Tiburón en Monte: "Son animales inofensivos", dice el secretario de Turismo

El secretario de Turismo de Monte Hermoso, Franco Gentili, afirmó hoy que los tiburones que aparecieron en los últimos días en la localidad "se alimentan únicamente de la fauna marina pero no se vinculan de ninguna manera con la especie humana".

El hecho causó sorpresa y algo de temor en la gente que vio las imágenes que mostró La Nueva. el sábado y que se replicó por todo el país.

"El asunto no pasó a mayores porque fue un bacotín, un ejemplar de la familia de los escualos, que se acercó a la costa a desovar siguiendo un cardumen, un hecho aislado que fue filmado y viralizado y que generó pánico, pero la verdad es que son animales inofensivos", sostuvo en diálogo con LU24 de Tres Arroyos.

"Es la primera vez que sucede y los que conocen Monte Hermoso saben que en los 32 kilómetros de playa no ha pasado otras veces. No fue necesario llamar a nadie, el tiburón se volvió solo a su hábitat y no pasó más que eso", agregó.

El funcionario aprovechó para recordar que ya hubo apariciones de ballenas, pingüinos y lobos marinos que "generalmente pasa porque están perdidos", por eso "hay que tratar de no molestarlos y permitirles que vuelvan a su hábitat natural lo antes posible".

Por su parte, desde el museo de ciencias naturales "Vicente Di Martino" de la localidad balnearia difundieron una serie de recomendaciones para la gente, ante la posibilidad de encontrarse con estos ejemplares.

*No acercarse.

*No molestar.

*No tocar.

*No intentar alimentar.

*Salir a la orilla en caso de estar cerca.

*Y avisar al puesto de guardavidas mas cercano.

La aparición se dio en la bajada "Barrilete".

A fines de agosto, 2 jóvenes que estaban en el mar con un kayac y un paddelboard fueron sorprendidos por al menos 2 ballenas.