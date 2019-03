Coronel Suárez: nuevo encuentro entre el Ejecutivo y el STM

Después de la asamblea del último viernes, en la cual el Sindicato de Trabajadores Municipales suarense rechazó la última oferta salarial del Ejecutivo y volvió a insistir con un 20 % de recomposición retroactiva a enero y un ajuste por inflación para el mes de junio, mañana las partes volverán a encontrarse en una nueva reunión de paritarias.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 9, en el municipio de Coronel Suárez.

Al respecto, Rubén Allende, secretario general del STM, comentó que la oferta oficial de 10 % a marzo y 2% a junio con ajuste por inflación “se rechazó por insuficiente” y se mostró esperanzado de que el municipio mejore su propuesta.

“Nosotros ratificamos el 20 % a enero y aceptamos el ajuste por inflación a junio”, indicó.

Además remarcó que “el 20% tiene que estar porque las tasas aumentaron 38% desde enero y en el presupuesto hay dinero para realizar el aumento”, y consideró que la comuna cuenta con los mecanismos financieros como para hacer frente a esa recomposición salarial.

Al respecto, recordó que el gobierno de Roberto Palacio tuvo superávit en 2018, por lo que puede realizar la adecuación de los sueldos.

“Negaban que hubiera superávit. Es una gestión que paga salarios de hambre, que no reconoce las condiciones de trabajo de sus empleados, que no les paga la ropa o no las entrega en tiempo y forma, y que no recategoriza”, dijo.

Por último, remarcó el atraso en el pago de los aumentos que sufren los jubilados municipales y los instó a compartir la asamblea en la comuna. (Agencia Coronel Suárez)