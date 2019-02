La sorprendente tasa de morosidad con los créditos UVA en Bahía

--Buenas, buenas. ¿Cómo anda, mi amigo? Te hago una propuesta.

--Así de arranque, nomás. Dale, decime.

--Tengo muchísimo para comentar así que evitemos los chistes futboleros por esta vez.

--Se ve que no estás pasando tu mejor momento. Me parece bien. Te escucho...

--No estoy pasando un buen momento porque leí la nota en el diario sobre las dificultades para el comercio local y me preocupa. Tanto la baja en la actividad como los despidos.

--No arrancó bien el año. Encima las expectativas para estos primeros meses no son buenas.

--Te digo más. Me sigue dando vueltas el anticipo de que la inflación de febrero va a ser más alta que en enero. Incluso, arrimando al 3,5 o 4%.

--Tremendo. Tengo un par de amigos asustados porque sacaron créditos UVA y no paran de hacer cuentas. Como sabés, la cuota se ajusta por inflación.

--Está duro el panorama. La mayoría de los tomadores de crédito con los que hablé todavía creen que el negocio les cierra, porque están pagando de cuota una cifra similar al alquiler de la vivienda que compraron. Pero no dejan de pensar qué pasará si este año, otra vez, la inflación le gana a los salarios.

--Ahí sí que se empieza a complicar.

--¿Querés algunos datos sobre este tipo de préstamos en Bahía?

--Dale.

--Desde su implementación en 2016 los bancos otorgaron alrededor de 2.000 créditos, sumando las modalidades compra de vivienda y construcción. En el país fueron entre 150.000 y 180.000.

--O sea, en nuestro distrito, poco más del 1% del total. Una referencia bien bahiense.

--El dinero entregado a nivel local superó los 2.000 millones de pesos. La mayoría de los contratos se firmaron entre el segundo semestre de 2017 y el primer cuatrimestre de 2018.

--Lógico, cuando se disparó el dólar a fines de abril y principios de mayo, empezó la retracción.

--Tan es así, que actualmente hay total inactividad en ese mercado.

--¿Y la gente está al día o se empiezan a notar los atrasos? Vi que en distintas ciudades se están armando grupos de deudores autoconvocados que andan con mucha preocupación.

--Tocaste un muy buen punto. ¿Sabés cuál es la tasa de morosidad en Bahía?

--Me da miedo la respuesta.

--Te voy a sorprender: prácticamente cero. Los bahienses están haciendo todos los esfuerzos para privilegiar el pago del techo propio y cumplen con la obligación. Igualmente, los bancos están viendo una luz amarilla, aunque en otro lado.

--Contame.

--Están creciendo los atrasos en el pago de las tarjetas de crédito. Y no me refiero a quienes abonan el mínimo o no llegan a cubrir el total del mes sino a quienes directamente dejan de pagar o llegan al tope de los montos financiables y quedan inmovilizados.

--Brutalmente real. Cada vez más gente tiene que vivir con la tarjeta a partir del día 20 porque se queda sin efectivo.

--En épocas normales nadie compra en cuotas los artículos básicos de comida e higiene.

--¿Cuándo terminará esta malaria?

--No sé. Preparate, como mínimo, para un primer semestre altamente inflacionario.

Cerrar la cúpula para que no empeore el panorama

--Ya que estamos con asuntos bancarios, recuerdo que hace poco el diario publicó unas fotos de los trabajos en el Banco Nación. ¿Tenés alguna novedad?

--Que la entidad está esperando la opinión de la comisión de patrimonio de nuestra ciudad sobre el proyecto de reconstrucción, ya que la cúpula no se podrá rehacer con materiales originales porque hay cosas que no se fabrican más. No te olvides que es un edificio de 1921.

--Escuché que, a nivel visual, es posible reproducirla tal como estaba. Ahora me queda claro que es así, aunque con algunas variaciones en determinados elementos.

--Tal cual. Además, la gerencia regional está esperando un trámite importante de la casa central. Al parecer van a tener que llamar a licitación para reconstruir la cubierta del banco, porque estamos hablando de una obra que ronda los 14 millones de pesos y pretenden que se concrete con la mayor transparencia posible.

--Eso está muy bien. Ahora, sin ser un entendido en el tema, me pregunto si no será necesario apurarse. A medida que pase el tiempo, con la parte superior al descubierto, el edificio se irá deteriorando por efecto del clima y el ingreso de vectores como palomas y murciélagos.

--Te diría que esa es la principal preocupación de la gente del Nación en Bahía. Un proceso de licitación, si todo va rapidísimo, recién se podría resolver para la segunda mitad de este año.

--Otro segundo semestre... Mientras tanto, uno de los inmuebles históricos de la ciudad queda expuesto a la lluvia, el viento, etcétera.

--Así es, pero yo no me esperanzaría con ver las obras antes del primer aniversario del incendio, el 28 de julio. Ojalá me equivoque.

Detalles de una reunión por seguridad en Patagonia

--Vamos a otro tema muy delicado. Me da la sensación que después de la terrible noticia que tuvimos la semana pasada en el quiosco de Undiano al 400, se aplacó un poco el auge delictivo.

--Sí. Al menos no se reportaron asaltos violentos. Lo que sí continúa es el malestar entre algunos sectores por el tema de las salidas anticipadas de presos y demás.

--¿Entre la policía y la justicia?

--Sí, aunque prefirieron bajar la exposición pública, se nota que la cosa no sigue bien o al menos cada uno se mantiene en su postura: autoridades policiales aseguran que algunos de los que tienen salidas transitorias vuelven a delinquir y en los tribunales responden que se ajustan a la ley y que la prevención en materia de seguridad no es resorte del Poder Judicial. En algo se unen algunos: no pueden entender ciertas resoluciones, como la reciente del juez Esteban Usabiaga. A una semana del hecho, decidió mandar al menor coautor del crimen de Luis García a un centro de semilibertad, cuando podía trasladarlo, al menos preventivamente, a uno cerrado.

--Difícil de entender. Y, en el medio, los vecinos...

--Tal cual. Hablando de vecinos, los que no dejan de moverse son los del barrio Patagonia, donde parece que pegó más fuerte el incremento delictivo este año, en especial a partir de un par de entraderas y el robo en la cercana veterinaria de 14 de Julio.

--Fue uno de los sectores más castigados. ¿Tuvieron reunión con las autoridades?

--Se realizó esta semana, en el salón de la Escuela 69, el encuentro que se había postergado la anterior, justamente por el homicidio del quiosquero Luis García.

--¿Quiénes estuvieron?

--El secretario municipal de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte; el director de Gestión de Riesgo, Diego Nadal; el comisario Gonzalo Bezos, jefe del Comando de Patrullas; y el oficial Sergio Mancini, titular del destacamento policial del sector, entre otros.

--¿Fueron muchos vecinos?

--Calculan que unos 70, aunque para Nelson Bard, titular de la asociación de fomento del Patagonia, son pocos y siguen sufriendo la escasa participación en temas que son de claro interés para todo el sector.

--¿Qué conclusiones sacaron?

--Los vecinos volvieron a manifestar su intranquilidad y desde la Policía les advirtieron que están trabajando en tratar de esclarecer los hechos y que se aumentaron las frecuencias de los patrullajes (hubo mejoras desde el municipio en la provisión del combustible) así como los controles en los accesos al barrio. Aunque no todos los planteos podían tener una respuesta de los uniformados.

--No entiendo.

--También se discutieron mejoras en la iluminación, la poda de árboles de gran porte, que generan mayores sombras, así como la limpieza de terrenos con pastizales altos. Otros temas fueron la colocación de lomos de burro en algunas calles, para generar una disminución en la velocidad ante una posible fuga y la posibilidad de cambiar manos de circulación en los accesos, en particular de Tres Sargentos.

--Si se hacen de una sola mano algunos de los accesos al Patagonia se podrían generar graves inconvenientes en el tránsito. Es un tema muy delicado, que requiere gran planificación. ¿Y la posibilidad de instalar más cámaras?

--También se habló. En el Patagonia creo que no hay más de 10. Algunos vecinos hicieron la comparación con el Palihue, donde funcionan más de 60 cámaras incorporadas al sistema urbano, pero los fomentistas les marcaron una gran diferencia: en el Palihue hay más socios y pagan más, con lo cual cuentan con más recursos.

--Claro. No hay que hacer muchas cuentas.

--En lo que sí pueden llegar a avanzar, o al menos van a averiguar costos, es en la incorporación de alarmas vecinales, tal como lo hicieron en Palihue, donde recientemente instalaron 10.

--¿Cómo es el sistema?

--Se colocan torres con sirenas por sectores y los vecinos están conectados a través de una aplicación al celular o al fijo. Cuando alertan sobre algún movimiento sospechoso, el mensaje llega al 911. Y también pueden encender la baliza o hacerla sonar, para simular un patrullero y poder disuadir un eventual delito.

--Un amigo que vive allá me dice que antes estaban acostumbrados a llamar a un celular del destacamento, pero ahora no lo pueden hacer.

--La recomendación, por protocolo, es primero llamar al 911 y luego al fijo de la dependencia, que es el 486-1322. Es decir que ese celular no va más.

--Bueno, esperemos que avancen con algunas de estas medidas y que todos puedan vivir un poco más tranquilos.

Limitan los traslados de presos en tribunales

--Yendo al ámbito judicial, un abogado amigo que labura en los tribunales me comentó que, en tiempos de achicar gastos del Estado y en el marco de la ley de emergencia del servicio penitenciario, se cambió la modalidad de traslado de los presos a las sedes judiciales.

--¿Cómo es eso?

--En realidad desde las esferas cercanas al gobierno provincial te lo venden como una “optimización de recursos”, que para el caso viene a ser lo mismo.

--¿Y en qué consiste el cambio?

--Que los vehículos del Servicio Penitenciario Bonaerense, como los vemos habitualmente frente al palacio de Estomba 34, no van a estar todos los días. Les avisaron a los jueces que, para una mejor organización, solo trasladarán detenidos los lunes, martes y viernes.

--¿Y qué pasa cuando hay juicios orales en otros días?

--Esa será la excepción. En esos casos sí se los va a llevar, lo mismo que cuando haya que tratar alguna cuestión urgente como un habeas corpus u otra emergencia. En el resto de las audiencias, tanto las que pidan los reclusos como las que sean ordenadas por los jueces que los tienen a disposición, deberán programarse para esos tres días y tendrán que ser organizadas con al menos 72 horas de antelación.

Las gaseosas no hacen espuma y faltazos en la unidad

--Estuve leyendo sobre el proceso preventivo de crisis que pidió Coca Cola-Femsa en la ciudad de Buenos Aires. Las ventas no andan bien y se nota. Me preocupa lo que pueda pasar en la embotelladora de Bahía.

--Por lo pronto, hay antenas en alerta pero ninguna señal de que podría ocurrir algo similar. La multinacional tiene convenios en diferentes puntos del país con diversas embotelladoras. En Bahía el acuerdo es con Andina, de capitales chilenos, a diferencia de Femsa, de origen mexicano.

--Son malos tiempos y asusta la posibilidad de que estén en riesgo tantos puestos laborales.

--En la planta local, más de 500 personas. Hasta donde pude saber, al igual que en otras ciudades, las ventas no están pasando un buen momento, pero no hay novedades de procedimientos de crisis por acá.

--Me quedo tranquilo, entonces.

--Al menos, por ahora. A nivel nacional, se habla de bajas de consumo del 10 al 14%. Y, según el CREEBBA, el aumento de precios de las bebidas sin alcohol en enero fue del 3,7%, por encima del promedio de inflación, que cerró en 2,4% en Bahía. Esos datos te dan un panorama de lo complicado que está el sector.

--Uffff. Se hace tarde, tirame algo de la región.

--Hablemos del comunicado por la unidad del justicialismo. ¿Te sorprendió la lista de firmantes?

--¿Perdón?

--Me llamaron la atención algunos faltazos. De los ocho intendentes justicialistas de la Sexta firmaron seis. No se sumaron ni José Nobre Ferreira, de Guaminí, ni el veterano Julio César Marini, de Benito Juárez. Sin embargo, entre los que pusieron el gancho sí aparecen Gustavo Prienza, que pertenece al Consejo del PJ de Guaminí, y también seis concejales de Benito Juárez.

--¿Están distanciados del grupo?

--Un pope del PJ seccional me aseguró que no, que la relación con ellos está más que bien, y atribuyó el faltazo a que no pudieron ubicarlos antes de sacar el comunicado, que se hizo “a contrarreloj”.

--Mmm... permitime dudar.

--Te permito, pero te aclaro que mi fuente es buena.

--Sigamos. Vi que tampoco se sumaron los dos intendentes vecinalistas, pese a que uno de ellos, Carlos Bevilacqua, es muy cercano al massismo.

--De hecho, tampoco pusieron el gancho su hermano Gustavo, nuestro exintendente y actual diputado nacional por el Frente Renovador, ni su hija María Fernanda, diputada provincial por el massismo. El que sí estampó la firma fue el otro diputado provincial de la región por el FR, el tresarroyense Pablo Garate, quien hace rato que viene instando a todos los dirigentes de extracción justicialista a unirse contra Cambiemos “sin condicionamientos ni listas negras”.

--¿Te sorprendió lo de los Bevilacqua?

--No. Carlos representa a un partido local que en 2015 desplazó de la intendencia precisamente al justicialismo, representado por Patricia Cobello, quien sí apareció entre los firmantes. Y en cuanto a Gustavo y a María Fernanda, aún no han definido si estarían dispuestos o no a apoyar una gran coalición justicialista que incluya al kirchnerismo, que es el gran tema a resolver.

--¿Algo más?

--Te mencioné al diputado Garate. Esta semana estuvo con el subsecretario provincial de Transporte, Fernando Riavec, para implementar el sistema SUBE y el boleto estudiantil gratuito para la línea 319, conocida como El Villarino, que une al distrito homónimo y a Punta Alta con Bahía.

--¿Habrá novedades?

--Parece que el trámite está avanzado ante la Nación, aunque no quieren hablar de plazos. Hagamos votos para que se dé cuanto antes; sería algo muy positivo para tanta gente que viaja entre esos tres distritos.

--Completito lo tuyo. ¿La seguimos el próximo domingo?

--Dale. Andá que este café lo pago yo.