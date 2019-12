Estados Unidos volverá a imponer aranceles al aluminio y al acero de la Argentina

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que volverá a imponer aranceles contra el aluminio y el acero proveniente de la Argentina, debido a la "masiva devaluación" del peso, en una decisión que provocará pérdidas de exportaciones por unos US$ 700 millones anuales.

El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense a través de un mensaje en Twitter, en el que anuncia que las medidas serán impuestas también contra los productos provenientes de Brasil.

"Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas sobre el acero y aluminio que envían a los Estados Unidos desde esos países", escribió Trump.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....