Categorías Zonales: conocé a los dominadores de la clasificación

Enorme colorido el proporcionado por las Categorías Zonales en la víspera, en la coqueta jornada automovilística desarrollada en el Autódromo Ciudad de Pigüé, escenario de la primera fecha del campeonato 2019.

La programación que abre el fuego, fiscalizada por la Federación Regional N°3 del Sudoeste y animada por cuatro de las seis categorías, conoció ayer a los más rápidos en las respectivas pruebas de clasificación.

Los "Poleman" de la primera cita del año, fueron: los bahienses Martín Zabalegui (Sport Prototipos), Lucas Laguzzi (Fórmula 3CV) y Matías Perrozzi; y el rionegrino Hernán Mayer (Gran Turismo de la Comarca).

Vale remarcar que en la tanda cronometrada del Turismo Regional, se produjo un hecho controversial con las unidades tripuladas por Elor Huarte y Matías Iseppi, quienes presentaron salidas de escape no convencionales a lo indicado por reglamento.

En consecuencia, el Comisario Técnico de la categoría determinó excluir parcialmente a ambos del fin de semana.

"El reglamento dice que se puede hacer un túnel con una determinada medida para poder sacar el escape. Yo tengo el túnel y la medida correspondiente, pero el reglamento no aclara si el escape puede salir por arriba o por abajo de la cremallera. El técnico me exigió que lo cambie, sino mañana (por hoy) no largo la serie", contó Iseppi.

Clasificaciones

**Sport Prototipos: 1) Martín Zabalegui, 1m 00s 294; 2) Julián Gottfrit, a 041; 3) Lucas González, a 157; 4) Cristian Cavalli, a 384/1000; 5) Agustín Serrano, a 2s 040; 6) Javier Puliafito, a 2s 322; 7) Matías Felicce, a 2s 797; 8) Joaquín Lobay, a 458 y 9) Alberto Calvo, a 5s 017.

**Fórmula 3CV Tipo 1.4: 1) Lucas Laguzzi, 1m 06s 776; 2) Federico Vincet, a 760; 3) Darío Rausch, a 795; 4) Antonio Mateos, a 026; 5) Esteban Arista, a 1s 305; 6) Oscar Maurel, a 1s 384; 7) Fernando Curetti, a 1s 497; 8) Ramiro Ricasoli, a 1s 596; 9) Matías Martínez, a 1s 785 y 10) Leonel Trech, a 1s 906.

**Gran Turismo de la Comarca: 1) Hernán Mayer, 1m 30s 422; 2) Martín Pizzarro, a 011; 3) Nicolás Navarro, a 199; 4) Rodrigo Avale, a 256 y 5) Mariano Percaz, a 346; 6) Federico Campisi, a 804; 7) Omar Izquierdo, a 1s 592; 8) Sergio Bilbao, a 2s 305; 9) Jorge Vallese, a 2s 730 y 10) Tomás Otermin, a 3s 192.

**Turismo Regional Clase 2: 1) Matías Perrozi, 1m 25s 491; 2) Fabricio Balogh, a 094; 3) Mauro Ficcadenti, a 445; 4) Imanol Bizet, a 459; 5) Bruno González, a 853; 6) Sergio Combes, a 975; 7) Jorge González, a 1s 265; 8) Rodrigo Fernández, a 1s 437, 9) Roberto Lobay, a 1s 657 y 10) Ramiro Dailoff, a 1s 704.

Horarios

**A las 10:30, primera final Sport Prototipos (14 vueltas).

**A las 11:05, primera final Fórmula 3CV (12 vueltas).

**A las 11:40, primera final GTC (14 vueltas).

**A las 12:15, primera serie Turismo Regional (7 vueltas).

**A las 12:30, segunda serie Turismo Regional (7 vueltas).

**A las 13:50, segunda final Sport Prototipos (14 vueltas).

**A las 14:25, segunda final 3CV (12 vueltas).

**A las 15:00, segunda final GTC (14 vueltas).

**A las 15:35, final Turismo Regional (14 vueltas).