Otro paseo de Marco, García y Minich por Carhué

Como ya es conocido, los fines de semana podrás disfrutar del verano a través de un programa diferente y dinámico.

Con todo el color y la música de la temporada y de la mano de Mariana García, Paola Marco y Diego Minich. Ayer, Bronceado Radio, la propuesta descontracturada que emite LU2 los sábados y domingos, se subió al auto y emprendió viaje hacia Carhué, una de las maravillas que ofrece nuestra región.

Disfrutaron junto a la gente de una linda tarde , en el marco del desarrollo la 17º Fiesta Provincial del Turismo Termal que tuvo un cierre de lujo con la elección de la reina, números artísticos, el patio de comidas y la presentación de Patricia Sosa.

Cecilia Audisio, cosmética artesanal de las termas de Carhué

"Es la 17º edición de la Fiesta y el sexto año que la misma es reconocida por la provincia. Año a año va cobrando relevancia. Entre las cosas importantes que tenemos es el futuro complejo termal, con dos piletas que ya están prácticamente habilitadas de las seis que va a tener", adelantó el intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz.

"Los hoteles con piletas climatizadas, spa y demás brindan un servicio completo, pero con plazas limitadas. El resto, a partir de aquí, va a tener solucionado ese servicio que no podía brindar", sostuvo Hirtz.

Un invitado especial para la ocasión fue Héctor Gay, jefe comunal de Bahía Blanca.

"Me trae nostalgia y satisfacción estar aquí presente en este momento. Cubrí la inundación siendo periodista y me quedó grabado todo lo que vivimos. Recuerdo que entramos en una lancha y veíamos como iba desapareciendo todo. Desde aquella situación catastrófica, que motivó que mucha gente se vaya a otras ciudades de la zona, incluida Bahía Blanca, ver el renacer es muy lindo. Hay una realidad y es que las propiedades del lago están intactas, es una satisfacción y seguramente va a seguir creciendo mucho más", contó Gay en los micrófonos de LU2.

A propósito, estuvo presente en el estudio Rubén Besagonil, presidente de Oeste Termal SA.

"Queremos que la apertura oficial sea una semana antes de Semana Santa. La idea es prepararlo bien, estar a tono con el spa y el restaurante, para que las personas que vengan puedan pasar el día. Sabemos que, por como están los otros centros termales del mundo, no nos podemos quedar atrás no solo con el agua, si no con el bienestar. El complejo terminado incluye una clínica de estética y en un futuro, queremos implementar la gastronomía específico para dietas de spa. 'Entras de un modo y salís de otro', esa es la idea", contó Besagonil.

"Siempre tratamos de que el municipio haga un parque termal porque sabíamos lo que era Epecuén y el estilo que se venía dando en Europa. Se fue postergando hasta que se lo planteamos a Hirtz. Ahí empezamos a charlar y con mucho esfuerzo ya logramos una parte", añadió.