse cargo de la mitad del 20% de aumento que se había impuesto a los regantes del norte de Patagones y sur de Villarino, el ministerio de Agroindustria se distanció del pedido de los productores para hacerse cargo de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del río Colorado, aunque no descartó discutir la transferencia de algunas responsabilidades.

“El poder de policía y la autoridad de Corfo jamás van a ser delegados”, aseguró a “La Nueva.” el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca bonaerense, Miguel Tezanos Pinto, dando por tierra cualquier idea de intervención.

Sin embargo, y si bien se reconoce que en el mundo existe una tendencia hacia la privatización de este tipo de entidades, desde la Provincia se aclara que es necesario evaluar los pros y los contras antes de tomar una determinación de ese tipo: “que los productores primero demuestren que van a hacer las cosas mejor”, se aclara. En pocas palabras, se considera que el estado debe mantenerse presente a cualquier precio.



Miguel Tezanos Pinto

“Si la Provincia se fuera a retirar, lo tendría que hacer para mejorar las cosas, no para empeorarlas; si no, que no se retire. Soy de la idea de que no hay que irse, pero sí abrir las puertas de Corfo para que los productores opinen”, sostuvo el funcionario.

Por ello, la idea es avanzar en la conformación de una mesa de trabajo para traspasar algunas de las actividades del ente. Entre ambas partes se estudiará la delegación de algunas de las potestades del ente hacia el consorcio hidráulico; las decisiones estratégicas, los puestos de trabajo y las cuestiones de fondo seguirán perteneciendo a la institución.

“La Provincia no tiene inconvenientes con la administración de Corfo y estamos conformes en la forma en que trabaja, como una verdadera PPP; es decir, una entidad público-privada entre el estado y los regantes. Entonces, esta posible delegación deberá ser minuciosamente estudiada, porque hay mucha gente involucrada y todo se hace con mucho profesionalismo”, dijo.







Justamente las casi 150 personas que hoy emplea el ente generan preocupación en los productores y en los municipios, pero por razones diferentes: los primeros consideran que son muchos trabajadores, mientras que las comunas temen por la eventual pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo en caso de un nuevo recorte presupuestario.

“Es una zona inmensa –NdR: unas 140 mil hectáreas y casi 5.500 kilómetros de red de riego-, con máquinas trabajando a mucha distancia e intendencias que quedan lejos entre sí. Para tener una actividad eficiente, hay que tener gente, y hoy Corfo tiene la cantidad de empleados que necesita”, dijo.

“El aumento del canon no es un problema”

Tezanos Pinto aseguró que el recorte de 10 millones de pesos realizado a Corfo –y el consiguiente aumento en el canon de riego- no fue “hecho con una tijera a mansalva”, sino que se trató de una baja de gastos como “la que se puede realizar en nuestras casas”. Además, resaltó el hecho de haber acordado con los productores la absorción de ese faltante por mitades iguales.

“Para que cierre el presupuesto hay que aumentar el 20%, pero consensuamos el 10% para cada uno. Los productores ya nos dijeron que no van a apelar la medida”, aseguró.

El funcionario bonaerense aclaró que aún no se determinó de qué forma la Provincia solventará esos 5 millones de pesos, aunque explicó que “existen algunos mecanismos para hacerlo".

Además, consideró que el aumento del canon –NdR: unos 500 pesos mensuales por regante- no representa un inconveniente, ya que la producción zonal está pasando un buen momento, con rindes importantes y posibilidades de exportación.

Un planteo similar hacen los productores, que critican la quita de 10 millones de pesos en el presupuesto de una zona que cuenta con un producto bruto promedio de 100 millones de dólares anuales.

En un año se acordarán los cupos del río Negro

Tezanos Pinto remarcó que se está avanzando en el estudio para la determinación de los cupos del río Negro que le corresponden a las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, y estimó que estará listo para fines de este año.

“En este momento se está haciendo una simulación por software. Es un trabajo estructural, que va a quedar para siempre; a partir de esto, en aproximadamente un año y más allá de lo que pase políticamente en los próximos meses, los tres gobernadores podrán acordar cuáles son los cupos definitivos”, explicó.

De esta manera, conociendo cuánta agua le corresponde, Buenos Aires podrá desarrollar un proyecto productivo con aguas del río Negro. Para ello, paralelamente se está adelantando la confección de algunos estudios al respecto.

El funcionario también destacó el pago del certificado atrasado, lo que permitirá que continúe la obra de telemetría, que se encontraba demorada.