Bullrich: "El problema no es el dólar, sino las mafias que hay que desarmar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el verdadero problema de la Argentina no es el dólar alto sino "una estructura de mafias y privilegios que hay que desarmar", porque de lo contrario será un “país inviable”.

“La vamos a pelear a fondo. Y este no es un tema de discutir el dólar de hoy o de mañana. Argentina muchas veces tuvo dólar alto o bajo. Nosotros estamos discutiendo otra cosa: una Argentina con estructuras de mafias y privilegios que hay que desarmar. El que quiera tener un futuro para sus hijos, tiene que dejar de ponerle fichas a un país en el que cada vez menos viven bien porque se la llevan pocos”, dijo anoche la ministra.

En declaraciones al canal de cable Todo Noticias, Bullrich minimizó la suba del dólar -que ayer quedó a un paso de los $ 45 y marcó un nuevo máximo histórico- y aseveró que lo más importante es desarmar las “mafias y los arreglos” que transforman a la Argentina en un “país inviable”.

"En Argentina, todo es mafia y arreglos. Todos los días tengo que destrabar un puerto que lo traban 10 tipos. Todos los días me peleo con alguien que tiene un privilegio en un lugar o tiene un kiosquito armado, y si no le desarmo ese privilegio, el tipo sigue viviendo ahí y la gente no tiene más trabajo”, destacó.

Para la ministra, hay distintas “capas de privilegio”, y agregó: “Si nosotros no desarmamos eso, Argentina se convierte en un país inviable”.

“Esa Argentina de los privilegios, que no se desarmó en los últimos 12 años, sino todo lo contrario, se rearmó, es lo que queremos desarmar. Y para desarmar eso, todos los días nos encontramos que nos tira en contra”, sostuvo.

Por último, destacó los números en la lucha contra la inseguridad. “Hoy tenemos números mucho mejores que el gobierno anterior. Hemos bajado 22 % los homicidios y 8 % los delitos como robos y hurtos, y hemos aumentado el decomiso de drogas y de narcos presos”, concluyó. (Télam)