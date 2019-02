Josefina Torruella: "Siempre tuve el sueño de irme para Europa"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Los sucesos que vivió Josefina Torruella en el básquetbol, con apenas 19 años, son muchos y de diferente tenor.

Desde que empezó a jugar allá por 2003 en Argentino, hasta representar al país en dos Sudamericanos o un Mundial 3x3, ser la primera bahiense en disputar la Liga Nacional y ahora, quedar en la historia por ser la única de nuestra ciudad que va a vestir una camiseta en el viejo continente.

Semejante privilegio se dará cuando haga su presentación en el club Salerno Basket '92, en la región de Campania. Por agenda, el próximo partido está programado para el sábado venidero, ante el líder Battipagliese.

"Estábamos viendo algunos clubes para jugar la Liga y un día me llamó mi representante diciéndome que capaz tenía buenas noticias de Italia; y me cortó. Y al ratito me volvió a hablar y me dice que salió un club y me empezó a pedir datos. En un día ya habíamos organizado todo y me habían mandado el contrato. Surgió todo de la nada y en menos de tres días me voy. Se dio todo y ya tengo los pasajes en mano así que estoy re contenta. Ya me descargué una aplicación para empezar a entender algo de italiano", adelantó Torruella.

Josefina pasó de Argentino a El Nacional y de ahí a Barracas Central. Fueron sus tres clubes en nuestra ciudad hasta que Temperley la alejó de su familia. Luego pasó a Centro Galicia y dio el salto en 2017, cuando Peñarol la llamó para disputar la primera edición de la Liga Nacional.

"Desde los 15 años que me la paso viajando y viviendo lejos. Prácticamente, fue vivir más en Buenos Aires que acá, concentrar con una selección capaz un mes entero, después Mar del Plata y el año pasado que estuve mucho en Villa María; no es algo que me cueste porque estoy acostumbrada más allá de que me gustaría estar cerca de mi familia y de mi ciudad. Pero cuando no queda otra...", contó Jose con algo de melancolía.

La ascendente trayectoria de Torruella tuvo un freno inesperado el 6 de abril del año pasado, cuando se le movió la rodilla izquierda al intentar hacer una bandeja, en cancha de Vélez. Ameghino ganó ese partido (74-81), pero la bahiense apenas permaneció en cancha 1m48 y luego, los estudios arrojaron que había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior. “También tengo distensión del ligamento lateral y tocados los meniscos”, contó aquella vez. La recuperación ocupó lo que quedaba en el calendario 2018, con momentos en Villa María y en nuestra ciudad. Hasta que el cambio de año la vio espléndida, a la espera de nuevos horizontes.

"No era algo que esperábamos. Siempre tuve el sueño de irme para Europa en algún momento porque era lo que quería hacer cuando terminara la Liga del año pasado. Pero con la lesión se me había caído todo y fue muy duro para mí. Recuperarme y que me digan 'te vas' fue una noticia muy linda, estoy súper contenta. Más que nada porque iba viendo que de la Liga (Nacional) todavía no había noticias y no se sabe mucho. Tener algo seguro allá me conviene y las ganas que tengo de jugar son increíbles", agregó la base que el próximo 28 de agosto cumplirá 20 años.

Torruella disputó dos Ligas en nuestro país, la 2017 en Peñarol (Mar del Plata) y la 2018 en Ameghino (Villa María, Córdoba).

En su primera incursión jugó todos los partidos (10), promediando 8,3 puntos, 2,6 rebotes, 1,9 asistencias y 1,1 recuperos en 25,3 minutos. Mientras que el año pasado, hasta su lesión, jugó 9 encuentros, con 6,9 puntos, 1,9 recobres, 1,4 pases gol y 21,5 minutos por partido.

Ahora, la distancia será un poco más.

"Estuve viendo por internet. Por lo que vi es un lugar re lindo, así que tengo muchas ganas de ir y conocer. En el equipo hay muchas jugadoras jóvenes, están en plena competencia y buscaban refuerzos para mantener la categoría, así que va a haber presión y va a estar lindo para jugar", señaló.

"Se me pasa por la cabeza mucha gente que me ayudó. Además de los clubes en los que jugué ahora me acuerdo de Bahía Basket, Pacífico, Olimpo, Bahiense del Norte, de Franco Maceratesi que siempre me abrió las puertas para entrenar con masculino, mi hermana que jugó y siempre estuvo alentándome, toda mi familia... Por suerte mucha gente me ayudó. Me voy a olvidar de (nombrar) muchos, pero saben que estoy muy agradecida", mencionó.

¿Será el primer paso para ver más de cerca una oportunidad en la Selección?

"Es el sueño más grande el de vestir la camiseta de la selección mayor. Siempre trabajo duro para llegar a eso; sé que es difícil pero estas cositas me acercan un poquito más así que yo lo que trato es de ganar experiencia y de mejorar todo el tiempo", completó Torruella.

A volar.