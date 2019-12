"La idea es que Martín Saldamando me dé una mano con los motores", contó Claudio Roth

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Ni el fanático más pesimista hubiese imaginado semejante adversidad en el presente deportivo del bahiense Claudio Roth (42), transcurridas cinco programaciones del presente Campeonato Estival de Midget 2019/2020.

Lejos de aquellas espectaculares y arrasadoras producciones competitivas, el tres veces campeón, a prori uno de los candidatos de primera línea en el amanecer del ciclo veraniego, parece verse envuelto en un laberinto sin salida. Al tal punto, que hasta probó suerte cambiando de colores...

"Obviamente que esperaba estar más adelante, pero todas las situaciones que me tocaron pasar me deja por ahora muy lejos de los primeros 12", contó el Ruso, quien de momento ha tenido con situaciones desafortunadas de todo tipo.

"Después de la primera fecha, donde pude correr la final, el auto se mostró competitivo. De hecho, en la segunda fecha hice el mejor tiempo en series. Pero después de eso, se rompió dos veces (bomba de nafta y motor) y se volcó en otra oportunidad. Eso hizo que venga sumando de dos o tres puntitos por fecha" agregó Claudio, ubicado 30° en el certamen.

Los reiterados problemas en el impulsor (se dañó considerablemente el viernes pasado), motivó a Claudio y los suyos a buscar ayuda y atención en el taller de Martín Saldamando, la apuesta que ilusiona con recobrar el protagonismo perdido.

"Con Martín hablamos el lunes, para ver si podía reparar el motor que se rompió la fecha pasada. Además, también se hizo cargo de poner en condiciones el segundo impulsor, al que se le cambiaron unas cosas y se banqueó. La idea es que me dé una mano en el mantenimiento de ambos", detalló.

Si bien es cierto que aún resta buen trecho terreno para la culminación del tramo regular, las balas de Claudio se van gastando y de momento no están dando en el blanco preciso. De no cosechar gruesos puntos de aquí en más, la cosa se puede poner fea...

"De entrada, tenía la idea que el auto sería igual de competitivo que el año pasado. De hecho, me había puesto en mente que a esta altura ya habría ganado. Pero no, hoy estoy bastante lejos del 12° puesto (a 17 puntos). Me tengo que preocupar en tratar de llegar y sumar. Ojalá llegue el momento y se dé una victoria", cerró el Ruso.

Fecha importante

Desde las 20:45, en el óvalo Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, el Estival de Midget 2019/20 cumplirá con el desarrollo del sexto capítulo del certamen, el cual pondrá fin a la primera mitad de la etapa regular.

La frase "esto recién empieza" caduracá para aquellos que piden a gritos sumar puntos y arrimar el bochín hacia la zona de playoffs; pilotos que, de no lograr esa constancia y regularidad necesaria, no tendrán mayor remedio que ir por el éxito final.

Caso contrario para nombres como Leonel Ramos, Fernando Caputo y Luciano Vallejos, quienes, además de reunir condiciones de subir a lo más alto del podio, cuentan con buen caudal de unidades en el lomo.

Otros como Matías Lastra Meler (vuelve tras una fecha de ausencia), Rodrigo Perugini, Luis Vallejos, Gabriel Schiebelbein y Luciano Benedetti, se mantienen en zona de clasificación pero sin mucho respiro...

**Campeonato (cumplidas 5 fechas): 1) Roy Altamirano, 95; 2) Luciano Franchi, 77.50; 3) Leonel Ramos, 76.25; 4) Esteban Mancini, 73; 5) Fernando Caputo, 57.25; 6) Luciano Vallejos, 50; 7) Rodrigo Perugini, 46.50; 8) Matías Lastra Meler, 44.25; 9) Luis Vallejos, 44; 10) Gabriel Schiebelbein, 40.75; 11) Luciano Benedetti, 39.75 y 12) Emiliano Urretabiscaya, 39.