Le robaron todo: “Estoy con deudas y sin poder trabajar”

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

“Hice de todo en mi vida”, dice Damián Campelo, pese a sus jóvenes 25 años.

Trabajó como albañil y en el puerto, pero descubrió que lo suyo era la jardinería, entonces, de a poco, comenzó a comprar herramientas y se dedicó de lleno a la actividad.

El número de clientes aumentó y en los últimos días había decidido cambiar una máquina que es fundamental para su trabajo, porque la que estaba usando solía romperse y lo hacía “renegar”.

Pero lo que era optimismo e intenciones de progresar, se convirtió en tristeza, decepción e impotencia.

En las últimas horas ladrones aprovecharon su ausencia y le robaron un carro en el que tenía guardados los implementos que utiliza.

“Es muy feo todo esto, porque se llevaron cosas que logré tener después de mucho sacrificio”, admitió.

Describió que la sustracción se produjo el lunes pasado, a plena luz del día, poco después de que su padre se retirara de la vivienda ubicada en Indiada al 3900.

“A eso de 9.30 mi viejo se fue con la camioneta y alrededor de las 13 volví y no estaba el carro con las herramientas. Lo engancharon en un vehículo y se lo llevaron”.

Agregó que “me robaron una máquina de cortar césped marca Plumita, que tenía hace dos semanas y todavía no la había empezado a pagar. También se llevaron una desmalezadora Gama y tijeras de podar, entre otras cosas”.

“La maquina sola vale 32 mil pesos, pero en 12 cuotas se me fue a 45. La que tenía antes fallaba, entonces me cansé de renegar y había comprado la nueva. Si le sumo el resto de las cosas, el valor de lo que me robaron es de unos 50 mil pesos”, siguió diciendo.

Damián vive en el lugar junto a su padre y espera poder terminar la casa que está construyendo en el fondo del terreno, con la ilusión de mudarse junto a su pareja y su hijo Joaquín, de un año y medio.

“No puedo señalar a nadie, pero creo que es alguien que nos estuvo vigilando y aprovechó el momento. Me quedé sin nada, porque es lo que tenía para laburar. Ahora estoy con deudas y sin poder trabajar”.

Contó que “hace dos años que me dedico a esto. Me gusta la jardinería y aprendí mucho trabajando con una paisajista”.

Espera respuestas

El joven trabajador describió que hay varias cámaras de seguridad en los sectores aledaños, por lo que considera que pueden haber llegado a captar la huida de los ladrones.

“Las pedí, pero todavía no me contestaron. El problema es que ya pasaron varios días”.

En este sentido, comentó que radicó la denuncia por el robo en el destacamento policial de Harding Green, aunque la respuesta tampoco fue la esperada.

“Me dijeron que iban a pasar, pero todavía no vinieron a mi casa”.

Dentro de este panorama complicado, la solidaridad de algunas personas le permiten poder seguir adelante.

“Gracias a Dios tengo clientes que me están dando una mano. Una mujer me sacó una máquina nueva y puedo volver a trabajar, pero ahora tengo que pagar dos. De todas maneras, me faltan otras herramientas importantes y tengo que reponerlas”, finalizó.