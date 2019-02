Se oscureció el frente interno

Difícil empezar si antes decir que, durante menos de una hora, la frágil Ciudad Capital de los bonaerenses sufrió otro temporal de lluvía, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo . El saldo: durante más de 24 horas, miles y miles de vecinos del Gran La Plata quedaron sin los servicios básicos: energía eléctrica y agua potable (ambas empresas prestatarias fueron autorizadas por el Gobierno para aplicar el “tarifazo”).

Y ocurrió lo habitual, la solidaridad vecinal de los platenses le ganó por goleada – otra vez como en la trágica inundación – a la desidia gubernamental y municipal que se “ahogó” dentro de una palangana de agua y se quedó sin respuesta ante un nuevo fenómeno climático.

El año comenzó complicado para el Gobierno de Cambiemos, no sólo por la gestión en sí misma, que viene sorteando con no pocos obstáculos, sino que ahora se le oscureció el frente interno. La caída de la imagen del presidente Mauricio Macri parece no tener piso, al tiempo que los socios de la UCR ven reverdecer sus chances de mayor acceso al poder.

No sólo en las provincias, sino incluso que algunos se animan y fantasean con enfrentar al mismo líder del PRO en unas PASO todavía en veremos.

De la mano de la victoria radical en La Pampa, el radicalismo se pregunta si no es la hora de pisar más fuerte dentro de la alianza gobernante.

Esa situación nacional parece haber repercutido en la Provincia. Aquí no hay dudas que la gobernadora María Eugenia Vidal es la jefa única e indiscutida, tanto por su imagen en la opinión pública, como también por la dinámica que ha venido teniendo Cambiemos bonaerense.

Vale recordar que en la PBA, desde del comienzo, el Gobierno se mostró como un solo espacio, con bloque integrados por todas las fuerzas que lo constituyen (Pro, UCR, y los lilitos de la Coalición Cívica) en la Legislatura.

Pero esa tensión a nivel nacional entre la UCR y el PRO, y la no confirmación por parte de Vidal de su vice en la fórmula, han alentado en los últimos días declaraciones de un lado y del otro del mostrador un poco más subidas de tono de lo habitual.

Desde el entramado legislativo de Cambiemos procuran evitar el denominado “fuego amigo”.

Es que algunas usinas hicieron correr la posibilidad que la fórmula bonaerense de Cambiemos sea una “dupla pura PRO”, es decir que quien acompañe a Vidal sea puesto a dedo por Macri. Un suerte de “comisarío político”.

Va si o si

La UCR ya cerró filas en torno al actual vice Daniel Salvador (preside además el radicalismo bonaerense), y espera ansioso la confirmación de la gobernadora.

Desde el bunker de los boina blanca, creen que esa demora por parte de Vidal de confirmar a Salvador como su compañero de fórmula, se debe a que le quieren bajar el precio al radicalismo, tanto en las listas seccionales como en algunos distritos donde podrían colocar candidatos propios.

Desde calle 6 creen que si confirman ahora la vicegobernación a la UCR, el partido centenario vendría después por más cargos.

Hace poras horas desde la CC, viendo que el cruce podría seguir, salieron a pedir bajar el tono de la discusión. “(…) Tenemos que enfocarnos en seguir transformando el país y la Provincia y no detenernos en rispideces internas en torno a cargos”, declaró por las red del “pajarito” el senador “lilito” bahiense, Andrés De Leo.

Así parecen estar las cosas. Incluso todos estos esquemas podrían volar por los aires si la situación económica no mejora, y finalmente María Eugenia Vidal tenga que “jugar” en las elecciones nacionales.

Todo se da en la previa a la Asamblea Legislativa del 1º de marzo venidero. Ese día, después del mensaje de la gobernadora Vidal en la Legislatura bonaerense arranca formalmente el año parlamentario en la provincia de Buenos Aires.

El avance de la obra pública en general, como así también la obra hidráulica, y los trabajos de infraestructura en establecimientos educativos, serán ejes del discurso.

Pero el clima va tomando temperatura política. “La última herramienta que le queda a Cambiemos es el ejercicio del fraude para ganar las elecciones”, salió a advertir la jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García.

Con dureza arremetió; “En la Provincia este año hubo sobrados antecedentes que nos hacen poner en alerta: los aportantes truchos y los afiliados falsos, las irregularidades en las PASO de 2017, la Bicameral fantasma de desdoblamiento, ahora quieren eliminar las PASO e insisten con la transmisión electrónica de datos".

Desde el palacio gubernamental de calle aseguran estar impulsando una “profunda transformación para cambiar para siempre la educación pública", en la PBA. Y apelan a la campaña por redes sociales "cada día cuenta”. Por eso, dicen “estamos trabajando para que el 6 de marzo comiencen las clases".

Ni una palabra del aumento de la canasta de útiles escolares. En la administración Vidal subrayan que la Provincia realizó 3.700 obras en las escuelas para cambiar las condiciones edilicias y que, cuando termine el mandato de la Gobernadora “van a ser 6 mil en total".

Además cerca del responsable educativo, Gabriel Sánchez Zinny, destacan que actualmente unos "500 mil estudiantes desde primaria a la universidad reciban el Boleto Estudiantil Gratuito".