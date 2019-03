Trabajar con los vecinos, el camino hacia una provincia mejor

por Jorge Macri

Cuando ocupaba una banca en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, un político con mucha experiencia me dio un consejo que me quedó para siempre: *”Cuando quieras saber cuál es la prioridad de un gobierno, mirá su presupuesto”. *Estaba dando mis primeros pasos en la política, y esa frase marcó mi camino.

Años más tarde, tuve el enorme orgullo de gobernar Vicente López, un municipio privilegiado en muchos sentidos, pero que también exhibe grandes desigualdades sociales y de infraestructura. Y desde ese momento, aprendí muchas cosas. Como el hecho de que, en las gestiones municipales, todas las miradas están puestas en los intendentes y se esperan soluciones de nuestra parte.

Muchas veces se piensa que nuestro rol es algo menor, pero no es así. *Porque ser intendente es un ejercicio complejo que requiere de capacidades muy diversas, como el liderazgo, la sensibilidad y la empatía. Pero, sobre todo, requiere estar cerca de los vecinos.* Porque ellos son nuestros verdaderos jefes, y quienes nos cuentan cuáles son sus problemas, preocupaciones y desafíos.

En ese sentido, estoy convencido de que cuando uno asume el rol que le dan los ciudadanos con su voto, debe ejercerlo con responsabilidad. Y esto siempre ocurre en un marco de demandas infinitas y recursos finitos.

Recursos que, como afirmé al comienzo, se plasman en un presupuesto y definen las prioridades de las políticas públicas en una comunidad.

Es por eso que *la primera y la mejor decisión que tomé fue trabajar junto a los vecinos, estar cerca de ellos, escucharlos y darles la posibilidad de fijar prioridades*. Y me encontré con una grata sorpresa: ellos estaban con muchas ganas de participar. En ese momento, las palabras de aquel amigo resonaban en mi cabeza, y decidimos abrir la participación a los vecinos para que puedan decidir el destino de una parte de los fondos públicos.

Y así nació el Presupuesto Participativo de Vicente López. Hoy, puedo decir que estoy muy orgulloso de haberlo hecho, porque *es una iniciativa que acerca la gestión al ciudadano y nos obliga a salir de atrás del escritorio*.

Una iniciativa donde debatimos e intercambiamos ideas con los vecinos, quienes siempre tienen ideas muy valiosas para aportar. Y nos ofrece el valor único de reunirnos, escuchar al otro, construir confianza y crear lazos con la comunidad.

Los resultados en Vicente López son increíbles: en siete años de gestión pasamos de 1200 vecinos participando a 69 mil, una cifra que jamás imaginamos que íbamos a alcanzar. Y esto se logró porque respetamos siempre la decisión de los vecinos y llevamos a cabo cada una de las obras que se propusieron a través del voto directo. *Llevamos adelante casi 450 proyectos votados por los vecinos *con un valor de $225.000.000, que, sin dudas, transformaron cada rincón de Vicente López.

Obras en jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, bibliotecas públicas, polideportivos, sociedades de fomento, espacios públicos, efectores de salud, entre otras, fueron las destinatarias de ese presupuesto. Y no podríamos haberlo logrado sin un equipo comprometido que se pone al servicio de los ciudadanos, nuestra querida familia municipal y los vecinos, que apuestan todos los días al valor de la participación y deciden no dejar en manos de unos pocos el destino de muchos.

En ese sentido, *queremos seguir creciendo y generar más herramientas de participación para que cada bonaerense se sienta protagonista y transforme la realidad del lugar en el que vive.* Porque estoy convencido de que la mirada del ciudadano que participa es una mirada que nos mejora como sociedad.

Por eso, quiero llamar a los intendentes de los distintos puntos de la provincia a que se entusiasmen y se animen a trabajar junto a los vecinos.

Y a todos los que viven en la provincia a sumarse y tomar un rol activo en la ejecución de políticas públicas.

Es una decisión política valiente que, lejos de ponernos en una situación de vulnerabilidad, nos fortalece, nos brinda enormes satisfacciones y nos prepara para enfrentar desafíos mayores.

Jorge Macri es intendente de Vicente López.