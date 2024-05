Milei volvió a rechazar los reclamos de una nueva devaluación: “¿Les parece justo?”

El presidente Javier Milei volvió a apuntar sus críticas a quienes sostienen que el tipo de cambio está atrasado y consideró injusto "pedir una devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza".

Horas antes de subir al nuevo Tango-01 para viajar a Estados Unidos, el mandatario cuestionó una vez más a los economistas que reclaman una devaluación, a quienes tildó de "fundamentalistas del atraso cambiario". En cambio, él puso el foco en la importancia de hacer "reformas estructurales".

"Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares, ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza? Acaso ¿no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permita ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida?", sostuvo Milei en la red social X.

Y en esa línea, siguió: "Si no hay déficit fiscal, si no sube la base monetaria, si suben las reservas y no hay brecha ¿no estaremos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado? ¿Acaso ello no se manifestaría en precios altos en dólares? A su vez, entiendo que no les cabe el sistema de precios pero ¿no podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad?".

Milei cerró su mensaje dejando un posdata enigmático sobre el cepo cambiario. "Ya les contaré del cepo también", apuntó.

Esa última frase encendió las especulaciones de sus seguidores sobre una eventual salida del cepo. Sin embargo, esta semana José Luis Espert, diputado oficialista, reconoció que aún hay camino por recorrer para levantar esas trabas, al hacer estimar qué nivel de reservas es necesario para tomar esa medida.

"El Gobierno va a esperar que las reservas netas (en el Banco Central) estén en positivo; hoy están en cero y estaban negativas en 12 mil millones a fin del año pasado. Hasta que estén en un terreno holgado, con un piso de 5 mil millones de dólares, no creo que el cepo termine", afirmó Espert.

Al respecto, este viernes Milei ya había hablado sobre la compra de dólares. "Llegamos a la suma de USD 15.000 M de compras de dólares... pensar que cuando llegamos las reservas netas eran negativas en USD 12.000 M y se perdían dólares todos los días...", fue el tuit con el que celebró el más reciente balance diario del Banco Central.

El reclamo de algunos economistas, empresarios y productores sobre el atraso cambiario y la necesidad de una devaluación enfureció a Milei, quien dedicó al tema varios posteos en redes en los últimos días. Para el líder libertario, según confían fuentes de la Casa Rosada, quienes piden una devaluación "son ignorantes que no entienden que las soluciones que proponen son inflacionarias y sólo sirven para empobrecer a la gente".

A ese círculo Milei le repite una y otra vez que "la única forma de ganar competitividad es haciendo las reformas estructurales". Los argumentos del presidente Milei sobre los motivos de la apreciación del peso están en línea con lo que declaró el ministro de Economía, Luis Caputo, el lunes durante una entrevista pública celebrada en la Bolsa de Comercio.

El funcionario advirtió que hay sectores en donde los precios en dólares y en pesos “quedaron totalmente desfasados”, ya que algunos empresarios "siguen con el ADN de ‘esto es Argentina’, en algún momento algo tiene que pasar”.

Y sobre el ritmo de devaluación, Caputo dijo: "Vamos a convivir con un tipo de cambio real más apreciado". "No esperen más el cimbronazo. Esto es lo que pasa cuando se hacen los deberes, el tipo de cambio se aprecia", explicó. (Clarín)