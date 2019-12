"Todavía no empezamos el campeonato", dijo Julio Monteros

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Es probable que sus fanáticos hayan imaginado y esperado más de su performance competitiva, transcurridos los primeros seis capítulos del Estival de Midget 2019/2020.

Y si bien todavía está a tiro en la carrera por ganarse un lugar entre los candidatos, Julio César Monteros (42) aún tiene mucho por ofrecer en el presente ciclo veraniego, el cual lo encuentra inmerso en la difícil tarea de explorar una nueva herramienta mecánica.

“Fue un arranque intermedio, ni muy malo ni muy bueno. Mi nota hasta ahora sería un 6,50. No obstante eso, todavía me mantengo cerca en el campeonato, y con posibilidades. Eso es lo que me permite todavía ilusionarme. Pero digamos que todavía no empezamos el campeonato”, reconoce el Rifi, 19° en el certamen a 12.25 puntos de Gabriel Schiebelbein (12°).

“Por ahí en la previa creía que le iba a agarrar la mano más rápido. El auto no es malo, pero no termina de ser muy bueno. Tiene muchas virtudes, pero no las terminamos de explotar en pista. Nos está costando mucho encontrar la puesta a punto ideal”, agregó el ex campeón, quien esta temporada tripula un chasis Saldamando con motor de la familia Etchegaray.

Lejos de rendirse, Monteros, animador de dos pruebas finales en el presente certamen, es optimista sobre el futuro desempeño de la flamante unidad N° 23 hacia el final del tramo regular.

En tal sentido, procurando continuar puliendo la máquina y exprimiendo su potencia, el Rifi efectuó en la víspera una jornada de ensayos en el salitral de Villa Arias, el sitio elegido por el 90% para testear las máquinas.

“Esta semana le dejé el auto a la Cotorra (Fernando Saldamando) para que me haga unos cambios. Más que nada, porque quiero seguir probando las cosas que ya venimos utilizando. También se hizo otro juego de amortiguadores, para ver si podemos cambiar un poco la largada y la tracción. El auto tiende a andar bien, pero no encontramos la puesta a punto ideal”, reconoció.

“Estoy a nada, por eso tengo esperanzas. Sigo motivado y sé que cuando le encuentre la vuelta voy a andar muy bien. El tema es saber qué le gusta al auto. He tenido parciales muy buenos, pero con lo cambiante del piso nos terminamos mareando un poco. Falta encontrar el punto ideal”, cerró Monteros.

La última del año

La séptima programación del ciclo 2019/20, a desarrollarse desde las 20:45 en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, marcará el final de un intenso y variado ciclo de competencias midgísticas.

La extensa lista de vencedores 2019 que inició el tornquistense Leandro Campos, el 4 de enero 2019 en el marco de la novena fecha del campeonato pasado, podrá esta noche sumar hoy su 11° ganador; el 6° de la presente temporada.

Leonel Ramos, Matías Lastra Meler, Kevin Altamirano (se quedó con la espina la fecha pasada), Luciano y Luis Vallejos, Rodrigo Perugini, Brian Altamirano y Fernando Saldamando, entre otros, también amagaron seriamente con trepar a lo más alto.

Otros como Monteros, Claudio Roth, Sebastián Burgos, Gastón Pérez y Leandro Campos, dado el terreno perdido, tienen la mira ajustada en el modo "sumar puntos". De no hacerlo en el corto plazo, deberán ir sí o sí por la victoria que los deposite dentro del playoff.

**Campeonato: 1) Roy Altamirano, 108.25 puntos; 2) Luciano Franchi, 94.50; 3) Fernando Caputo, 84.25; 4) Leonel Ramos, 78.75; 5) Esteban Mancini, 77; 6) Luciano Benedetti, 55.75; 7) Rodrigo Perugini, 55.50; 8) Luciano Vallejos, 55.25; 9) Matías Lastra Meler, 54.75; 10) Kevin Altamirano, 54.50; 11) Brian Altamirano, 46.50 y 12) Gabriel Schiebelbein, 46.