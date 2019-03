Midget: uno por uno, los candidatos a quedarse con el título del Estival 2018/19

Llegó el momento de la verdad. Esta noche, desde las 20:45, el Campeonato Estival 2018/19 de Midget “Elio Pérez” pondrá en juego los últimos 27 puntos del certamen; los que, al final de la velada, darán a conocer al rey de la categoría.

Las matemáticas hablan de siete hombres con posibilidades de pintar el N°1, cifra que marca un precedente en definiciones de campeonato bajo dicha modalidad, implementada en el ciclo veraniego 2011/12 (campeón Sebastián Burgos).

Lo concreto es que Luciano Franchi, Fernando Caputo, Sebastián Burgos, Luciano Vallejos, Claudio Roth, Emiliano Urretabiscaya (debe victoria) y Matías Lastra Meler, serán los encargados de batirse esta noche, a fin de transformarse en el monarca de la divisional más popular de la región.

Luciano Franchi:

“Estamos re tranquilos, disfrutando mucho este momento. Lo que estamos viviendo no es fácil y no se da todos los días. Tratamos de aprovechar y gozar el momento. Por ahí cuando pensamos mucho, nos da un poco de nervios; pero estamos contentos, porque si no se nos da igualmente habrá sido un gran campeonato.”

“Sabía que, por cómo habíamos terminado el año pasado y por el invernal, podíamos tener otro año bueno. Aunque no demasiado. Sí quería ganar la primera final y estar en el playoff , con chances claras de pelear por el campeonato.”

“A diferencia del anterior Estival, que en la fecha 7 ya habíamos clasificado, este año entramos por la ventana. Fue bastante raro en ese sentido. Pero estamos donde estamos por el trabajo que se hizo. A mitad de campeonato tuvimos que hacer un cambio grande y fue para bien. El mayor logro fue que no bajamos los brazos en ningún momento. Con la ayuda de Luis Jorge y mi hermano, el auto se comportó excelente.”

“Trato de no pensar en la definición, para estar lo más tranquilo posible. Se dará lo que tenga que ser. Trataremos de pelear hasta lo último.”

Fernando Caputo:

“Creo que estamos muy bien. Nunca estuvimos así, a cuatro puntos faltando una fecha. Sé que, a pesar de la diferencia adversa, tengo el auto para ir a ganar; y eso me deja súper tranquilo. No estoy nervioso ni nada de eso. La gente que está alrededor, por ahí está un poco más desesperada. Pero yo todo lo contrario.”

“Nunca llegué con tantas chances a la última. Aunque, si no pasaba lo que pasó en la última final (NdR: rompió un palier en la primera largada) habría llegado mejor todavía y con el campeonato más o menos definido. Pero tengo la misma tranquilidad, porque sé que dependo de mí.”

“La regularidad del auto me da demasiada confianza. Sé que si no pasa nada raro, tendría que estar en la primera fila de la final. Ahí será cuestión de ver quién hizo mejor las cosas.

De esas cosas malas hay que olvidarse rápido y mirar para adelante. Si bien tuvimos mucha mala suerte, hubo algo de fortuna, porque tranquilamente me podrían haber chocado de atrás y romperme todo el auto. Fue una desgracia con suerte, no perdimos tanto.”

“Gran parte de esto fue del equipo. Fernando (Rodríguez) se entendió muy bien con Martín (Saldamando). Los dos tiraron para el mismo lado y no importa quién haga qué cosa; se pusieron de acuerdo para ir en busca del objetivo. Fue un gran acierto apostar en ellos, además de todos los chicos del taller. Todos estamos tirando para el mismo lado y por eso estamos ahí.”

Sebastián Burgos:

“Estamos muy bien y muy tranquilos. Ya tenemos un poco de experiencia en este tema, por lo que solo basta repasar todo para que esté impecable para el viernes (por hoy). Se llevó el motor a Río Colorado, para un “Service” general y que no se caiga nada. Así que habrá que acompañar un poco a la suerte.”

“Obviamente que todavía pienso que hace dos fechas me echaron mal en una semi, que perdí muchos puntos y que hoy podría estar mejor. Pero bueno, es Midget y nunca se sabe. Al principio, durante seis fechas, el auto no anduvo por un problema de corriente. Cuando se descubrió, se alinearon los planetas, pudimos ganar y llegar a donde estamos hoy.”

“Ahora, en este momento, un punto es muchísimo. Yo salí campeón por un punto. Todo va a pasar por ver quién tenga más suerte. Siempre digo que a la suerte hay que acompañarla. Y nosotros tenemos un auto competitivo, así que creo que vamos a estar bien en ese aspecto. Esperemos tener suerte. Aunque bien sabemos, los fierros son fierros.”

“Cuando descubrimos el problema de corriente en el auto, ahí cambió todo. Más después que Fernando (Rodríguez) hizo nuevos amortiguadores. A partir de ese momento, el auto cambió de forma increíble, pudimos ganar y ser muy regulares.”

Luciano Vallejos:

“Me imaginaba estar un poco más cerca de la punta y a menos puntos. Pero nos encontramos bastante alejados. De todas formas, no está todo dicho e iremos a dar batalla. Es muy difícil cuando no dependés de vos mismo. Tenemos que ganar todo, cosechar todos los puntos posibles y esperar a que el resto se caiga para tener chances.”

“Después de la fecha que gané, la pista cambió totalmente; en vez de echarle tierra, le echaron arena y mi auto empezó a patinar muchísimo y no logramos acomodarlo. Pensábamos que iba a cambiar para la última y no. Volvimos a equivocarnos en la puesta a punto. Estamos trabajando para contrarrestar eso.”

“De todos modos, si antes de arrancar me ofrecían el campeonato que hicimos, sin dudarlo firmaba porque fue muy bueno. Si no quedamos con el 1, vamos a pintar el 2 o el 3, y eso es muy importante porque bajaríamos el número. Eso sería lo bueno que podemos rescatar si no logramos el título.”

“Se revisó el auto completo y cambiamos algunas cosas con Luis Jorge, en base a lo que hicimos en las últimas fechas. Tenemos que ser contundentes en la serie, todo parte de eso.”

“El adelantamiento en la fecha 16, dolió mucho. En esa fecha, el auto no andaba tan mal. Así y todo pudimos remontar bastante. Pero perdimos algunos puntos y hoy lo estamos pagando.”

Claudio Roth:

“La idea era tratar de llegar a la última fecha con chances mucho más claras, con dos o tres puntos de diferencia, cosa de seguir de lleno en la pelea. Pero nos encontramos con una diferencia bastante grande, que complica mucho nuestras posibilidades. Encima, con 4 pilotos adelante que están mejores posicionados.”

“Aparte, todos son más regulares que nosotros en cuanto a rendimiento. Nuestro auto no está como queremos y cómo necesitamos para una definición. Dejó de funcionar en relación al comienzo del certamen y ese fue el principal problema. Empezó a patinar en demasía, y si bien se le buscó la vuelta con mucho trabajo, no sabemos cómo solucionarlo.”

“Creo que con los cambios de motores y algunas cosas que hemos ido modificando, el auto se fue desmejorando. No acertamos en las últimas fechas con la puesta a punto y lo pagamos caro.”

“No podemos sacar nada positivo. La ilusión era poder mantener el título. Las primeras fechas, el auto funcionaba muy bien y eso nos ilusionaba con poder hacerlo. Pero, con el correr de las fechas, se fue desdibujando y así estamos. De positivo no tiene nada.”

“Hay que ganar y esperar, el único plan que nos queda. Fuimos al banco de pruebas con el motor y se encontraron un par de errores que nos permitieron mejorar un poco. Ojalá hayamos encontrado solución al problema.”

Emiliano Urretabiscaya:

“No fue un mal campeonato. Quizás por las expectativas y por todo lo que se trabajó en el auto, se esperaba un poco más. No fue un buen año en el sentido que no pudimos ser regulares, debido a muchas roturas que nos relegaron. Pero así y todo, nos encontramos en una buena posición.”

“Si bien son muy pocas las chances, matemáticamente se pueda dar. Por eso hay que poner todo para ir a buscarlo. Si no se da, tendremos que mirar que estamos adentro de los 10, lo que no es malo. Aunque creo que eso tuvo que ver con que fue un campeonato irregular en líneas generales; con muchos ganadores y autos muy parejos.”

“El final del campeonato fue muy bueno. Si hubiéramos conseguido ese rendimiento antes, hoy quizás estaríamos hablando de chances más concretas de poder pelear por el título. Pero nos quedamos con eso, con el buen equilibrio del auto que puede rendir en cualquier piso. De seguir corriendo, necesitamos un auto así.”

“Es una alegría doble tener un buen resultado compitiendo de la forma que lo hacemos y contra las grandes estructuras que hoy existen. Lo seguimos haciendo de forma casera, con otra marca, y estando a la altura. Eso tiene que ver con el fanatismo y la esencia del Midget.”

Matías Lastra Meler:

“No imaginábamos llegar así; pretendíamos un poco más. Por errores propios, tanto mecánicos como conductivos, y algunas decisiones del comisario deportivo, nos quedamos sin chances de pelear por el título. “

“Creo que el momento que me termina complicando es cuando rompo los palieres largando desde la primera fila, al lado de Fernando Caputo, que tranquilamente estábamos para podio.”

“Fue mejor campeonato que el anterior, porque el auto dio un salto en calidad. Pero el motor se rompió varias veces y también volcamos en más de una oportunidad. Si sumás todo eso que se perdió, hacen de 8 fechas que prácticamente no se sumó. Las que pudimos terminar, siempre estuvimos en la final.”

“No pensamos en el título, sino en tratar de bajar el número lo más que se pueda. De todas maneras, ser candidato no es poca cosa. Es muy difícil llegar a esto en una categoría tan competitiva. Trataremos de mejorar para el que viene y tener otra chance.”

“Si no me movía en esa largada (la final pasada), hoy llegaría con un poco más de chances. Son cosas a corregir.”

“Estoy contento, pero no sé si conforme. Fue buen campeonato, porque corrimos muchas finales. De hecho la mayoría de fechas que terminamos, lo hicimos en la final. El tema es que las roturas fueron muchas. Son fierros lamentablemente.”