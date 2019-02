Fue famoso en los 70, vive en Puan y sigue estando en la Pomada

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

Estar en la pomada, en lunfardo, significa estar en el asunto, saber mucho de algo, tenerla clara.

De ahí surgió Pomada, la banda melódica que saltó a la fama en los 70. Sus músicos la tenían clara en algo: sabían conquistar y arrancar suspiros con sus lentos aptos para arrumacos y el apriete.

El reconocimiento de SADAIC a Juanjo Gimello.

Vestido de Novia, Mi Promesa, Ojos sin luz y Porque yo quiero, son algunos de los hits inolvidables para quienes vivieron su adolescencia o juventud en los 70.

Juan José Gimello, el primer cantante de la banda, lo define así: “Éramos unos bichos medio extraños. Hacíamos música romántica pero comprábamos la revista Pelo para ver cómo se vestían los roqueros en Inglaterra”.

Gimello, quien hoy lleva una vida serena en la localidad de Puan, junto a su compañera Irene Cortés y su hijo Nahuel, es uno de los fundadores de Pomada y, por estas horas, está muy contento: la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) acaba de darle un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria como autor y compositor.

Más de 200 canciones suyas -en música y letra- han sido grabadas en Argentina y otros países, entre ellos Bolivia, Chile, España, Checoslovaquia, Grecia y Hungría.

Pomada: Oscar Carranza; Daniel Paredes, Norberto Dorfman, Juan Lunera, Juanjo Gimello.

Este galardón no solo motivó una enorme alegría sino que despertó varios recuerdos.

“Estuve en Pomada entre 1971 y 1974, sus primeros años. Cuando comenzamos a hacer shows habíamos sacado solo un simple, es decir, teníamos solo dos canciones propias. No teníamos repertorio. Así que cuando nos llamaban para tocar en algún lado terminábamos tocando los Rollings Stones o Santana. ¡Era muy curioso!”, contó.

Primera tarjeta obsequio para fans (1972): Juanjo Gimello (izq) Oscar Carranza, Daniel Paredes (atrás), Norberto Dorfman y Juan Linera.

“Cuando la mayoría de las bandas beats usaban trajes, como Los Beatles, nosotros vestíamos informales: óxford, sandalias y pelo largo”, rememoró. Gimello era el más chico de la banda, tenía 15 años cuando ingresó. Llegó a grabar 8 simples y un longplay.

Primer LP de Pomada.

El pico de éxito llegó a mediados de la década, cuando los músicos comenzaron a interpretar canciones que ya habían convertido en hits otros cantantes como Leo Dan, Franco Simone y Palito Ortega, entre otros.

Gimello ya se había ido de la formación para crear su propia banda de rock. “Estuve tres años en Pomada y, a esa edad, me parecieron una eternidad. Yo quería hacer rock, ese era mi deseo”, comentó.

Ser el más chico de los integrantes no lo benefició y era difícil congeniar con cinco socios que querían cosas diferentes. En aquella época la gente lo reconocía por la calle y la banda era invitada a tocar en vivo en famosos programas de televisión, como el clásico Feliz Domingo.

Al abandonar Pomada probó suerte en bandas, como solista y vivió en México. Al regresar a la Argentina, en 1987, volvió a formar Pomada, con algunos de los integrantes originales.

“Grabamos tres discos, el último de cumbia, porque en los 90 había tres bandas de cumbia por cuadra. Era furor, lo que se escuchaba. Pegaba mucho”, dijo.

El éxito arrollador de la movida tropical lo llevó a componer canciones para figuras como Lía Crucet, El Gordo Luis, Miguel Ángel, Daniel Agostini y Peluche, la banda que consagró Mi nena, mi nena, autoría de Gimello.

“Me dedicaba solo a eso, hacía tres o cuatros canciones por día. Algunas me han dado muchas satisfacciones, una de ellas es Cómo te extraño vida mía, que llegó a tener 17 versiones”, comentó.

Gimello habló de su momento personal y de la otra cara del éxito.

Una chance (1987), el mejor trabajo de la banda, según Juanjo Gimello.

“Llegué a Puan hace 8 años porque no quería estar más en la gran ciudad. Necesitaba alivio espiritual”, dijo. A poco de llegar conoció a su actual compañera en un templo evangelista.

“Viví todo tipo de situaciones, muchas maravillosas; pero el trasfondo de lo marvilloso puede ser horrible. Soy honesto, lo viví y sé de qué se trata”, dijo.

“Nunca me alejé de la música. Estoy cosechando el sabor de lo que hice. Es fantástico saber que una canción tuya se grabó en España, en Checoslovaquia, Hungría y Grecia, no por una cuestión monetaria, sino porque reconocen tu trabajo no solo acá sino en otros países. ¿Mi canción preferida? Creo que todavía no la hice”, concluyó.

Su vida y trayectoria. Juan José Gimello nació el 24 de noviembre de 1955 en capital federal. Se crió en una familia en que la música estaba siempre presente. Hermano de Leandro “Gato Barbieri”, saxofonista mundialmente reconocido por componer la música de la película Último tango en París y del trompetista Rubén Barbieri, quien fue secretario general del Sindicato de Músicos Argentinos.

“A mi casa iban grandes músicos. De pequeñito llegué a estar rodeado de figuras como Lalo Schifrin y Fats Fernández”, comentó.

A los 9 años estudiaba piano y luego guitarra y, a los 12, participaba de orquestas como guitarrista y cantante.

Juanjo (izq.) junto a su hermano Leandro "Gato" Barbieri.

A los 15, formó Pomada y luego, como Juan José Barbieri, incursionó en el rock nacional. Fundó 11-12, grupo hard rock junto a los músicos Carlos Goler, en batería (de Espíritu, rock sinfónico); Beto Fortunato, en guitarra(ex Vox Dei) y Daniel Paredes, en bajo (Pomada).

Luego retornó a lo melódico como solista, probó suerte en México y en el 87 retomó Pomada, con el disco Una chance. Más tarde lanzaron Súper bailable de Pomada y antes de su retiro volvió a grabar como solista.

En los 80 incursionó como autor y compositor, arreglador musical. Socio activo de SADAIC con mas de 200 canciones grabadas (editadas)

En Puan formó el grupo infantil Pinturitas de Colores, con letras que dejan enseñanzas. El grupo llegó a tener 15 canciones y actuó en Salliqueló, Guatrache, Puan y otras localidades.

Canciones interpretadas en Pomada: Hoy chiquita que te vuelvo a ver, Muchacha ven a mi lado, Muchachita chiquitita, Amanece y tú no estás, Te quiero aunque ya no eres mía, Regálame una noche contigo.

Otros artistas que interpretaron sus canciones: Daniel Agostini, Adrián y los dados negros, Lía Crucet, Grupo Green, Peluche, El gordo Luis, Miguel Ángel, La Charanga, Volcán y Comanche, entre otros.