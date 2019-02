La historia de Delfina, una joven que conmovió en las redes con su lucha contra la anorexia

Delfina Carle tiene 17 años, es de Daireaux, y conmovió a más de 170 mil personas al contar su lucha contra la anorexia en Twitter.

"Hoy recién me animo a mostrar estas fotos, y con orgullo. Prefiero estar así y no como 4 años atrás", escribió la joven junto a 4 fotos: las primeras dos son fotos actuales y las dos siguientes son de ella cuando sufría anorexia.

Hoy recién me animo a mostrarlas,y con orgullo.Prefiero estar así y no como 4 años atrás (💪🤞) pic.twitter.com/y9Rsb6PqTh — Del (@DelfiCarle) 23 de febrero de 2019

Delfina decidió compartir su historia para darle un mensaje motivador a quienes estén pasando por la misma enfermedad.

"Cuando arranqué con anorexia tenia 13 años y no me daba cuenta de lo flaquita que estaba ni del peso que tenía", cuenta en diálogo con TN.

En ese sentido, explicó que "no le daba importancia" y que "mi familia me advertía, pero yo no tenía noción ni tomaba conciencia de lo que podía pasar".

Pero en 2015 Delfina viajó a Buenos Aires a hacerse unos análisis normales de sangre: "Los médicos que me atendieron me dijeron que tenía que quedar internada porque con tan bajo peso no podía ir a la calle", detalló.

Desde ese día, estuvo internada 15 días con una sonda, recibiendo la ayuda de los médicos y el amor y apoyo de sus padres, abuelos, primos, su novio y de otras personas que fueron a verla. Sin embargo, la joven "no entendía nada, lloraba, lloraba y lloraba" y fue ahí cuando "todos nos dimos cuenta de que era una enfermedad que me estaba comiendo la cabeza".

Para ella, "fue un inicio de recuperación duro". "Durante esos días me tenía que mover en silla de ruedas porque no podía gastar la misma energía, ahí pude hacer el click", dijo.

"Qué me pasó", "qué estoy haciendo", "no me puede estar pasando", era lo que Delfina más se cuestionó durante los días de recuperación.

Durante el proceso, que aún continúa, Delfina pasó por varios momentos: "Tuve bastantes desmayos, me pesaban cada dos días, me sacaban sangre cada 5 minutos, me tenían que despertar todas las noches, tuve neumonía, fue horrible".

A todo eso, la joven suma que le quedaron secuelas y que sus órganos, si bien los está recuperando, están muy dañados.

"Aún hoy me cuesta. Si bien me acepto a mí misma, me cuesta mucho si me dicen un comentario feo, si me dicen cosas feas, me sigue costando", detalló.

Más allá de los momentos por los que tuvo que pasar, Delfina elige usar su experiencia para motivar a quienes sufran esta enfermedad.

"A quienes pasen por lo mismo quiero decirles que no se lo oculten a ellos mismos, no digan que no es nada o que ya se va a pasar, es una enfermedad muy dura y te cambia la vida", cuenta la joven.

Al respecto, remarcó que a causa de la anorexia "dejé atrás amistades, familiares, me perdí fiestas, eventos y cosas lindas".

En ese sentido, pidió "que disfruten la vida y no repitan el error que yo cometí" y agregó que "si están pasando por esto, pidan ayuda aunque les cueste hablar, aunque sea una mínima pavada del tipo 'no quiero comer esto porque pienso que voy a engordar'".

"Ya aprendí que si me pasa algo, voy y lo hablo enseguida. Es importante hablar, decir lo que uno siente y lo que le pasa por dentro", aseguró la joven. (TN y La Nueva.)