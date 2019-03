El futuro de otro edificio histórico y las causas locales contra Ramos Padilla

--Buenos días, ¿cómo andamos? ¡Al final, ganó Olimpo!

--Se nos cumplió el deseo. Y hoy, en Córdoba, sería ideal otro triunfo. Si se llega a dar, el aurinegro va a tomar mucho aire en la pelea por no irse de la B.

--Ojalá. Si en algo nos hemos puesto de acuerdo en estos años es en la necesidad de que las instituciones bahienses cobren el mayor protagonismo en la escena nacional.

--Ya que decís escena, tengo una versión que, de concretarse, significa el cierre de un escenario emblemático.

--¿A qué te referís?

--Para que no te asustes, te subrayo que sería una medida provisoria y para realizar una serie de reformas muy necesarias.

--Explicate un poco más.

--La Municipalidad está esperando un informe técnico de la UTN para saber si deberá cerrar por un tiempo el Teatro Municipal. Al parecer se requiere una importante readecuación del sistema de electricidad, así como hay problemas en parte de la mampostería y algunas deficiencias más.

--Me hacés avivar que estamos en marzo y no hubo anuncios de la temporada artística.

--Exacto. Insisto en que debemos esperar a la UTN, pero no te extrañe que, debido a la magnitud de las obras, en 2019 no haya actividad o recién se pueda programar algo para fin de año.

--¿Faltó previsión?

--Tal vez, pero no deja de ser cierto que los edificios tienen un desgaste y que en determinado momento tenés que adaptarte a las normativas actuales. En los últimos tiempos, varias veces los trabajadores del teatro hablaron de los riesgos a los que estaban expuestos. Acomodar todo eso puede llevar varios meses.

--¿Hay estimación de la inversión?

--Muy por arriba, es difícil ser preciso hasta que no se conozca el estudio. Podría ser entre 20 y 30 millones de pesos. De hecho, ya se están haciendo arreglos en la Sala Payró, pero si fuera solo esto no impediría que se desarrolle la cartelera en el escenario principal.

--¿Y qué piensan, por ejemplo, en los Organismos Artísticos del Sur? Es decir, Orquesta Sinfónica, Ballet del Sur y Coro Estable.

--Por lo que pude tantear, si los arreglos son necesarios aceptarán de buen grado los cambios en las rutinas, porque la situación es entendible. Eso, siempre y cuando se reserven otros lugares para ensayar y llevar a escena los espectáculos pensados para 2019.

--¿Entonces?

--La remodelada sala del excine Plaza es una opción muy firme. Queda cerca, es amplia y ya se hicieron espectáculos de este nivel el año pasado. Para los ensayos del Ballet, que tiene demandas especiales, se pensó en un gimnasio con un moderno piso flotante y buena cantidad de espejos.

--¿Uno?

--Sí, uno solo. ¿O a qué te referís? ¿Querés pasar un chivo?

--Del chivo, Lautaro y Racing te pregunto más adelante. Sigamos con esto. ¿Todos los espectáculos irán al Gran Plaza?

--“Irían”, todavía no está confirmado. Y estoy hablando de los organismos antes mencionados. Otros conciertos, grupos de danza u obras de teatro podrían ir al Don Bosco o salas más chicas. Pero ojo, te lo remarco, hay que ver qué dice el informe de la Tecnológica.

--Me imagino que preguntaste en calle 11 de Abril.

--Sí, pero no quieren decir nada hasta que el informe esté listo. Escuché que podría ser a fines de esta semana, pero tomalo con pinzas.

--El tema es que, después del incendio en el Banco Nación, más de uno debe estar preocupado por la prevención.

--Buen apunte. Y no me parece mal.

Las denuncias contra el juez del momento

--Bueno, decime algo del ámbito judicial.

--Los “antecedentes” locales de un juez que hoy está en boca de todos.

--Soy todo oídos. ¿De quién se trata?

--De Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores.

--¿El que está investigando al fiscal Carlos Stornelli?

--El mismo.

--Ahora que lo nombrás recuerdo que estuvo subrogando durante 2015 en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía y que, justamente, no pasó inadvertido.

--Exacto. Vinculado al kirchnerismo, dicen que “lo enviaron” a nuestra ciudad para frenar la investigación que llevaba adelante el doctor Santiago Ulpiano Martínez sobre Lázaro Báez y la ruta del dinero K.

--Sin embargo recuerdo que la versión oficial era que venía a agilizar las causas por delitos de lesa humanidad.

--Tal cual, pero de eso hizo poco y nada.

--Y recuerdo también que ni bien llegó a Bahía mostró que el juzgado estaba muy desordenado y que había armas de fuego secuestradas, con el peligro que ello implica.

--Sí, pero me enteré que esas fotos que trascendieron estuvieron “armadas”, porque una de las secretarias judiciales declaró como testigo en el sumario y dijo que parte del arsenal exhibido lo habían llevado al edificio de Alsina 317 desde la Policía Federal, donde efectivamente estaba incautado.

--Es decir que quiso armar un escenario para amplificar el problema.

--Algo así. Y por otro lado tengo que decir que en su contra se inició una causa penal, que tramita ante el mismo juzgado que él subrogó.

--¿Por qué tema?

--Mirá, es largo. Él inició un sumario por las supuestas irregularidades que encontró cuando llegó, pero en diciembre del año pasado fue cerrado por el hoy juez titular, Walter López Da Silva. Dicen que ese sumario fue como un boomerang para Ramos Padilla, porque muchos de los empleados y funcionarios que declararon lo dejaron mal parado.

--¿En qué sentido?

--En cuanto a la posibilidad de que haya cometido algún delito, como abuso de autoridad o el posible encubrimiento en causas importantes sobre asociación ilícita fiscal.

--¿Y de qué lo acusaron concretamente los testigos?

--De extender el horario laboral de 8 a 17, de presionarlos con informes a contrarreloj, de cambiarlos de lugar sin razones fundadas, de impedir la feria judicial del invierno de 2015 y, en el caso de mujeres, de obstruir los períodos de lactancia.

--Todo eso figura en un documento oficial.

--Sí, son declaraciones formales. Otros marcaron una persecución y hasta pinchadura de cubiertas de los autos de quienes eran “opositores al régimen”. También remarcaron como una constante la presencia de personal ajeno al juzgado, como por ejemplo el novio de una secretaria que vino con él y que aparentemente participaba en la toma de decisiones y hasta en el dictado de algunas resoluciones. Para algunos el juzgado fue en esos meses “un campo de concentración”, así lo definían. De hecho, más de uno tuvo que iniciar tratamiento psicológico y psiquiátrico por las consecuencias y varios estuvieron a punto de renunciar.

--Uff...

--Además existe otro hecho que lo roza y tiene que ver con un secretario suyo, Leandro Massari, también en nuestra ciudad.

--¿El caso del auto chocado?

--Sí. Aparentemente usaron sin permiso un auto oficial del juzgado local, que volcaron en Tres Arroyos. En ese caso no se pudo acreditar un delito, pero sí parece que Massari mintió porque decía que no estaba nombrado en un cargo aunque la exprocuradora Alejandra Gils Carbó había firmado un oficio en ese sentido, que lo incorporaba como personal del Juzgado Federal Nº 1, situación que nunca fue comunicada a la Cámara departamental, como debe ser. En este punto se formó una causa penal contra Massari, que se inició el 20 de diciembre pasado.

Primer boceto de la lista de Cambiemos y paritarias

--Me dijiste la semana pasada que el lanzamiento de Héctor para la reelección no será antes de mayo. ¿Sabés algo más de la posible conformación de la boleta?

--¡Cuánto apuro! Todavía está todo en el aire, a nadie le van a prometer nada a esta altura de marzo. Pero algún enigmático te puedo tirar.

--A ver.

--De los 6 concejales que pone en juego Cambiemos, dos están 99% adentro de la próxima lista, un varón y una mujer.

--¿Nombres?

--Me los guardo, por ahora. Simplemente te lo marco para no dejar tu pregunta en soledad.

--Qué gracioso... ¿Se habla de quién encabezaría la nómina?

--Igual que lo anterior, todavía en el aire. Aunque entiendo que hay tres opciones, una de ellas el varón de la respuesta anterior. Las otras alternativas, actuales funcionarios del Ejecutivo.

--¿Funcionarios, funcionarias o funcionaries?

--Ahora el gracioso sos vos. Funcionarios.

--Arriesgo. ¿Uno es Pablo?

--Frío.

--Ok. Escuché en Panorama que la Muni va a cambiar a su interlocutor con el gremio por las paritarias.

--Escuchaste bien. Si bien dio rodeos y no lo nombró, Miguel Agüero dejó entrever que el sindicato ve con buenos ojos tener diálogo directo con el secretario privado del intendente, Tomás Marisco.

--¿Y cómo se llevarán?

--Al principio, supongo que bien. Pero la experiencia reciente indica que dentro de un tiempo puede haber rispideces. Entre otras cosas, porque ante la salida de Fernando Compagnoni y Elisa Quartucci de la mesa de negociaciones, Marisco no entra solo.

--¿Quién lo va a acompañar?

--El hombre de hielo. Juan Esandi, secretario de Economía.

--Ahí quizás surjan problemas con los números. El silencioso Esandi es muy duro a la hora de largar un mango.

--Por lo pronto, parece que hay un acuerdo para tener una pauta salarial que acompañe a la inflación de este año. De hecho, en 2018 los trabajadores municipales quedaron muy cerquita de ese número, fue un muy buen acuerdo para ellos.

--No obstante, en la paritaria no solo se discuten sueldos.

--Y allí podrían surgir los choques. Seguramente hablarán de recategorizaciones, infraestructura y otros asuntos de organización interna.

--Veremos si en Alsina 65 se mantiene el veranito.

--Habrá que esperar.

Encuentros de radicales y de peronistas en la región

--¿De la zona tenés algo?

--Ayer hubo dos reuniones partidarias interesantes. Empiezo por los radicales, para seguir con el oficialismo. Se juntaron dirigentes de la Sexta Sección, para ir delineando los pasos a seguir previo a las asambleas nacionales y provinciales que van a definir si la UCR permanece dentro de la alianza Cambiemos.

--Sí, algo me enteré. Lo que más me gustó es dónde hicieron el encuentro: Monte Hermoso, bastión justicialista si los hay, y en un salón sobre la avenida Juan Domingo Perón. Casi parece un chiste. ¿Se sabe de qué hablaron?

--Por lo que me contaron, hay consenso para mantenerse dentro de Cambiemos, aun sabiendo que las perspectivas electorales no son ideales. Por ejemplo, a nivel legislativo en la Sexta creen que ni por asomo van a tener resultados como en las legislativas de 2017, cuando metieron seis diputados provinciales. Y todavía no quieren hablar de las posibilidades a nivel local.

--¿Y la opción de cortarse solos?

--No está en sus planes: saben que los números no les dan. Me contaban que los analistas siempre dicen que, ante una boleta larga, la gente elige de acuerdo con una de las puntas: en este caso, en una de ellas estaría cada candidato a intendente y, en la otra, Mauricio Macri.

--Ahí está el tema, ¿no?

--Si la cosa sigue como hasta ahora, los municipios van a tener que traccionar votos hacia la Nación y no al revés como en 2015.

--¿Alguna perla?

--Para reforzar la idea de pertenencia a la alianza de gobierno, dijo presente el vicegobernador Daniel Salvador, a quien la UCR propone para que se mantenga en la fórmula con María Eugenia Vidal.

--¿Eso está cerrado?

--Nada está cerrado, no insistas. Solo la candidatura del presidente. Y algunos dudan.

--Ajá, espero más datos sobre eso uno de estos días. Me dijiste de otra reunión.

--Sí, del peronismo regional en Pigüé, con el intendente Hugo Corvatta y la diputada provincial Marisol Merquel como anfitriones.

--¿Cómo estuvo?

--El tema central fue, desde ya, la unidad del justicialismo. Pero a juzgar por lo de ayer...

--¿Qué pasó?

--Tengo versiones distintas. Una me remarcó que faltaron varios intendentes y legisladores. Habrán tenido problemas de agenda o le quisieron hacer vacío a Corvatta, un hombre con peso en la zona desde hace años.

--¿Los habrán invitado?

--Entiendo que llamaron personalmente uno a uno. Incluso uno de mis mejores informantes me agregó que tres intendentes peronistas del norte de la Sexta no fueron porque creen que la convocatoria debía ser en un lugar neutral, “sin circo, para discutir política y que estemos todos”.

--¿Quiénes son?

--No los menciono porque no lo pude chequear con ellos. Pero el que tiene que entender, entenderá. Igualmente, otras voces tuvieron una visión mucho más positiva del asunto. De Bahía estuvieron la concejal Gisela Ghigliani, además de Santiago Mandolesi Burgos, Dámaso Larraburu y Matías Italiano, entre otros. Federico Susbielles, que viajó a Ecuador por temas de la Confederación Argentina de Básquet, mandó una carta de adhesión.

--¿Algo más sobre el PJ y la unidad?

--Que después del acto del jueves en Ferro se dio otro paso y que el centro de gravedad sigue estando en el kirchnerismo, sea en el Instituto Patria donde suele mostrarse Cristina o en la oficina de su hijo Máximo en Diputados. ¿Sabés con quién estuvo reunido una hora el jueves?

--No.

--Con el montehermoseño Alejandro Dichiara, del riñón randazzista. Parece que fue una buena reunión, con la unificación como eje.

--Me doy por enterado. ¿Algo más sobre reuniones de Máximo con gente de estos lados?

--Ja, ja, ja. Por ahora, solo eso.

Se acercan los “verdes” de Lautaro a Liniers

--Hace bastante que no te pregunto sobre la novela entre Liniers y Racing por la venta de Lautaro Martínez.

--Finalmente, llegamos al chivo. Esta semana pasé por la avenida y encontré, como nunca antes, mucho optimismo para definir el tema después de tantas idas y vueltas. Los albinegros creen que en un mes ya estarían los “verdes” en Bahía.

--Si no me falla la memoria, es una cifra muy apetecible.

--Sin dudas. No son los 4 millones que pretendían, pero se acerca bastante. Solo resta definir la forma de pago y solucionar un pequeño descuido que se originó en la última reunión.

--Contame.

--Con Víctor Blanco, el presidente de la “Academia”, habían acordado de palabra que Liniers fuera parte de una plusvalía en caso de otra venta de Lautaro. Pero los dirigentes racinguistas se “olvidaron” de poner esa cláusula en el nuevo convenio que dará por finalizada toda esta negociación.

--No termino de dimensionar.

--Lautaro tiene una cláusula de rescisión en Inter de 111 millones de dólares. Cualquier club que lo quiera, debe negociar sobre ese piso. De ese dinero, el 20 % le corresponde a Racing y, de ahí, un porcentaje tiene que acreditarse para Liniers. Estaríamos hablando de otros 2 millones de dólares, siempre y cuando el delantero sea transferido por la entidad italiana.

--¿Fue un descuido o hubo intencionalidad?

--Quieren creer que fue un descuido. Pero ahora ambas entidades decidieron trasladar el tema a los estudios jurídicos que los asesoran para cerrar de una buena vez el tema.

--¿Se sabe en qué van a invertir ese dinero?

--Está cobrando forma un “Plan de Desarrollo Integral del complejo Zibecchi”, en el que se proyectan varias obras de importancia. Incluso, tienen la idea de reunirse con Pepe Sánchez para que los asesore un poco en el tema. Cuando tenga más datos, te los cuento.

Ticketera, aeropuerto y Héctor será abuelo

--¿Algo para el cierre?

--Tres breves.

--Te escucho.

--La primera te la enlazo con el principio, porque tiene que ver con el Teatro Gran Plaza, ubicado en la histórica galería de Alsina y San Martín. Las entradas para dos espectáculos a realizarse allí se van a poder comprar desde mañana por la ticketera local www.ticketbahia.com, después del muy buen debut de esa plataforma con el show de Abel Pintos. Se trata de dos propuestas infantiles, “El Show de la Vaca Lola”, del próximo sábado; y “Yo soy Vampi”, de Vampirina, previsto para el domingo.

--Me meto en esa web y saco las entradas. Facilísimo y quedo bien con los nietos. Seguí.

--Avanza el proceso licitatorio por el estacionamiento del aeropuerto. Quedan dos empresas en carrera. Prometo más información en unos días.

--¿Y la tercera?

--Una del intendente.

--Pensé que habíamos cerrado el capítulo político.

--Va a ser abuelo, igual que vos. Espera a su primer nieto para agosto.

--¡Mirás vos! Felicitaciones a Héctor, entonces. Cerquita de las PASO.

--Cierto. Pero, cualquiera sea el resultado, siempre un nacimiento es la mayor alegría.

--Comparto.

--¿Nos vamos?

--Hasta el domingo que viene.