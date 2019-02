Vidal visitó Daireaux y terminó su segunda recorrida completa por la provincia

La gobernadora María Eugenia Vidal visitó hoy el partido de Daireaux y recorrió el hospital municipal "Pedro Ramonazzi".

Luego, visitó un tambo de Pehuajó y más tarde recorrió obras de escuela en Henderson.

Por último, fue a Carlos Casares donde cumplió su segunda visita a los 135 partidos bonaerenses desde su asunción.

"Hoy es el día en el que, desde Carlos Casares, llego al último de los 135 municipios que, como gobernadora, recorro por segunda vez", dijo Vidal durante un acto con vecinos que fueron beneficiados con una obra cloacal y del que también participó el intendente local, Walter Torchio.

En ese sentido resaltó: "Una no puede saber de verdad lo que necesita cada lugar, en una provincia tan grande como esta, si no va a la casa de la gente".

Según Vidal, "esta recorrida por los 135 municipios no ha sido sólo una recorrida: ha sido un trabajo en conjunto con cada intendente. Me he reunido con todos, excepto dos casos, más de una vez. Hemos dado la cara con todos los vecinos, esto también es parte del cambio".

"Hay que entender que las elecciones duran dos meses de campaña y después tenemos cuatro años para dar respuestas en conjunto. Esa es nuestra tarea: gobernar en conjunto, más allá de las diferencias. Son ustedes los que eligen, no nosotros. Nuestra responsabilidad es dar respuestas", señaló.

En los tres años de gestión, Vidal visitó al menos dos veces a cada uno de los 135 municipios. Es que la agenda de la mandataria tiene una rutina: cada día visita una o dos localidades del conurbano y una vez a la semana, realiza una gira que incluye cuatro localidades del interior bonaerense.