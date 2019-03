La lluvia, ¿será otra vez bendita para Sebastián Burgos?

(Nota publicada en la edición impresa)

La lluvia volvió a interponerse en el camino de la definición, como para incrementar aún más la ansiedad y la adrenalina previa de una situación semejante.

Uno por uno, los candidatos a quedarse con el título del Estival 2018/19

Si bien durante la jornada el cielo fue aclarando su imagen, la precipitación desatada en la madrugada de ayer resultó letal para postergar la disputa del 18º y último capítulo del Campeonato Estival "Elio Pérez" de Midget 2018/19.

A pesar de los denodados trabajos desarrollados por Daniel "Polenta" Vicente en el óvalo Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, la intensidad del temporal no dejó otra alternativa a los dirigentes del Club Midgistas del Sur que posponer, una vez más, el cierre del ciclo.

De no mediar inconvenientes climáticos, (afortunadamente el meteorito anuncia jornada soleada), la sexta y última función de este atrapante playoff, con siete pilotos en condiciones de calzarse la corona, tendrá lugar esta noche, desde las 20 (se adelanta media hora).

No muchas veces en la historia del Midget moderno, un cierre de temporada debió desplazarse de su día tradicional de competencia y ser reprogramado.

De hecho, la estadística muestra que ello sucedió apenas dos veces en las últimas 20 temporadas.

La primera de ellas, en el Estival 2001/02 (culminó el martes 2 de abril de 2002), con el título definido prematuramente en favor de Daniel Altamirano. La segunda, en el Estival 2011/12, el primero bajo la modalidad playoff, el sábado 10 de marzo de 2012 (foto).

Justamente, el encargado de gritar campeón en aquella noche, hoy dispone una clarísima posibilidad de revalidar aquellos laureles y sumar su segunda corona.

Se trata de Sebastián Burgos, tercero en la sumatoria, a 7,75 puntos del líder del mini certamen, el medanense Luciano Franchi.

¿Incidirá la postergación en la mente del candidato? Al menos Seba, parece no mosquearse demasiado...

“Me acuerdo que se había suspendido por lluvia y que tuvimos que correr el sábado. La verdad que no me cambia mucho el día, sigo muy tranquilo. Sé que lo que tenga que darse, se dará. Aproveché para hacer cosas personales y estar en familia. La verdad que no pensé mucho en la carrera", contó.

"Seguramente -agregó Burgos- tendremos que cambiar la puesta a punto del auto, porque el circuito tendrá más humedad de lo normal. Hay que ver si el agua quedó arriba de la pista o pudo drenar".

¿La tercera será la vencida?

¡Cuándo no! Daniel Vicente a pleno...

Mucho trabajo. "Se removió la tierra y se pasó la máquina con la pata de cabra (rodillo compactador), para así, moviéndola de un lado al otro, drenar la pista. Luego se la perfila con la pala, se la deja orear toda la noche y, mañana (por hoy), se le vuelve a pasar la pala para dejarla lista", contó Facundo García, sobre el reacondicionamiento del piso.

Todo listo. "Si mañana (por hoy) hay sol, muy posiblemente Daniel (Vicente) tendrá que regarla. Una cosa de locos", cerró García.