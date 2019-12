Riquelme: "Macri me llamó para que me juntara con Angelici, y le dije que iría mi representante"

Juan Román Riquelme, candidato a vocal y a conducir el fútbol de Boca Juniors si Jorge Ameal gana las elecciones del próximo domingo, contó hoy que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo llamó semanas atrás "para que me juntara con (Daniel) Angelici", pero precisó que "le dije que se reuniera como mi representante, conmigo no".

"Estoy preocupado por Boca", fue la frase que Riquelme dijo que le transmitió el saliente primer mandatario, a la vez que indicó que "me llama el Presidente de mi país, es un honor para mí y siempre voy a responder esos mensajes, lo mismo haría con el próximo Presidente".



En un largo diálogo con Jorge Rial en su programa "Intrusos", en América TV, agregó: "Yo estoy más preocupado porque soy más bostero que vos, Mauricio", contó Riquelme que le respondió en aquel diálogo.

Y que a sugerencia del jefe de Estado ("yo te mando a mi Daniel, vos mandame a tu Daniel -Bolotnicoff-)", se realizaron una serie de reuniones entre Angelici y su representante.

"Pero yo tenía ya tomada la decisión de ir con Ameal", admitió el ídolo "xeneize".

Consultado acerca del motivo por el cual esperó hasta el último día del cierre de listas para anunciar que se sumaba a la lista Frente de Recuperación de la Identidad Xeneize, Riquelme precisó que "cada cual llega con su estrategia a las elecciones del domingo: muchos prefieren mentir sobre mi postura, y nosotros preferimos trabajar como lo estamos haciendo, para que el socio que quiere volver a tener un Boca poderoso vote a nuestra lista".

"Muchos van a decir que Macri fue el mejor presidente de la historia del club porque en cinco años ganamos todo. Entonces, si estos últimos cinco años fueron los peores de Boca, es fácil deducir quién fue el peor presidente de Boca con esa misma lógica. Es tan simple como eso", afirmó el talentoso exenganche boquense.

"Hoy no estoy capacitado para ser presidente de Boca, pero en el fútbol sí puedo ayudar mucho. Quiero aprender porque amo a mi club, y esa fue una de la principales coincidencias con Ameal. Es importante que se inauguren un gimnasio y las luces del estadio, pero somos Boca y lo importante es volver a ganar cosas importantes, como quiere nuestra gente", agregó.

En cuanto a las conversaciones previas que tuvo con Angelici, Román reiteró que "nos juntamos una vez en Don Torcuato, vino con Gribaudo y hablamos como tres horas. Cuando se iba me pidió un par de botines para su museo y le tuve que pedir permiso a mi hijo Agustín, porque todas mis camisetas y botines son de mi hijo. Se llevó los botines y desde esa vez todas la reuniones fueron con mi representante y mi hermano Cristian".

"Con Ameal tengo una buena relación, salimos campeones en 2011 con él como presidente y perdió las elecciones con Angelici ese mismo día...Y como yo no hago cosas sucias, no salí a decir dos días antes que si perdía Ameal me iba. Ocho años después no me cabe duda de que esta fue la peor gestión de la historia de Boca", agregó.

Rial reveló entonces que esta mañana, cuando se enteró de que Riquelme estaría en su programa, Angelici lo llamó y le dijo -entre otras cosas- que "Román es un psicópata".

El conductor dijo que le comentó al saliente presidente de Boca que se lo revelaría al exfutbolista, a lo que Angelici le dijo que había problemas. "Yo no lo escuché, pero igual le mando un beso grande porque debe estar mirando", respondió Riquelme con una sonrisa.

"Tenemos muchas chances de ganar. Se gana por un voto, de modo que es muy importante que todos los socios vayan a votar, hay que juntar 40 o 50.000 personas ese día", estimó sobre un padrón que habilita a votar a más de 80.000 socios "xeneizes".

"Y ojalá que (Horacio Rodríguez) Larreta y (Diego) Santilli sigan haciendo las cosas bien y las elecciones en Boca sean una fiesta. Necesitamos que todo sea en paz. El domingo votará mi hija por primera vez en Boca y eso también será para mí parte de la fiesta", expresó Riquelme con respecto a las principales autoridades del gobierno porteño.

"Si ganamos las elecciones, volveré a jugar en la Bombonera: haremos mi partido homenaje y no voy a jugar otro partido en ningún lado. Después de que ganemos el domingo, haremos ese partido a mediados del año que viene, para que me pueda dar el gusto de ver a mi hijo jugar un rato con (Lionel) Messi", concluyó Riquelme. (Télam)