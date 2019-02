Champions League: el polémico gol que le anularon a Tagliafico, en la derrota de Ajax ante Real Madrid

Real Madrid y Tottenham fueron los vencedores en los encuentros de ida de hoy, por los octavos de final de la Champions League.

El "Merengue" venció como visitante, por 2 a 1, a Ajax que contó con el argentino Nicolás Tagliafico, quien marcó el 1 a 0 parcial aunque su gol fue anulado luego de que el árbitro analizará la jugada con el VAR.

Luego de la polémica, el equipo español se puso en ventaja por intermedio de Benzema (a los 59) y lo terminó ganando con gol de Marco Asensio (a los 87m.). Había igualado transitoriamente Ziyech (a los 75m.).

Tras el partido, la UEFA Champions League, a través de su cuenta de Twitter (@ChampionsLeague) explicó la jugada y el porqué de la sanción del árbitro.

"En el minuto 38 del primer tramo del Ajax v Madrid, el gol de Nicolás Tagliafico fue descartado tras una revisión de VAR. El árbitro identificó que el compañero de equipo de Tagliafico, Dušan Tadić, estaba en una posición de fuera de juego e interfiriendo con el portero evitando que juegue o sea capaz de jugar la pelota. Esto estaba en línea con el protocolo VAR y el objetivo fue correctamente anulados y un Free-Kick dado para offside", dice el mensaje.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB