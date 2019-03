"Manu es demasiado inteligente para ser entrenador", bromeó Popovich

Gregg Popovich, técnico de Emanuel Ginóbili durante sus 16 años en la NBA, bromeó esta noche sobre el futuro del argentino, ya retirado como jugador de básquetbol, al asegurar que "es demasiado inteligente para ser entrenador".

"La tarea de entrenador es muy sacrificada. Podría serlo o también ejecutivo", asumió Popovich acerca del bahiense, que será convertido en leyenda de los San Antonio Spurs cuando cerca de la madrugada se produzca la ceremonia de retiro de la camiseta número 20, la que usó durante toda su campaña en la franquicia texana.

Popovich ganó junto al escolta argentino cuatro de los cinco anillos de campeón de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014) y forjó una relación de admiración y amistad.

"Cuando me di cuenta del talento que tenía para jugar al básquetbol, supe que no tendría que decirle muchas cosas", resumió en rueda de prensa al llegar al AT&T Center, donde esta noche los Spurs se enfrentarán con Cleveland Cavaliers.

"No aprendí nada en español de Manu salvo a insultar. Yo no insultaba hasta que lo conocí a él. No, es mentira (risas). Yo me adapté a él y él a mí. Esto siempre ha sido un camino de ida y vuelta", concluyó.

Ginóbili, de 41 años, se convertirá en el noveno exjugador en recibir la distinción de retiro de su camiseta de San Antonio. Previamente lo consiguieron Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44) y David Robinson (50).