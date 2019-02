Bronca por la inseguridad, una baldosa por “Cachi” y varias inauguraciones

--Buen día Juan María. ¿Esperando la lluvia?

--Algún día tendría que llover ¿No? Pero solo espero que no caiga a baldes como suele pasar cuando hace mucho que no llueve. Igual es mucho pedir para el verano bahiense, donde puede pasar cualquier cosa y los extremos son moneda corriente.

--Y si..., otro verano caliente y sobre todo en materia de inseguridad.

--Tal cual. Y la muerte del quiosquero no hizo más que poner de manifiesto la locura que existe en la calle y el temor y la bronca de la gente que ve cómo pasan los años y la situación no mejora.

--Al contrario, empeora. En medio de tanta angustia y dolor por la inseguridad, me dijeron que algunos, incluso dentro de la fuerza policial, buscan de alguna manera descomprimir esta situación y ya están asegurando por lo bajo que el comisario Gustavo Maldonado abandona la institución.

--Y... se la jugó a pleno con la carta donde cuestionó al sector judicial garantista por los beneficios que reciben personas condenadas por diferentes delitos y que luego, ante la falta del debido seguimiento de los organismos pertinentes, reinciden.

--Pero esas declaraciones recibieron el apoyo de la gente, no sólo de Bahía, sino también en otros puntos del país. Fijate que la publicación de “La Nueva.” fue incluso mencionada por “La Nación” y allí también la gente le expresó su apoyo.

--Bueno, a esto sumale ahora las declaraciones del comisario a cargo de la Policía Departamental, Claudio Petrizan, en un grupo de whatsapp de periodistas.

--¿Qué dijo?

--Estuvo en línea con Maldonado pero fue mucho más lejos, casi te diría que se fue a la banquina y alguna polémica se va a armar.

--¿Por?

--Petrizan señaló que “por ahí se dan cuenta que el delincuente es delincuente de raíz y la cárcel no resocializa, al contrario, se van perfeccionando”.

--Indudablemente los ánimos están bastante caldeados pese a que algunos pretendan poner paños fríos. Petrizan fue muy lejos porque la función de la cárcel, por ley, es resociabilizar, y si eso no se logra habrá que hacer que funcione mejor.

--Coincido, pero los que no piensan así también tienen sus argumentos. Si te guías por las leyes y derechos que existen en la Argentina somos Suiza, pero en la realidad nada se cumple ni se respeta y nos parecemos a Nigeria. Uno de los casos que detonó todos estos comentarios es el de Luis Stremel ¿No?

--Entre otros. Según dice la policía, violó el arresto domiciliario, se lo dieron de vuelta a los 2 o 3 días y volvió a violarlo. Esto hizo que creciera la bronca. Pero hay otros que buscan poner paños fríos porque dicen que este tipo de cruces no sirven para nada y no hacen más que profundizar el daño a la imagen que tiene la sociedad de los distintos poderes y generar confusión a los vecinos, que ya tiene bastante con los temores diarios y las noticias desgraciadas.

--Mientras tanto el quiosquero García está muerto y seguimos siempre con la misma cantinela...

--El tema es que cuando se generaliza y se cuestiona a “la Justicia”, a “la Policía” o “al Poder Político” terminan pagando justos por pecadores.

--Claro, y en este caso, como había sucedido hace algunos años con la jueza de Garantías Susana Calcinelli, parece que los principales dardos van dirigidos al juez de Ejecución N° 2, Onildo Stemphelet, a quien, de alguna manera, lo ubican como más “permisivo” que su colega Claudio Brun, por decirlo de alguna suave manera.

--¿Cuál es la función de los jueces de Ejecución?

--Nada menos que tener a disposición a las personas que ya están condenadas y controlar y supervisar la “ejecución” de la pena. La mayoría en las cárceles y otros con libertades anticipadas.

--¿Y en Estomba 34 qué dicen?

--Lo que manifestó la presidenta del Colegio de Magistrados, Claudia Fortunatti, es que la prevención del delito no tiene que ver con la justicia y que ellos actúan con los hechos consumados. Además, otros jueces siguen remarcando que desde ámbitos gubernamentales se los busca influenciar -de manera indirecta o a través de declaraciones públicas- para que sean “garantistas” a la hora de resolver morigeraciones, porque la sobrepoblación carcelaria está al límite. Aunque después reciben “el palo” si otorgan un beneficio y el delincuente reincide.

--El tema es que en el medio de toda esta maraña se encuentra el vecino de a pie.

--Tal cual, esto viene pasando desde hace muchos años y sin solución de continuidad, porque hace dos décadas nos espantábamos y manifestábamos en las calles por el crimen de Horacio Aguirre y después siguieron los Conditi, los Pelayes, los Barragán y otros tantos, por hablar solo de comerciantes que fueron víctimas de asaltantes.

Cámaras en problemas

--Bueno, al menos el caso del quiosquero por suerte en el sector había locales con cámaras de seguridad.

--Tocaste un buen punto. ¿Cuánto hace que no se incorporan cámaras al sistema municipal? Está claro que son importantes para esclarecer delitos pero también pueden ser útiles en la prevención.

--Tengo entendido que hay cerca de 400 actualmente, aunque no todas funcionan todo el tiempo.

--¿Cómo es eso?

--Algunas tienen problemas y quedan fuera de servicio durante algunas horas. Me chimentaron que hubo picos de 100 cámaras que no estaban operativas en simultáneo.

--Es mucho.

--A eso sumale que hay reclamos para agregar personal al centro de monitoreo, ya que el sistema funciona 24 horas los 365 días. Además, los operadores del sistema tienen responsabilidades con botones antipánico y alarmas de transporte público.

--Una tarea sensible.

--Y que a veces se ve afectada por la mala señal de Internet, cortes de luz y otros inconvenientes que podrían tener solución sin enormes inversiones.

--Cambiando de tema, el otro día leí en “La Nueva.” que hubo que suspender un juicio porque no se pusieron de acuerdo para ir a buscar al acusado de una asociación ilícita, que está detenido en la provincia de Formosa. No lo puedo creer...

--Como habitualmente se dice, la realidad supera la ficción.

--Claro, me cuesta aceptar estas cosas, tanto como que los móviles patrullan menos porque no hay combustible.

--¡Pará!, te voy a contar otra situación, tan o más insólita, que se dio en los Tribunales, con otro juicio que debió postergarse.

--¿Qué pasó ahora?

--Te lo resumo: tuvieron que suspender un juicio porque el imputado no se presentó. Pensaron que estaba en libertad, pero se encontraba preso y nadie les avisó a los jueces.

--¿¡Cómo!?

--Como lo escuchaste. El tema es así, el hombre está imputado de un abuso sexual y por ese caso se encontraba en libertad. Sin embargo, por otra causa en su contra no cumplió con las tareas comunitarias que le habían fijado y a fines del año pasado se ordenó trasladarlo a prisión. El tema es que el tribunal a cargo del delito sexual lo había notificado de la fecha de juicio anteriormente, cuando estaba libre, y nadie le comunicó que se encontraba preso.

--Y llegó el día del juicio y no asistió...

--Tal cual. Pero con un agravante: la víctima del hecho hoy está medicada por el trauma que vivió y había tomado coraje para llegar a la sede judicial desde una localidad de la zona, donde vive, con la decisión de declarar y tratar de cerrar una etapa que marcó su vida adolescente, con todo lo que ello implica.

--Parece increíble que aún en la actualidad, con toda la evolución tecnológica, existan este tipo de cuestiones burocráticas que terminan por revictimizar a personas que sufrieron un delito grave.

--Tal cual. Lo concreto es que hubo que hacer nuevas notificaciones, fijar otra fecha y el debate se va a hacer, si no hay otros imponderables, el 10 de abril próximo.

Cambios en el Tribunal de Faltas

--Bueno, hace rato que venimos hablando de cuestiones judiciales ¿Tenés algún chisme de otro tema?

--Sí claro, si querés empiezo por una mezcla de judicial y municipal.

--Dale, te sigo.

--Se vienen cambios importantes en el Tribunal de Faltas. Por ejemplo, el 15 de marzo deja el cargo el juez Nardi porque se va a la Justicia Provincial.

--¿Y quién lo reemplaza?

--Todavía no te puedo decir todo, solo te adelanto que será una mujer que ya trabaja en la Muni.

--Ya sé. La abogada Karina Mahon.

--No, le erraste, pero en unos días te voy a decir de quién se trata. Igual no va a ser el único cambio porque a mediados de año se jubila el juez Germani y también se pondrá en marcha el tercer Juzgado de Faltas.

--¿Dónde se va a instalar?

--En las mismas oficinas de calle Estomba y contrariamente a lo que podría suponerse, no estará exclusivamente dedicado a las faltas ambientales, sino que, al igual que los otros dos, el ámbito de actuación será general.

El caso de la cancha fantasma

--Ya que seguimos en la órbita judicial–municipal. ¿Qué tema el de la cancha de césped sintético de Olimpo no?

--Y si, porque la Muni otorgó más de dos millones de pesos para ese proyecto y a cancha no aparece. A la denuncia realizada por los actuales directivos de Olimpo hace poco menos de un año se le suma ahora otra hecha por la Muni.

--¿Alguna sospecha?

--Se dicen muchas cosas, entre ellas que el césped sintético estaría en las canchas construidas en un predio que el Colegio La Piedad concesionó a terceros pero estuve haciendo algunas averiguaciones y esa versión está medio agarrada de los pelos, de todas maneras otros me dicen que parte de ese dinero se habría volcado a la preparación del terreno para la cancha en el predio que Olimpo tiene calle Don Bosco. Esperemos que la Justicia esclarezca el tema porque se trata de fondos públicos.

--¿Alguna más?

--Dos cortitas, a corto plazo se vendrán las designaciones de los nuevos delegados del ministerio de Trabajo nacional y provincial y, según me dicen, la idea es que esas designaciones no tengan nada que ver con la política y se centren en abogados especializados en derecho laboral. En cualquier momento te doy los nombres.

--¿Novedades de comercio local? ¿Tenés algo más allá de la malaria?

--Si querés empezamos con algo negativo y luego pasamos a algunas buenas nuevas.

--Dale. Hoy leí en “La Nueva.” una nota sobre el cierre de un tradicional local como La Fico Guzzo – Roberto Sport, en calle Zelarrayán 137. ¿Sabés algo más?

--Qué el local está en venta o alquiler y ya hay varios interesados, incluso algunos no ven como malos ojos destinar ese amplio terreno a una torre de departamentos.

--¿Quién no habrá comprado un saco, una camisa o un uniforme escolar allí no?

--Exacto. En 2003 La Fico Guzzo pasó a llamarse Roberto Sport pero se trata de una firma tradicional que comenzó a funcionar en 1948 en San Martín y Alsina, luego entre los años 1954/55 pasó a Zelarrayán 23, en 1969 a la primera cuadra de calle Sarmiento y desde 1970 a Zelarrayán 137.

Varios cortes de cintas

--Bueno, pasemos a las buenas nuevas entonces.

--Tengo algunas inauguraciones.

--Para fin de mes está prevista la apertura del local de comidas rápidas de la firma bahiense que funcionará en el ex Hotel Italia, planta baja y subsuelo, mientras que el apart hotel abrirá en 2020.

--Bueno, al fin veremos cómo se recuperó el edificio.

--Sí, la inversión ha sido muy grande y el local, por lo que me dicen, quedó impecable, con todas las reformas que te anticipé el año pasado.

--¿Qué otra inauguración se viene?

--Dos muy próximas a la rotonda de Cabrera y Alfonsín. A partir de mayo estará habilitado para los partidos de Bahía Basket por la Liga Nacional el Dow Center que impulsa Pepe Sánchez y el imponente salón de exposición y venta de automóviles de la marca alemana de anillos entrelazados abrirá en abril.

--¿Alguna más?

--Sí, el lanzamiento de Viajes La Nueva., una empresa dedicada a comercializar paquetes turísticos propios y de terceros que, según me dicen, contará con precios muy competitivos y sistemas de financiación exclusivos.

--¿Ofrecerá tanto paquetes nacionales como internacionales?

--Sí, incluso viajes a medida, destinos clásicos y exóticos y contará con propuestas de salidas grupales e individuales. Te recomiendo que sigas muy de cerca esta propuesta porque va a hacer ruido.

--Dale, estaré atento. ¿Sabés algo de la sala médica del barrio Napostá?

--No demasiado, se dice que no volverá a abrir sus puertas y que será sede de algún centro de atención del Pami. Esa sala médica de 19 de Mayo al 700 fue cerrada el año pasado por varios motivos. Uno fue la escasa demanda que tenía en el barrio porque a veces iba el pediatra o la ginecóloga y no tenía pacientes. A eso sumale el escándalo que se desató cuando a una mamá denunció en junio que a su hija una enfermera le había cobrado 700 pesos por ponerle una vacuna gratuita y esa enfermera fue separada del cargo por la Muni.

Una baldosa que recuerde a “Cachi”

--Ya que estamos con temas vecinales. Qué movida originó la muerte de “Cachi”, el miércoles, tremendo.

--Es increíble el cariño que ese perrito callejero supo despertar en la gente. “Cachi” se había ganado el corazón de todos los empleados de los negocios del centro, de los alumnos de la UNS, etc. Tanto lo querían que podía subirse a un colectivo desde Alem al fondo hacia el centro y también acompañaba a los chicos en las aulas de altos de Palihue. Mónica Díaz, su cuidadora hasta los últimos días, dijo que problemas renales y artrosis terminaron con su existencia.

--¿Es cierto que están impulsando una especie de monumento?

--Sí, pero el tema de la estatua como símbolo de nuestros perros callejeros y de todo lo bueno que pueden despertar en nosotros quedó un poco estancado. Ahora también se habla de colocar una baldosa con su nombre en Alsina y Soler o Belgrano y Soler, ojalá que las autoridades de Cultura se sumen a la propuesta. Pensá en la popularidad de este perrito que tuvo una página de Facebook “El morocho más hermoso de Bahía”, con 4.018 seguidores.

--Ojalá, serviría para recordar la historia de este “hermano menor” como solía decir San Francisco de Asís al referirse a los animales. Pero volvamos a otra vez a la cruda realidad. ¿Hubo novedades de la causa GIRSU y el procesamiento de cinco intendentes y exintendentes de nuestra región por presunta malversación de fondos?

--Como te anticipé la semana pasada, entre el lunes y el miércoles apelaron el procesamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio y algunos sumaron más documentación, fundamentalmente para probar en qué se gastó lo que se gastó y, si quedó dinero sin utilizar, en dónde está depositado.

--¿Siguen enojados?

--Cada vez más. En la semana me llegó que el boga que defiende a uno de ellos, que tiene muchos años de profesión, está desconcertado por este procesamiento.

--Seguramente alguna data más tendrás...

--No te voy a decir de quién, pero me pasaron la copia de uno de los recursos de apelación que le presentaron a Bonadio. El rechazo a la medida es durísimo: lo acusan de valorar sólo las pruebas que le convenían, de desconocer elementos fundamentales como los saldos de cuentas bancarias donde está el dinero que se dice que robaron o desviaron los intendentes, de desconocer que hay fondos que no aparecen porque la Nación nunca los envió a los municipios y, escuchá bien, de llevar adelante la causa como un juego de azar.

--¿Cómo es eso?

--Le cuestionan algo que el propio Bonadio dejaría ver en la causa: que, pese a sospechar que 194 municipios habrían tenido un cumplimiento deficiente de los convenios del programa GIRSU, se tomaron solamente al azar 121 para auditar. Esta expresión -remarcaron en la apelación- es “la prueba misma de la arbitrariedad con que se maneja esta causa”.

--Me imagino cómo deben estar los procesados...

--Pará que no terminé. Sumale a esto que te digo que por el procesamiento sufrieron embargos que en algunos casos superan los 3 millones de pesos, y un dato que esta semana los terminó de crispar: calculan que, si los llaman a ampliar la declaración indagatoria, será dentro de cinco a seis meses.

--Dejame ver... sería entre mediados de julio y agosto, casi sobre las primarias...

--Exacto. “Ya la vemos venir: en uno de los momentos más críticos de la campaña, Bonadio nos va a mandar a llamar y la oposición se va a hacer una fiesta. Les cierra todo. Son de manual”, me dijo esta semana el allegado a uno de los intendentes de la zona procesados.

--¿Algo más de la zona?

--Sí: esta semana se presentó la Mesa Distrital de Educación en Patagones.

--¿Los armados con los que Vidal intenta frenar el avance de los gremios docentes?

--Exacto. Los protagonistas centrales fueron el intendente José Luis Zara y la senadora Julieta Centeno, así como concejales, consejeros escolares, autoridades educativas y docentes. El mensaje es claro: poner en valor las acciones que lleva adelante el gobierno provincial y nacional en materia educativa y los avances que se han logrado, para contrarrestar el mensaje de algún sector sindical de que la educación no es una prioridad para Cambiemos y casi no se ha invertido nada en materia edilicia.

--La campaña ya tiene slogan...

--Sí, es “En educación, cada día cuenta”. Aparece en varios tuits de Mariu y la senadora Centeno, entre otros referentes educativos de Cambiemos.

--Palito para los que amenazan con no arrancar las clases...

--Es que por ahí viene la mano. Y detrás del slogan, los datos: 12 mil edificios escolares relevados, más de 3.700 obras y refacciones terminadas, y otras 2.900 arrancadas. “No se puede imponer el discurso de los gremios docentes de que todo está mal. Hay que decirle a la gente la verdad: cuando llegamos no sólo no había obras escolares, sino que ni siquiera se sabía por dónde arrancar, porque no había ni un relevamiento. Tuvimos que auditar cada edificio de cero”, me chimentó un pope del sector que anduvo por Patagones.

--Bien. ¿Algo más para cerrar?

---Que la Unión Industrial de Bahía Blanca abrió las inscripciones para el Curso Confeccionando Futuro organizado por el Grupo Textil y el Centro de Formación Profesional 404. Es gratuito y el alumno adquiere capacidades para realizar confecciones industriales textiles y desarrollar su propio emprendimiento textil.

--Anotado. Pagá vos la cuenta y hasta el próximo domingo.

--Dale, nos vemos.