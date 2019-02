"Los radicales no nos sentimos parte de las decisiones de gobierno"

El titular de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, aseguró hoy que es imprescindible que su partido apruebe un programa con "una impronta progresista" y que si este programa "no es aprobado en Cambiemos, el radicalismo no puede seguir siendo parte de la coalición".

El referente radical dijo que desde el partido centenario no se sienten parte de las decisiones de gobierno y que han "sido ajenos a la toma de decisiones durante los tres años" de la administración de Mauricio Macri, y afirmó que por ese motivo no se sienten "parte de esto".

Tras sumarse al pedido de internas con candidatos de la UCR y frente a la pregunta -en un reportaje a FM Milenium- respecto de si desde el Pro están "incómodos" por el reclamo de las PASO en Cambiemos, Sappia respondió: "más incómodos estamos los radicales".

Mirá también: Crece en la UCR el reclamo de internas para definir la candidatura presidencial de Cambiemos

"Durante tres años hemos sido ignorados porque el Pro tomó las decisiones en soledad y la conducción del Comité Nacional del radicalismo lo ha aceptado", manifestó.

Y continuó: "Nosotros no nos sentimos parte de esto porque no somos corresponsables de lo que se decidió, pero además porque no compartimos en absoluto el modo en que se gobernó el país, en función de una ideología conservadora neoliberal".

"Esto nos ha sometido a una crisis donde los sectores más vulnerables están asfixiados entonces nosotros deberíamos estar mucho más incómodos, porque esto no es lo que podíamos haber supuesto en aquel acuerdo electoral del 2015", sumó.

Por eso "la convención tiene que acordar los términos de un acuerdo programático con una impronta progresista, someterlo a la decisión de Cambiemos, y si no es aprobado, nosotros no podemos seguir compartiendo la integración de Cambiemos, porque somos personajes totalmente ajenos a lo que hace el Pro en el seno de esa coalición".

"El procedimiento correcto es la elección interna, todo lo demás es imposición y resolución a puertas cerradas en un cenáculo lo que no tiene nada que ver con un comportamiento democrático", indicó. (Télam)