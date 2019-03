Tenis: se puso en marcha el cuadro de Primera del Abierto de Bahía Blanca

El Abierto de Bahía Blanca, Copa Blue Beats, torneo de tenis rentado con disputa en las canchas del Club Ferroviario, comenzó oficialmente para la Primera categoría.

En ese sentido, ayer se jugaron varios partidos correspondientes a la ronda inicial (finaliza hoy) y se fueron armando los primeros duelos de octavos de final, que se pondrán en marcha hoy, a las 10.

Además, hoy se disputarán encuentros del cuadro de dobles masculino y del dobles mixto.

Cabe mencionar que, en singles, los jugadores Alejo Vilaro, Joaquín Benoit, Nicolás Uryson, Thiago Pernas y Juan José Seminara saltearon la primera rueda y arrancarán a competir desde octavos.

Resultados de la primera ronda

-Antonio Mazzello a Andrés Medus (padre) por 4-6, 6-2 y 6-4.

-Facundo Alende a Federico Duo por 6-0 y 6-1.

-Mauro Simón a Eloy Errazquin por 6-3 y 6-1.

-Luciano Vecslir a Andrés Medus (hijo) por 6-2 y 6-0.

-Edan Benítez a Franco Milivinti por 6-0 y 6-2.

-Ariel Vázquez a Francisco Levis por 6-3 y 6-1.

-Franco Di Giorgio a Juan Santiago Grosso por 6-3 y 6-1.

-José María Ubici a Sebastián Confini por 6-2 y 6-2.

-Ivo Chiarenza a Juan Matías Mayo por 7-6 y 6-3.

Los cruces de octavos

-A. Vilaro vs. A. Mazzello (hoy a las 10).

-F. Alende vs. M. Simón.

-J. Benoit vs. L. Vecslir (hoy a las 12).

-E. Beítez vs. A. Vázquez.

-N. Uryson vs. Ganador Gastón Granieri-Martín Rivelo.

-F. Di Giorgio vs. J. Ubici.

-T. Pernas vs. I. Chiarenza (hoy a las 15:30).

-J.J Seminara vs. Ganador Francisco Pérez-Juan Manuel Martínez (hoy a las 13:30).