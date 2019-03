De Vido: "A Cristina la apoyo, pero me cuesta entender algunos entornos"

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido apuntó hoy contra "ciertos sectores" que rodean a la expresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que "algunos diputados no se sienten compañeros de nadie", al tiempo que destacó la figura del exministro de Economía Roberto Lavagna.

Desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido desde hace más de 50 días, De Vido dialogó con Radio Belgrano y expresó que le "cuesta entender el silencio de algunos, la cobardía", al tiempo que subrayó: "El Congreso Nacional tiene una enorme deuda, no solo conmigo, sino con el estado de Derecho, algunos diputados no se sienten compañeros de nadie".

"A Cristina la respeto. La apoyo a ella pero no a ciertos sectores, y no me refiero a La Cámpora. Me cuesta entender algunos entornos", lanzó el exfuncionario nacional al ser consultado sobre su visión de la situación política actual de la expresidenta.

Por otra parte, ponderó la figura de Lavagna como posible candidato presidencial, al considerar que "es un hombre de una visión industrialista que puede ser importante para el campo popular y tendría el apoyo de la burguesía industrial", considerando que "puede absorber votos de sectores medios que están con Macri".

Respecto del panorama electoral, evaluó: "Si el candidato [de Cambiemos] es [el presidente Mauricio] Macri, debería salir tercero y quedar fuera del ballotage".

Por otra parte, el exministro se refirió a su situación judicial y señaló: "La libertad me la dará una justicia diferente, independiente, porque no soy culpable. No necesito el indulto de nadie, tengo la conciencia tranquila de todo lo que hicimos con Néstor y Cristina". (NA)