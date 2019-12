Pádel: la bahiense Eyheraguibel fue reconocida en España, tras anunciar su retiro por una dura lesión

La bahiense Paula Eyheraguibel fue reconocida hoy en España por el World Padel Tour, luego de que días atrás anunciara su retiro tras no poder superar una complicada lesión.

"Una jugadora de leyenda" fue el enunciado que eligió la cuenta de Twitter de la entidad madre del máximo nivel de pádel del mundo.

Paula, de 46 años, fue campeona mundial en 8 ocasiones, número 1 en el ránking, recibió el Olimpia de Plata en 2010, entre tantos otros logros.

Sin embargo, una lesión en sus tendones de Aquiles la alejaron definitivamente de las canchas, producto de una mala intervención en uno de ellos, en noviembre de 2017.

Tanto que, en febrero del año pasado, Paula le contó a La Nueva.: "Lo deportivo lo dejé en segundo plano. Ahora quiero centrar toda mi energía en volver a caminar".

“De las dos heridas de los Aquiles, que sufrieron una rotura longitudinal, una me cerró bien (la del pie derecho); la otra, al sacarme prematuramente los puntos a los 12 días, se abrió por completo. Y ahí empezaron todos los problemas, uno atrás del otro", explicó.

Y así lo manifestó también en su carta de despedida.

"Los que me conocen saben que soy luchadora y no bajo nunca los brazos. Pero debido a las secuelas de seis operaciones en tan poco tiempo, de momento, no las he podido superar. Me operé para seguir compitiendo y con la tranquilidad, según me indicó el profesional en quien deposité toda mi confianza, que en dos semanas iba a estar en el gimnasio y llevo dos años batallando", explicó la bahiense.

GRACIAS Y HASTA SIEMPRE!!! ♥️🤗 pic.twitter.com/2L6uPHXpqT — paula eyheraguibel (@paueyheraguibel) December 12, 2019

Sin embargo, dejó eso de lado y le agradeció al pádel por tantas cosas buenas.

"Pero no quiero hablar de esto (la lesión) porque quiero despedirme de lo que fue MI VIDA durante 30 años, con una eterna sonrisa y agradecimiento", escribió.