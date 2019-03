MotoGP: Marc Márquez se adueñó de la clasificación en Termas de Río Hondo

El español Marc Márquez (Honda Team) estableció esta tarde el mejor tiempo de clasificación (1m 38s 304) para el Gran Premio de Argentina, la segunda programación de la temporada de MotoGP, que se disputará mañana, en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).

El pentacampeón mundial alcanzó la 81ª pole de su carrera (la 53ª en la categoría reina), y quedó a solo 2 de igualar el registro del italiano Valentino Rossi (Yamaha MotoGP), quien hoy arribó en la cuarta colocación.

De esta manera, Márquez encabezará la grilla de salida de la competencia central. A su lado tendrá a su compatriota, Maverick Viñales (Yamaha MotoGP), y al líder del campeonato, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Team), quien logró progresar en la clasificación 2, tras haber sufrido una caída en la tercera práctica.

Here is the full grid line-up for tomorrow's race! 🏁



Just as in Losail, three different manufacturers are on the front row! ⏱️#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/caUaxH76Vq