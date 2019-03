Cartón Lleno: a horas del cierre crece la expectativa

Hasta el momento, Francisco Garatti, de Bahía Blanca, es el único apostador que reclamó el premio principal y de no aparecer más lectores que hayan completado su cartón se quedará con los 20.000 pesos del pozo mayor. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos porque, seguramente, con la publicación en "La Nueva." de todos los números de la semana, algún lector al que le falten pocos números por tachar cantará ¡cartón lleno! Les recordamos que la jugada finalizará a las 13 y les sugerimos no dejar para último momento el control de sus tarjetas.

Repetimos los números del último día:

39 26 54 16 23 88 08 35 81