Felipe Pigna reivindicó en Dorrego a las “mujeres insolentes” de la historia

“Deben estar orgullosos de que la ciudad lleve el nombre del coronel Manuel Dorrego”, dijo el historiador Felipe Pigna, y estalló el primero de los varios aplausos que recibió de parte de la concurrencia que colmó las instalaciones del Polideportivo Municipal.

El historiador, que llegó a esta localidad para hablar de sus libros Mujeres Insolentes 1 y 2, resaltó al inicio de su charla la figura del militar federal, víctima del primer golpe de Estado en el país.

“Es un placer estar en esta localidad que lleva el nombre de una persona tan importante y querida como era el coronel Dorrego, uno de los oficiales más importantes que tuvo Manuel Belgrano en el Ejército del Norte, que fue clave en la Batalla de Tucumán y que estuvo presente en los grandes momentos de nuestra historia”, dijo.

La primera mujer “insolente” de la que habló Pigna fue Lilith, figura mitológica a la que se considera la primera esposa de Adán, antes de Eva. También refirió que Pandora fue estigmatizada por su curiosidad, y aseguró que “Jesús no es misógino, (sino que) incorpora a la mujer, la ve como un par, un igual”.

Así, fueron desfilando otras valientes exponentes del género femenino que lucharon contra los prejuicios y las persecuciones, como Cecilia Grierson, la primera médica argentina. Al respecto, Pigna recordó la frase que pronunció un profesor que le tomó el examen, en 1910: “Conste que estoy tomando examen a un ser inferior”.

Muchos de los asistentes también se sorprendieron cuando el popular disertante recordó a Martina Céspedes, quien -junto a sus hijas- redujo a 13 oficiales durante las Invasiones Inglesas de 1807.

Felipe Pigna llegó a Coronel Dorrego para presentar sus libros Mujeres Insolentes 1 y 2



También citó el caso de Virginia Bolten, fundadora del primer periódico anarco-feminista de Latinoamérica, La voz de la mujer, que tenía como lema “Ni Dios, ni Patria, ni marido”.

Más allá de las posiciones antagónicas que sostuvieron y por las cuales estuvieron enfrentadas, Pigna sostuvo que Victoria Ocampo y Eva Perón fueron muy importantes en lo suyo. Tita Merello, Niní Marshall, Mariquita Sánchez de Thompson, Camila O'Gorman, Julieta Lanteri (emitió el primer voto femenino en Sudamérica), Alicia Moreau de Justo, Juana Azurduy, Manuelita Rosas, Encarnación Ezcurra y Juana Manuela Gorriti, fueron otras protagonistas citadas por el historiador de Mercedes.

Párrafo aparte para el recuerdo que hizo de Alfonsina Storni, a quien describió como una “mujer tan potente, tan luchadora que fue feminista, socialista, que se enorgullecía de ser madre soltera”.

“En el poema La loba ella se autodefine como loba, no porque se sienta superior al rebaño, sino porque no quiere estar dentro de él, no quiere estar dentro de un rebaño que la repudia, que la condena y que no la comprende”, destacó. (Agencia Coronel Dorrego).