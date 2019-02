Habló el hombre que llevó a Natacha a la reunión en Villa La Ñata: "En ningún momento la vi consumir"

Raúl Velaztiqui Duarte, el hombre que llevó a Natacha Jaitt al salón de eventos Xanadú donde luego terminó muerta, reveló que no vio a la conductora y modelo "consumir drogas" y pidió "respeto" porque está "quebrado".

"Lo único que pido es respeto. Yo estoy quebrado, no me estoy escondiendo. Hice todo lo necesario para estar acá, en mi casa. Estoy alejado de la situación, pero fui el que llevó y acompañó a Natacha ahí. Estoy muy aturdido hace 36 horas", indicó el empresario paraguayo que fue citado a declarar como uno de los testigos del hecho.

Velaztiqui Duarte afirmó que conoce a Natacha "hace muchos años", pero aclaró que no eran amigos íntimos".

"Soy muy amigo de Lissa (Vera, la cantante del grupo Bandana). Estábamos en un proyecto junto con ella, de un campeonato de hip hop. Pautamos la reunión para el viernes en este lugar. No vi absolutamente nada fuera de lugar. Llegamos tarde porque llovía fuerte. Estaba el dueño del lugar y dos personas más, no los conocíamos", precisó el productor en declaraciones a la señal de cable A24.

En ese sentido, agregó: "Llegamos y hablamos del proyecto. Di toda la información a la policía. Yo en ningún momento la vi consumir a Natacha y que la gente consumiera. Hay muchas cosas que están diciendo que no ocurrieron adelante mío si no me hubiera ido".

"Bajó el dueño del lugar y me dijo que Natacha se había quedado dormida. Le mandé WhatsApp, no me contestó, y la empiezo a llamar. Después me entero. Yo soy un hombre de bien, trabajo, no fui a una fiesta de droga, sexo y alcohol. Fue una pesadilla lo que pasé", finalizó.

Natacha será enterrada en el cementerio judío de La Tablada, a pedido de su familia. (NA y La Nueva.)