El lanzamiento de Héctor y una obra clave cada vez más cerca

--Buen día, ¿cómo andamos? Hoy, día clave.

--¿Qué pasó? ¿Otra final de la Libertadores?

--Olvidate de Boca y River por un momento. Olimpo se juega una parada durísima contra Santamarina de Tandil. Si gana, recupera terreno y se acomoda para pelear por mantener la categoría. Si pierde...

--Mejor ni lo digas. Toda Bahía tiene que acompañar al aurinegro, seas hincha de ese club o no. La ciudad necesita no bajar otro escalón tan importante en lo deportivo.

--Bien dicho. Que Olimpo siga firme en la competencia.

--Hablando de competir, estuve leyendo que Federico se lanza a la carrera por la intendencia.

--Casi, casi. Es evidente que tiene ganas, pero habrá que ver cómo se ordena el peronismo a nivel nacional antes de determinar de qué manera juega el PJ tanto a nivel provincial como en los municipios.

--Paciencia, entonces. ¿Y por el lado de Cambiemos?

--Solo Macri confirmó oficialmente que va por la reelección.

--Pero tanto Vidal como nuestro intendente irán por lo mismo.

--Sería lo lógico, son los mejores exponentes del oficialismo en sus respectivas jurisdicciones. Aunque en el gobierno prefieren esperar un poco, antes de las definiciones formales.

--Comprendo, pero no me imagino en Bahía a ningún candidato que no sea Héctor.

--Decís bien. Una diferencia clara entre el PJ y Cambiemos es que los amarillos tienen bastante más ordenado el panorama en términos de resolver sus principales candidaturas.

--Salvo que el no-amarillo Lousteau se meta en una interna presidencial y cambie el escenario.

--Sería una jugada demasiado arriesgada del radicalismo. No la descartemos, pero entonces el Pro le podrá pedir a la UCR que arme una fórmula propia para las primarias en la Provincia de Buenos Aires contra la gobernadora.

--Demasiado cuesta arriba.

--Además, si eso ocurre, Vidal no necesitará mantener a un radical como vice y le podrá ofrecer el puesto a algún dirigente del Pro como Jorge Macri. Visto desde acá, pareciera que el centenario partido tiene más para perder que para ganar.

--¿Y cuándo se anunciarán oficialmente las candidaturas de Mariú y Héctor?

--No antes de mayo, lo más cerca posible del cierre formal de listas, previsto para el 22 de junio. Desde el gobierno, todos te dicen que no hay apuro y que la mejor campaña es la gestión.

--Avísenle a Mauricio.

--Encima no arrancó bien el año desde lo económico. En fin, veremos.

Una nueva visita de la gobernadora en agenda

--Pasemos al tema obras. Las ilusiones por el inicio de los trabajos en el acueducto o las autopistas en la ruta 3 se van diluyendo, ¿no?

--Sí, tal como lo venimos diciendo desde semanas anteriores. Sin embargo, en mayo, ya que estábamos con ese mes, ABSA inauguraría obras en la planta depuradora de la Primera Cuenca, en la zona de Ingeniero White, para un mejor tratamiento de los efluentes cloacales que se arrojan a la ría. Las condiciones ambientales de los vertidos deberían cambiar en forma significativa, pensá que se trata de una inversión de más de 1.000 millones de pesos.

--Recuerdo que las tareas están a cargo de la empresa Panedile. Hace años que el mal funcionamiento de esa depuradora provoca efectos muy negativos en la ría.

--No te adelantes que ya me ocupo del tema contaminación. Pero antes te cuento que, una vez inaugurados los procesos que te mencionaba en la depuradora, se podrá avanzar hacia otras etapas importantes. Por ejemplo, la construcción de una planta de reúso de líquidos para utilización del complejo industrial. De esta manera se liberaría un 30% del caudal actual de agua del dique para consumo residencial.

--¿Comenzarán pronto con el siguiente tramo de las obras?

--No me animo a poner fecha, menos en un año tan incierto. Pero al menos queda el camino despejado. Para el día de la inauguración de estas primeras etapas está confirmada la presencia de María Eugenia Vidal.

--Tomo nota. ¿Qué me ibas a decir de la contaminación?

--Te acordarás que el año pasado hubo un gran revuelo por un estudio de la UBA que exponía los niveles de polución en el estuario. De hecho, las deficiencias de ABSA en el tratamiento de efluentes tendría igual o más responsabilidad que el complejo industrial.

--Me acuerdo que incluso se manejó la posibilidad de prohibir el consumo del pescado local.

--Cosa que finalmente no sucedió. Bueno, de a poco, avanza la causa que tramita ante el Juzgado en lo Contencioso del doctor Agustín López Cóppola. El miércoles 13 hubo una audiencia de todas las partes, o sea, la Cámara Pesquera que inició la demanda, así como la Muni, la Provincia, Profertil, Solvay Indupa, ABSA, TGS, Pampa Energía, Compañía Mega, Dow, Cargill, el Consorcio del Puerto y varias empresas aseguradoras.

--¿Y qué pasó?

--Las empresas propusieron designar peritos de parte para contestar determinados puntos del informe de la UBA. El juez les dio un plazo para oficializar los nombres de esos especialistas y así lo hicieron el lunes pasado. Un día después, uno de los abogados de los pescadores solicitó que se calcule no solo el daño causado al medio ambiente sino también el costo de recomposición de ese daño. Por ahora, el expediente se encuentra en esa instancia.

--Es decir que, para que haya una sentencia, falta un largo trecho.

--Los resultados de esas pericias deberían presentarse en un par de meses. A partir de ahí seguirán las discusiones. Te diría que falta un largo camino hasta que se cierre el caso.

Una nueva FISA, con cierre de lujo

--¿Y qué me contás de la FISA?

--Que es súper meritorio lo que están haciendo este año. Con todas las dificultades que hay, que tanta gente del comercio, la industria y los servicios apueste nuevamente a la feria, es para sacarse el sombrero.

--Además son los 100 años de la Corporación, se merecían festejarlos así, con tantos estands, food trucks, charlas y espectáculos locales y de afuera.

--Más el cierre especial de Abel Pintos, el martes.

--Tal cual. Las plateas rápidamente fueron volando pero no te olvides que, con la entrada general de 100 pesos, lo podés ver también. Es un regalo para semejante espectáculo.

--Cierto. Y además en todos estos días vas a encontrar el estand de “La Nueva.”, desde donde se están haciendo entrevistas en vivo a personajes importantes de la ciudad y la zona. Por supuesto, junto al infaltable estudio de LU2 para ofrecer programación en vivo.

--Dame algún detalle más.

--Ayer estuvo “Bienvenidos”, con Lorenzo y equipo, además de Walter Portales con “Fútbol 840”. Hoy le toca a Mario Galeani “Desde la FISA” de 14 a 16, mientras que lunes y martes estarán “Convergencia” de 13.30 a 15 y “Flor de tarde”, de 17 a 19. También el lunes, de 19.30 a 20.30, el equipo de “Radiovisión deportiva”.

Encuentro peronista en Monte

--Volviendo a la política, me enteré que hubo una cumbre peronista en Monte Hermoso, a propósito de la visita de Fernando “Chino” Navarro.

--No sé si tanto como cumbre, pero circuló la foto de varios dirigentes peronistas que hacía mucho no se los veía juntos, suponiendo que alguna vez hayan coincidido en un encuentro así.

--¿Quiénes estaban?

--Los anfitriones Marcos Fernández y Alejandro Dichiara, el antes mencionado Susbielles, Marcelo Feliú y el camporista Gabriel Godoy, entre otros. Se ve que hubo buen clima.

--¿Lo decís por la foto sonrientes? Que las imágenes no te engañen.

--En este caso, no creas. Me contaron que realmente hubo buen clima y que, desde la Sexta, hay voluntad de confluir en la unidad. Obviamente que eso se va a terminar de definir arriba, entre Cristina, Massa y pocos más. Pero desde acá van a tratar de empujar.

--¿Todas las líneas del justicialismo regional estaban representadas?

--No, pero parece que por razones de agenda. Por dar un caso, no había nadie del riñón de un dirigente con gran influencia en la zona, el intendente saavedrense Hugo Corvatta.

--¿Y de qué se habló?

--De la necesidad de armar un espacio único, con lista de consenso o con una gran PASO, pero que llegue un solo candidato peronista a octubre para competir con Cambiemos, tanto a nivel nacional, como provincial y en cada distrito donde pueda haber primarias.

--Por ejemplo, en Bahía.

--Es una posibilidad que haya internas, aunque todavía quedan muchas situaciones para despejar. El dato más relevante, según me dijeron, es que se respiró un buen clima al que todos consideraron genuino. Hubo encuentros similares en la historia reciente con aires más densos. Vos sabés que en los últimos tiempos muchos de estos sectores tuvieron diferencias serias. Parece que Cambiemos los podría volver a reunir.

--¿Algo más? ¿Dijeron cómo les gustaría que se resuelva la candidatura presidencial?

--La encuesta dio a favor de Cristina y, en segundo lugar, una gran PASO sin la ex presidenta pero acompañando el proceso. Esta semana muchos kirchneristas salieron a reinstalar la idea de promover a Agustín Rossi.

--Pero en Monte no se hizo demasiado hincapié en otros dirigentes.

--A nivel presidencial, entiendo que no. Para gobernador, me contaron que “ganó” Axel Kicillof y, después, la matancera Verónica Magario. No se nombró a Martín Insaurralde, pero como te dije faltó el corvattismo, que ya anunció que prefería al intendente de Lomas.

Una mudanza judicial y más demandas por despidos

--Contame algo del ámbito judicial.

--Me enteré que hace unos días volvieron a abrir los sobres a fin de encontrar un nuevo edificio para los tribunales de Trabajo y un juzgado de Familia de nuestra ciudad.

--Claro, es un reclamo histórico por la precariedad en las condiciones de trabajo de los dos organismos del fuero laboral que se desempeñan en la primera cuadra de Sarmiento.

--Es cierto, aunque la situación mejoró en los últimos años porque fue trasladada la división de Sanidad a un edificio de la calle Gorriti y a Trabajo Nº 2 se le otorgó su espacio, mientras que la planta baja, donde se hacen algunas refacciones, le quedó a Trabajo Nº 1.

--¿Y hubo ofertas para una nueva locación?

--Me dicen que hubo una, pero no pude averiguar dónde sería el inmueble. El sobre se presentó en la delegación local de Administración del Poder Judicial provincial, en Moreno 215.

--¿Qué tipo de construcción se busca?

--Un edificio de al menos 380 metros cuadrados, con office o cocina y mínimamente dos baños. En un llamado público anterior se le había bajado el pulgar a un espacio ubicado en el piso 12 de Alsina 19 (rechazado por la dirección de Arquitectura) y también se había dejado de lado la planta alta de Belgrano y San Martín (en diagonal a la Galería Visión 2000) por el gran costo del acondicionamiento.

--¿Y si encuentran el inmueble ideal se mudan?

--La decisión parece estar tomada, aunque, como ya te dije, hoy cambió un poco la mirada de los trabajadores. Te diría que muchos prefieren no mudarse, incluso porque el archivo departamental les autorizó a trasladar expedientes y se alivianó la carga y los riesgos de tener tanto papel dando vueltas. “No estamos en una panacea, pero sí más cómodos”, me reconoció un alto funcionario del fuero.

--Lo que sí debe haber crecido, supongo, en este contexto económico y social complicado, es la cantidad de demandas.

--Le pregunté al mismo funcionario y me dijo que sí hubo un crecimiento, aunque no sería significativo. Se mantienen en 7 u 8 ingresos por día por todo concepto. Mermaron las demandas por accidentes laborales, porque tienen una vía previa a la judicial, pero subieron las de despidos.

--Me dijiste que el edificio que buscan es para Trabajo y también para un juzgado de Familia.

--Sí, el Nº 4, que está creado por ley hace rato y tiene juez designado desde hace 3 años pero, insólitamente, no puede funcionar por falta de espacio.

--¿En serio?

--Tal cual. De hecho su titular, el doctor Martín Alejandro Larceri, venía subrogando en el Nº 2, aunque cuando asumió en ese caso su colega Carolina Fernández Colaizzo se quedó “sin trabajo” y le pidió a la Suprema Corte un nuevo destino. Como en Familia no había más vacantes, lo mandaron a subrogar al Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1.

--Entonces el juzgado de Familia Nº 4 sí está urgido por su espacio.

--Sí, pero conseguir una propiedad adecuada para el servicio de justicia siempre fue un gran problema, no solo por las trabas burocráticas y la lentitud del trámite sino porque hay que dar en la tecla con la aptitud del espacio. De hecho, también hay juzgados de paz de la región que están con muchas complicaciones desde el punto de vista edilicio, como por ejemplo el de Monte Hermoso. Y otros que recibieron colaboración municipal, por caso el de Coronel Suárez.

Un antivacunas que no vino y algo más de Olimpo

--Te cuento una de la UNS.

--¿Sobre las nuevas autoridades?

--No, sobre una charla gratuita que iba a tener lugar en el Departamento de Humanidades, a cargo del doctor Eduardo Yahbes.

--No lo conozco.

--En el ambiente científico es famoso por ser uno de los promotores del movimiento antivacunas.

--No te lo creo. ¡¿En la universidad?!

--Parece que finalmente primó el buen tino y se suspendió. Entiendo que Pedro, que es médico, funcionario de la UNS y tiene los pies sobre la tierra, se negó a dar el aval a la charla y por eso no se hará.

--Menos mal. Cualquier médico responsable te explica la cantidad de enfermedades controladas o erradicadas gracias a la vacunación. Además, como me dijo un amigo, si uno “decide” no aplicárselas, puede contraer un virus y hacerlo circular, afectando a los demás. Una barbaridad.

--Comparto. Bueno, nos vamos despidiendo. Le deseamos lo mejor al aurinegro.

--Pará, no te vayas. ¿Cómo anda la relación entre el actual “presi” y el anterior? ¿Mejoró, como daba la impresión?

--Dudo que alguna vez vayan a ser amigos. Y dudo que haya mejorado en cualquier aspecto sustancial.

--Mmm. Ojalá que acompañen los resultados, entonces.

--Usted lo ha dicho.

--Pago y nos vamos. Hasta la próxima.