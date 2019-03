Los extranjeros también eligen la UNS para perfeccionarse

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Si usted escucha acentos raros en algún lugar público, no se asuste. Seguramente se trate de alguno de los integrantes de la nueva delegación de alumnos internacionales de la Universidad Nacional del Sur.

Llegaron a nuestra ciudad en los últimos días 17 franceses, 8 mexicanos, 5 españoles, 4 brasileros, y otros tantos colombianos. Además de 2 alemanes, un guatemalteco, un uruguayo y un nativo de República Checa.

Se trata, en total, de 33 alumnos de grado, 3 de posgrado y 7 pasantes.

El Departamento de Ingeniería cobijará a 8 estudiantes; el DIEC a 7; Ciencias e Ingeniería de la Computación, Economía y Geografía y Turismo recibirán a 5 cada uno; Humanidades y Biología, Bioquímica y Farmacia a 3 cada uno; los Departamentos de Derecho y de Química a 2 y finalmente Agronomía, Ciencias de la Salud e Ingeniería Química recibirán uno cada uno.

Algunos de ellos cursarán un semestre, otros harán materias anuales y unos pocos permanecerán 18 meses.

“Nuestra universidad recibe cada vez más estudiantes del extranjero y eso marca que estamos muy bien considerados. En 2010, cuando ésto se inició, fueron poco más de 30 y en 2018 llegaron 147. Este año comenzamos con 44, de 10 países diferentes”, señaló Claudia Sarmoria, secretaria de Internacionalización de la UNS.

Y agregó: “Todos vienen por distintos programas, pero lo más interesante es que lo que estudien y aprueben aquí se les reconocerá en sus respectivas carreras cuando vuelvan a su universidad de origen”.

Para Sarmoria, el intercambio es favorable en todo sentido.

“No sólo es valioso para el estudiante que viene, sino para nuestros propios alumnos, porque se relacionan con alguien con experiencias diferentes, que pueden nutrirlos no sólo en lo cultural, sino en su futura profesión”.

Experiencias

Con un aceptable castellano, pero mezclando algunas palabras de su idioma de origen, algunos de los alumnos extranjeros recién llegados a nuestra ciudad contaron sus experiencias.

Por ejemplo, Caio Vinicius proviene de Brasil. Nació hace 28 años en San Pablo, pero actualmente reside en Joao Pessoa.

“Llegué tras un convenio entre las universidades para realizar mi posgrado en Química. Mi intención es hacer intercambio de experiencias; de mi lado aportando algunas cosas que hacemos en Brasil y ansioso por conocer cómo se trabaja aquí, sabiendo que no son cosas habituales para mi laboratorio”, señaló y afirmó que se quedará por espacio de 18 meses.

“Me sorprende el calor humano de los bahienses, ya que me han tratado como uno más. Hace un mes que estoy aquí y me gusta mucho Bahía Blanca como ciudad. Conocí Monte Hermoso y también me gustó mucho. Me gustaría visitar la cordillera de Los Andes, por todo lo que significa”.

Kevin Tellado es español, nativo de Villarreal y llegó para perfeccionarse en Ingeniería Eléctrica.

“Sólo me quedan cursar tres materias, así que mi sueño más inmediato es recibirme. Mi universidad me ofrecía distintos destinos, pero incliné por la UNS por las referencias que me hicieron otros españoles que ya han venido. Aquí la gente está predispuesta a charlar, algo que en España no sucede ya. Allá prácticamente no se saluda”.

Y añadió: “También me sorprendió el lenguaje. Porque todos me decían que al ser el mismo idioma, no iba a tener problemas, pero realmente me cuesta entender. Aquí se usan palabras que allá significan algo distinto y me causa mucha gracia. Si pudiera y me dieran los tiempos me gustaría conocer las Cataratas y algo de la Patagonia”.

Amira Lara arribó desde la Universidad de Guadalajara (México) y vino a estudiar Biología, en el intercambio de un programa denominado PEAS.

“Estuve leyendo mucho sobre Bahía y sus instituciones y me interesó mucho una llamada Inbiosur. Me gustaría contactar con algún investigador, porque me interesa volcarme en la medicina regenerativa, algo en lo que están trabajando allí. Me gustaría aprender las técnicas que se utilizan para ver si puedo innovar en mi ciudad”.

Amira tiene previsto quedarse 5 meses y dice que no conocía Argentina.

“He estado en otros países, pero es mi primera vez en intercambio para estudiar. Llegué hace menos de 10 días, pero me pareció una ciudad segura, muy tranquila”.

Valérie Dewaele proviene de Francia, donde nació en Lille.

“Estudio Ingeniería Eléctrica. Elegí la UNS porque me gusta mucho Argentina. Es una buena experiencia. No conocía el país, pero quiero aprovechar para visitar muchas cosas. Los argentinos son muy simpáticos y es muy fácil relacionarse”.