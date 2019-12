Mansilla: “Mis alumnos son felices al saber que pueden hacer reír a otros”

La obra de teatro "Para muestra basta un botón", del grupo Los Chinchulines, realizará su segunda función el viernes, desde las 21, en el Teatro Rossini (Mitre 225).

Viktor Mansilla es el director del taller teatral que se dicta en la sede de DUBa (Discapacitados Unidos Bahienses).

"A DUBa llegué para tocar en la primavera del año pasado con Serebrios y fue ahí donde me regalaron una remera del evento con la inscripción de DUBa en el pecho y creo que eso fue lo que me movilizó a que se transforme dentro de mi en una sola cosa ya que a principios de este año Franco Cardone me llamó para dar un taller de teatro integrado y acepté", recordó Mansilla.

"A partir de ahí generé un vínculo muy grande y un desafío que siempre lo tengo presente a la hora de dar un taller de teatro ya que siempre culmina con una muestra o una obra según el entusiasmo del alumnado. En ese caso se dio para hacer una obra de teatro", explicó.

—Se viralizó la anécdota de cuando te regalaron una bicicleta porque te había robado la anterior ¿cómo fue?

—La anécdota de la bicicleta es fantástica, no por el valor material si no por lo afectivo. Era un jueves, terminaba de dar clases y al irme a otro lado me encuentro con que amigos de lo ajeno me habían robado la bicicleta. Eso me llevó a una incertidumbre de cómo irme con los minutos contados para el otro lado de la ciudad. Al despedirme le conté, sólo a uno de mis alumnos, que me faltaba la bici. A partir de esto y a espaldas mías se generó un operativo que llevó de jueves a domingo a recaudar plata entre ellos y a conseguir una bicicleta nueva. La emoción se viralizó el día en que me la dieron a través de un video. Nunca imaginé que esto iba a pasar lo que generó en mi un vínculo más fuerte para con la institución y con mis alumnos me di cuenta que en el mundo hay gente que te conquista el corazón, no por lo material si no por lo humano y por el amor que te brinda simplemente por sacarles una sonrisa.

—¿De qué se trata la obra que presentan el viernes?

—Son las desventuras de un comisario y su fiel ayudante que convierten a su pueblo chico en un infierno grande. Veinte personajes en escena dan vida a esta desopilante comedia donde todo puede pasar... Como dice una sabia anciana del pueblo... "Para muestra basta un botón".

—¿Qué satisfacciones te está dando la obra?

—Si hablamos de satisfacciones cada obra da la satisfacción que merece. Recuerdo "Psicosis" como una de las obras que como director me dio las satisfacciones más grandes y ahora con el grupo de DUBa las satisfacciones son increíbles por que el grupo humano que se formó es inigualable.

—¿Qué te dicen tus alumnos?

—Mis alumnos son felices de saber que pueden hacer reír a otros, son felices y lo siento al ver sus rostros en cada ensayo y en el estreno lo viví en carne propia hasta llegar a la emoción, su felicidad es infinita y vamos por más.

—¿Qué proyectos tienen?

—Lo que anhelan todos es hacer funciones a diestra y siniestra, mover la obra por donde sea. Tenemos planes de hacer función en Monte Hermoso y en Médanos.

—¿Qué conclusiones dejó el estreno?

—Fue inesperado para mi. Llenamos el Teatro Rossini con 550 personas. Jamás me imaginé la magnitud de la obra y tampoco lo que podía generar en otros. Fue un día y un momento memorable para la institución, para ellos y para mi que aún me inunda la emoción de ver la felicidad conjunta de lo que fue ese estreno.

—¿Cómo hace para inscribirse en el taller de teatro de DUBa?

—El año entrante se abrirán las inscripciones para aquellos que nunca hicieron teatro. Una oportunidad que la institución brindará con un mínimo costo para que se acerque la población a compartir este nuevo taller.