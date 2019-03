Pumas 7s volvió con las manos vacías desde Canadá

El seleccionado argentino de seven cumplió un papel dispar en la etapa Vancouver (Canadá) del Circuito Mundial.

En la primera jornada Los Pumas 7s, capitaneados por Santiago Alvarez Fourcade, tuvieron un buen inicio al ganar los dos primeros partidos (24-7 a Japón y 31-14 a Escocia). En el último choque de la fase clasificatoria los albicelestes cayeron ante Inglaterra 33-14.

Más allá de este último resultado, Los Pumas 7s avanzaron a cuartos de final por Copa de Oro.

Pero en el primer cruce cayeron ante Sudáfrica 33 a 12.

"That was so EPIC!". Safe to say Jason Momoa loves the sevens. He spoke to us after watching the @AllBlacks7s at BC Place #Canada7s pic.twitter.com/yhtsjMiq1u