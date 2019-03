“Estamos vivos; yo nunca me doy por vencido”, dijo el entrenador de Olimpo

Golpeado pero entero, y haciendo eje en dos temas centrales: mantenerse positivo y la falta de jerarquía propia. Así podría resumirse la conferencia de prensa de Marcelo Broggi tras la derrota de Olimpo.

"Perdió Santamarina; estamos vivos. Soy optimista, y no soy de darme por vencido nunca. No es el partido que esperábamos pero los números nos siguen dando esperanza, así que vamos a luchar cueste lo que cueste", manifestó el DT, uno de los pocos integrantes del plantel aurinegro en dar la cara tras el doloroso 0-2.

"Ellos nos ganaron con jerarquía, esa jerarquía que nos falta a nosotros. Creamos muchas más chances que ellos, pero nos falta jerarquía para convertir", dijo Broggi.

Además, analizó las fallas de su equipo, el juego y volvió a mostrarse optimista.

"Sabíamos que Mancinelli va por afuera y tira...; nos dormimos y nos hicieron el gol. Nos costó acomodarnos en los primeros minutos, somos un plantel muy joven. Nos faltó la convicción que tuvimos contra Santamarina. Sí tuvimos juego, entrega y coraje, pero nos volvió a pasar lo mismo: generamos y no convertimos. Tenemos que seguir trabajando", enfatizó.

La reacción de la gente y el rendimiento de David Vega, emblema de Olimpo, fueron otros de los temas que tocó.

"Al 'Chori' lo tenemos que acompañar más. Hay jugadores que tienen que aparecer y no aparecen, esa es la realidad, y eso tiene que ver con la falta de jerarquía. Pero hay que seguir para adelante por el prestigio de este club importante y porque es nuestro trabajo. Tenemos que tirar todos para el mismo lado y dar lucha hasta el final. Yo no me doy por vencido", cerró.