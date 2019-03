Así recuerdan a Manu sus ex compañeros en los Spurs

El próximo jueves 28 de este mes llegará el día en que San Antonio Spurs va a retirar la camiseta número 20. La que usó Emanuel Ginóbili durante 16 temporadas de exitosa participación en la NBA.

Y como ya falta muy poco, en las últimas semanas se vienen sucediendo numerosas notas periodísticas a propósito del homenaje a Manu, que será en el partido que el equipo texano afrontará con Cleveland Cavaliers en el estadio AT&T Center.

Por ejemplo, los Spurs empezaron a promocionar el evento a partir de la creación de un micro sitio llamado Gracias Manu. Cuenta con abundante material audiovisual del emblemático basquetbolista bahiense, como jugadas, momentos y, recientemente, una serie de breves entrevistas en video a ex compañeros y entrenadores.

Hablaron Patty Mills, Boris Diaw, Tiago Splitter, Sean Marks, Steve Kerr, Brent Barry, Brett Brown y Mike Budenholzer, ex editor de video de Spurs y luego asistente de Gregg Popovich.

“Cuando llegué a San Antonio se convirtió en mi hermano. Salíamos a cenar... Después invitamos a Patty Mills, Boris Diaw.. Una costumbre que teníamos cuando jugábamos de visitante era ir a comer a algún lugar donde estuviéramos, la noche previa de los partidos. Era algo que disfrutábamos. Hasta llegamos a armar un álbum de fotos de aquellas jornadas. Inclusive a Manu le gustaba anotar cuál era el tema del que hablábamos en cada una de esas cenas. Imaginen que fue una costumbre de cuatro o cinco años”, recordó el brasileño Thiago Splitter, quien se retiró a los 33 años y fue compañero de Manu entre 2010 y 2015.

Otro de los que habló fue el australiano Sean Marks, un ala-centro que integró el plantel de San Antonio en la 2004-05 y 2005-06.

“Conocí a Manu en un partido entre Australia y Argentina. Después fui un afortunado al llegar al mismo equipo en la NBA. Por supuesto que hay un montón de recuerdos de fuera de la cancha con Manu, sus bromas en los viajes. Era el catalizador del equipo... Con sus bromas y ocurrencias en las cena, en el desayuno... Una persona de gran camaradería para con sus compañeros y entrenadores. Nunca había un momento de bajón en el equipo con Manu presente”, recordó.

Uno de los recuerdos más emotivos lo ofreció Steve Kerr, el hoy entrenador libanés que viene dirigiendo a Golden State Warriors en la NBA.

Kerr había sido elegido para la NBA en el draft de 1988 por Phoenix Suns. En los Spurs tuvo dos momentos: llegó en 1998 y permaneció hasta 2001. Tras una temporada en Portland, regresó a San Antonio para la edición 2002-03, la misma en la que llegó Manu.

“Un momento que recuerdo fue cuando Manu era rookie y fue campeón con el equipo a los 23 años. Yo tenía 37. Después de ganar ese título, con el plantel dimos la vuelta por el río y luego fuimos al estadio, que estaba repleto de simpatizantes... Y cuando nos estábamos yendo de ahí, Manu me rodeó con su brazo y me dijo: `Quiero que juegues un año más, te quiero seguir teniendo como compañero'. Yo me sentía un viejo, no quería saber más nada, pero para mí significó muchísimo. El era una estrella en ascenso y yo no me podía ni mover, jaja... Es un recuerdo que todavía hoy me hace sentir bien”, dijo Kerr.