El Gobierno venderá US$ 9.600 millones del FMI desde abril y hasta fin de año

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que el Gobierno venderá US$ 9.600 millones de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre abril y fin de año, a través de licitaciones diarias de US$ 60 millones.

Dujovne realizó el anuncio desde Washington, durante un encuentro con corresponsales tras el acuerdo logrado entre los equipos técnicos de Hacienda y el FMI.

Según publica el portal TN, "se consensuó" hacer el anuncio luego de negociaciones que mantuvieron ambas partes.

El Gobierno busca con esta medida darle algo de certidumbre al mercado, en momentos en el que el dólar mayorista ronda los 41 pesos y el minorista se ofrece en 42 pesos en la mayoría de los bancos.

Con las subastas, el Fondo le marca un límite de intervención al Gobierno en el mercado de cambios, mientras que el Tesoro no podrá usar las divisas para aplacar la volatilidad cambiaria, sino que deberá atenerse al programa de ventas de US$ 60 millones diarios.

Según Dujovne, el Tesoro cambiará dólares para cubrir sus necesidades de pesos y otra porción del prestamos del FMI se destinará a saldar vencimientos en moneda extranjera.

Si el Gobierno cumple con las metas acordadas, Argentina debe recibir este año tres o cuatro desembolsos: el primero llegará a fin de marzo o comienzos de abril, por US$ 10.800 millones, luego, hacia mediados de junio, entrarán otros US$ 5.400 millones, para mitad de septiembre están previstos otros US$ 5.400 millones y para fin de año o comienzos de 2020, US$ 970 millones. (Télam, Clarín y TN)