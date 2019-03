El STMBB conmemora el Día de la Mujer todos los días

El viernes pasado, Día de la Mujer, no fue una jornada más para el Sindicato de Trabajadores Municipales de nuestra ciudad.

Lejos de las luces y brillos de los actos conmemorativos tradicionales, el gremio que conduce Miguel Angel Agüero valora el rol de la mujer día a día, con hechos concretos.

A tal punto que en 2017 el sindicato modificó su estatuto en Asamblea para aprobar la Ley de Paridad, que establece en comisión directiva un cupo femenino del 50 por ciento en los lugares de decisión directa, que son las secretarías y las vocalías.

De este modo, se transformó en la única agrupación sindical del país y de Latinoamérica la paridad de género, situación que se verá reflejada en las elecciones del año próximo.

“Para nosotros, el Día de la Mujer no es marketing. Es un día de lucha y en este gremio se busca insertar a las mujeres en un espacio que, por costumbre e historia, era de hombres”, explicó el secretario general.

Y añadió: “Hoy la mujer en sí tiene una preponderancia muy importante en la vida diaria del sindicato. Y realmente asumen ese rol con muchísima responsabilidad. Nosotros le damos el espacio que ellas necesitan. Incluso, la semana pasada afiliamos a la primera mujer trans, demostrando que éste es un sindicato abierto, con igualdad para todos”.

Agüero mencionó a algunas de las mujeres que superaron las barreras y lograron trascender en la gestión sindical, social y política de nuestra ciudad.

“Hemos visto grandes mujeres como dirigentes y que son ejemplos a imitar. Si tuviera que nombrar sólo a algunas, no puedo dejar de mencionar a Susana Elliker, Giselle Ghigliani, Virginia Linares, Patricia Valemberg, María Angélica Nigro, Elisa Quartucci y Analía López, y seguramente me olvido de muchas otras. Ellas tuvieron la virtud de asumir el compromiso y la capacidad de discutir, consensuar, negociar y gestionar”.

Para Agüero el sexo femenino tiene una visión distinta de las cosas y una llamativa firmeza a la hora de negociar.

“Debo reconocer, por ejemplo, que para mí era más fácil consensuar algunas cuestiones con Gustavo Mena. Pero, en sintonía con los tiempos que corren, me he tenido que acostumbrar a gestionar con mujeres y ha sido una excelente experiencia, porque tienen otra percepción de las cosas. Por eso nos sentimos muy orgullosos de contar con ellas en la vida diaria del gremio. Y ésto no son simples palabras; cualquiera lo puede comprobar. En mi gestión, ellas ocupan lugares muy importantes, con opinión y decisión propia. La importancia que le damos lo demuestra el hecho de que antes las mujeres conformaban apenas una comisión. Hoy tienen una secretaría, denominada de Género, que lidera Susana Alvarez. Y puedo decir que en el funcionamiento de este sindicato, hay más mujeres que hombres”.

Y agregó: “Teniendo en cuenta que tenemos más mujeres afiliadas que hombres, nos pareció apropiado que la Ley de Paridad, en nuestra caso, sea justamente eso: pareja”.

Más allá del progreso que evidencian a nivel sindical, Agüero pidió que las empleadas municipales se involucren aún más en la vida política.

“Me gustaría que la empleada municipal cobre gravitación en la vida política de la ciudad, ya que tiene una visión distinta de las cosas que suceden. Me gustaría que tengan más presencia política. Es un camino que en su momento comenzó Virginia Linares y hoy prolonga María Laura Biondini, quien fue la primera concejal mujer saliendo de la planta orgánica del municipio. Hay muchas con capacidad comprobada en distintas áreas, pero precisan ese envión que las convenza. Deben dejar de ser el tren de cola para transformarse en las locomotoras”.

La Secretaría de Género

Sus primeros pasos en el gremio fueron el 2012. Pero en 2016 se transformó en la titular de la Secretaría de Género. Se trata de Susana Alvarez, quien da fe del crecimiento que tuvo la mujer en la vida sindical de los municipales.

“Bajo la gestión de Miguel (Agüero), hubo un cambio de mentalidad muy grande y las mujeres pudieron sumarse y encontrar su lugar. Muchas de las ideas o proyectos que inicia el sindicato tienen como punto de partida a una mujer. Eso marca dos cosas: que podemos trabajar de igual a igual y que nuestros pensamientos son escuchados”, señaló Susana.

“El respaldo continuó con la votación de la Ley de Paridad. Muchas mujeres pensamos que los sindicatos son lugares exclusivos para hombres y no es así. Aquí la participación se da como algo normal. Esta es nuestra casa, donde se defienden nuestros derechos. Y ésto no son habladurías o simple teorías. Participamos activamente en las luchas gremiales, tanto gestionando como reclamando”, añadió.

Debemos aprovechar estos espacios que nos brindan. Miguel abrió el camino con esta decisión. Hay que seguir luchando para posicionar a las mujeres en los lugares que merecen. Pero eso nadie lo va a regalar, hay que conquistarlo. Por eso coincido en que las mujeres deben luchar para poder meterse en la política”.

Pionera

“Gracias a Graciela Ovejero, que presentó el proyecto de paritarias en el Concejo Deliberante, Bahía Blanca fue pionera a nivel provincial sobre este tema”, recordó Miguel Agüero.